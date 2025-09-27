Quiera Dios que su bendición las acompañe en seguir cargando la cruz de unas elecciones calientes, extremas y verbalmente discriminatorias. Esto porque por primera vez en la historia electoral de los colombianos, las mujeres se toman las encuestas, los sondeos de opinión, los medios masivos, las redes sociales y los colores e ideologías de partidos, movimientos o comités por firmas para intentar ser candidatas oficiales por una colectividad e ir con toda la “verraquera” que les caracteriza a pelear la presidencia y luego administrar el poder ejecutivo.

Un derecho a ser elegidas desde 1954. Histórico!

Permítame, amigo lector, matizar sobre el dato de tener hasta la fecha de la redacción de este contenido a 13 mujeres entre 103 intencionados en esta larga y peleada contienda por llegar al cargo público más poderoso de Colombia en las elecciones del 2026. Aunque esta cifra demuestra una alta participación masculina, las nuevas ‘damas de hierro criollas’ en sus perfiles y apariciones mediáticas han demostrado tener preparación académica, experiencia en sectores públicos y privados, solidas argumentaciones en sus narrativas y conocedoras de los contextos sociales, económicos, culturales y políticos del país. ¿Una de ellas podrá ser la ungida por sus directrices políticas y los electores?

Ellas, en su mayoría, además de ser figuras públicas se infiere han ejercido su rol de cónyuges, madres, separadas, viudas, incluso cabezas de familias, escenarios en donde la coherencia, la responsabilidad y la seriedad para la toma de decisiones juegan un papel trascendental, y en donde la visión y futuro de familia son de palabras mayores. Desde esa emocional opinión podría salir una coherente opción presidencial.

De hecho, la mujer colombiana en su sangre tiene esa fortaleza para sacar adelante grandes iniciativas o proyectos con sendos resultados. Los ejemplos pululan desde los estratos más vulnerables hasta los más distinguidos. Las mujeres están de moda, incluso en la política, insisto en mis redacciones.

Pero este propósito no se puede lograr de un solo totazo y teniendo presente la historia política patria. La muestra del botón es que María Fernanda Cabal, pre candidata por el Centro Democrático siempre ha mostrado desconfianza frente al total respaldo de su partido y su jefe máximo en respaldar sin prejuicios a una mujer. Por el contario, los vientos soplan en favor de los varones de la derecha.

Por la izquierda, son menos alentadores los presagios de, María José Pizarro, que siente a pasos agigantados la presencia de dos alfiles zurdos como Iván Cepeda y Daniel Quintero, ambos de los amores ideológicos de su mesías. Las 13 valientes deben enfrentar los filtros de los partidos, de las consultas, de las ideologías, de las violencias de género y de la recolección de firmas…

Lo positivo de las 13 valientes es que representan líneas que van desde la izquierda progresista alineada con el actual gobierno, pasando por el centro representado por un discurso anticorrupción, hasta una derecha coherente con la evidente inseguridad del país. Cada una tiene, igualmente, una agenda propia de temas, representan diversas regiones, alcanzan sus nichos particulares en las redes sociales y se han ganado un digno puesto entre la política y los políticos tradicionales. “cada mujer que logra hacer campaña y proponer su nombre es en sí misma un triunfo, incluso si no se reconoce como feminista, porque el simple hecho de romper esa barrera ya constituye un avance en los derechos de las mujeres”, Lina Céspedes, experta en temas de género.

Claudia López, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Juana Carolina Londoño, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhamad, Luz María Zapata, Gloria Flórez, Sondra Macollins, Clara López y Martha Bernal, son bendecidas entre ese selecto grupo de aspirantes porque el sistema electoral, con sus defectos y virtudes, les permite una democrática participación que puede culminar, solo el destino tendrá la respuesta, en un triunfo femenino como sucedió en México. O también es oportuno entender a estas 13 valientes como un propicio punto de partida para que las mujeres en poco tiempo sean candidatas firmes sin los engorrosos filtros politiqueros y de género. Nuestra democracia sigue más viva que nunca, recalco.

Edgar Martínez Méndez