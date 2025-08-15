Antes que nada, lamentar la violencia política que le arrebató la vida a Miguel Uribe Turbay. Ninguna ideología está por encima de la vida.

Durante el actual gobierno, uno de los avances más destacados ha sido la reducción de la pobreza monetaria, que en 2024 alcanzó el 28,3 %, uno de los niveles más bajos del presente siglo. Según cifras del DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 28,6 % a nivel nacional, mientras que el promedio del país fue de 31,8 % el año anterior, lo que representa una disminución de 4,8 puntos porcentuales frente al 2022, cuando inició el mandato con un índice de 36,6 %.

Este resultado cobra relevancia al considerar que el país venía de enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19, la cual elevó la pobreza monetaria hasta el 43,1 %. La tendencia a la baja evidencia un esfuerzo sostenido por parte de las políticas públicas orientadas a mejorar el ingreso y las condiciones de vida de la población.

Otro de los logros señalados por el gobierno ha sido el incremento progresivo del salario mínimo, el cual ha contribuido a mejorar la situación económica de los trabajadores. En 2022, el ajuste fue del 10,7 %, para 2023 alcanzó el 16 %, en 2024 se incrementó en 12 % y, para el presente año, se fijó en un 9,53 %. Estos aumentos, por encima de la inflación en varios periodos, han buscado fortalecer el poder adquisitivo y garantizar una mayor capacidad de consumo en los hogares, lo que, junto con la reducción de la pobreza monetaria, refleja un impacto positivo en el bienestar económico de amplios sectores de la población.

Inversión y creación de empleo en Antioquia y Urabá

El gobierno de Gustavo Petro ha buscado implementar un modelo de desarrollo que prioriza la equidad social y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, el megaproyecto de Puerto Antioquia se presenta como un elemento clave para transformar la región de Urabá, no solo desde un enfoque económico, sino también social.

Con una inversión de 720 millones de dólares, el puerto promete generar más de 17,000 nuevos empleos formales. Esta generación de empleo es fundamental en una región que ha enfrentado históricamente altos índices de pobreza y desempleo. Además, la instalación de al menos 800 nuevas empresas asociadas al puerto puede estimular la economía local, promoviendo un entorno favorable para el desarrollo de diversos sectores productivos.

La creación de empleo formal no solo impacta la economía, sino que también tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Urabá, proporcionando estabilidad y oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Igualmente, durante el Gobierno del Cambio, se han entregado un total de 556 hectáreas a comunidades del Urabá antioqueño, representadas en 15 predios distribuidos en varios municipios de la subregión. Estos terrenos ya están produciendo alimentos que benefician a cientos de familias campesinas, brindando una oportunidad para mejorar su calidad de vida y fomentar la agricultura local.

Además, es importante destacar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha formalizado más de 1.200.000 hectáreas a víctimas del conflicto, lo que significa que ahora son propietarios legítimos de sus tierras. Esta acción no solo busca reparar el daño histórico causado por el despojo, sino también devolver la dignidad a quienes han sufrido a causa de la violencia en la región (Agencia Nacional de Tierras, 2025).

Inclusión Étnica y Reconocimiento de Consejos Comunitarios

El enfoque del gobierno también ha incluido un fuerte componente en el reconocimiento de las comunidades étnicas. El acto de perdón en San José de Apartadó es un ejemplo de la búsqueda de reconciliación en una región marcada por la violencia y el conflicto. El reconocimiento a los Consejos Comunitarios permite que las voces de las comunidades afrodescendientes e indígenas sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Este enfoque inclusivo no solo busca reparar el tejido social, sino que también es crucial para el desarrollo de proyectos como el de Puerto Antioquia, donde la participación comunitaria puede asegurar que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera equitativa.

Por: Pedro Baracutao