Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La trigésima octava edición de la Semana por la Paz no fue un evento más en el calendario de la sociedad civil. Fue, sobre todo, un acto de amor colectivo, un grito de resistencia y un abrazo solidario a la esperanza.

Hoy las Organizaciones sociales, El SENA, las universidades Javeriana, El Bosque, Área Andina, RedPaz, Fe y Alegria, FiconPaz, el Consejo Nacional de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, algunas entidades del Distrito y un sinfín de colectivos se sumaron para decir, con fuerza y con arte, que la paz es un derecho, una urgencia y una tarea de todas, todos y todes.

Más de 350 personas llegaron al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, medios alternativos y comunitarios y las mujeres firmantes de paz. Allí, donde la memoria se hace palabra y la palabra se hace acción, se abrió la jornada con un ritual de armonización de la mano de la maestra Virgelina Chara que evocó la paz en el mundo entero, en especial la paz para Palestina, la paz para Colombia, el cese al fuego y la reanudación de la mesa de negociación. La paz es contigo, conmigo, con todas, todos y todes, la paz por nuestro entorno, por nuestro camino desde la casa, el colegio, el trabajo, el barrio y el país, pero hoy más que nunca por Palestina, por los que zarparon, buen viento y buena mar. ¡Palestina libre!

El escenario se llenó de arte y dignidad: obras de teatro sobre los falsos positivos, desarrolladas por jóvenes de la ciudad de Bogotá, disfrutar de las expresiones creativas de las Reinas de la Paz —el colectivo Lgbtiq+, las mujeres trans que con orgullo proclaman su amor por la vida— y, para cerrar, el polifónico de mujeres firmantes de paz, quienes, con sus rostros reales, mostraron la fuerza de las hermanas, las amigas, las madres, las hijas y las abuelas que un día soñaron con cambiar el mundo… y que todavía lo sueñan, lo luchan por que la revolución es la vida entera.

Hubo reclamos, hubo indignación, por que la digna rabia también se hizo presente, por que también el cambio es una espera en transición, claro que hemos avanzado, y claro que la paz es el camino, demos en paso y abramos la senda de la igualdad, zanjemos la brecha de desigualdad.

Este evento no fue solo conmemoración; fue un llamado al relevo generacional. Porque la paz necesita niñas, niños y jóvenes que tomen la antorcha, que continúen la marcha, que conviertan estos 38 años de historia en muchos más. La paz no se decreta: se construye con memoria, arte, justicia y compromiso.

Hoy más que nunca, arropar la paz es una tarea urgente y colectiva. Porque la paz no es de unos pocos: es de todas, todos y todes.

Marcela Clavijo

Marcela Clavijo

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo

Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias | , ,
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Siga leyendo

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo