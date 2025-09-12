Cuando Carlos Fernando Galán asumió la Alcaldía, prometió una Bogotá limpia, un sistema de aseo moderno y un manejo responsable de residuos. La aspiración era ambiciosa: reducir focos de acumulación, empoderar a recicladores, modernizar la recolección y asegurar que cada ciudadanía, sin importar localidad, tuviera un servicio digno. Hoy, casi dos años después, en muchos frentes, esas promesas y expectativas se han hundido en la basura.

Primero, veamos los números que reflejan una Bogotá que aún no despega. Hay más de 600 puntos críticos de acumulación de basuras distribuidos en casi todas las localidades de la ciudad; localidades como Engativá, Kennedy, Suba y Bosa están particularmente afectadas. La UAESP reconoce que el número, lejos de disminuir sensiblemente, apenas ha logrado ligeros ajustes frente al volumen creciente de residuos. Paralelamente, los ciudadanos han depositado más de 123.000 PQR ante la UAESP pidiendo solución para la recolección deficiente. Cada vez que llueve, cada vez que las rutas de recolección fallan, los vecinos lo sufren directamente — y sí lo hacen sentir. Las promesas de corrección, de mejora, suenan huecas.

Uno de los compromisos clave de la Alcaldía fue mantener y perfeccionar el modelo ASE (Áreas de Servicio Exclusivo). Galán dijo que ese modelo brindaría estabilidad, cobertura y calidad. Sin embargo, la propuesta que hizo la UAESP para extender o renovar el esquema fue rechazada por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). ¿Por qué? Porque no se cumplieron los estándares exigidos, tuvo graves fallas financieras y no se demostró que sea indispensable para proteger a quienes menos tienen.

Ni siquiera la existencia y funcionamiento de algo tan básico como los contenedores de basura está tranquilo: la Contraloría encontró grandes discrepancias entre lo que dice la UAESP que hay y lo que realmente hay. Muchos contenedores reportados no están en las ubicaciones señaladas, alrededor de 2.000 hacen falta en el espacio público, carecen de identificación, están en mal estado o simplemente no funcionan.

Galán también habló de apoyar a recicladores, de compostaje, reducción de residuos, economía circular. Parte de esa promesa se plasmó en el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos (IAT), un fondo con carácter transformador. Pero ese fondo, con casi $100.000 millones, está paralizado en burocracia. Los proyectos que llegan, se atascan, apenas algunos han sido adjudicados; gran parte del dinero duerme mientras los residuos siguen acumulándose.

La Personería de Bogotá abrió una indagación disciplinaria contra directivos de la UAESP por posibles irregularidades en la propuesta presentada a la CRA. Se cuestiona la congruencia, la transparencia, la forma como se estructuró el modelo y cómo se han manejado los trámites administrativos. En paralelo, se advierte un riesgo sanitario creciente: los residuos acumulados, los regueros callejeros, los puntos de basura sin atender favorecen el taponamiento de alcantarillas, la proliferación de roedores, olores, insectos, enfermedades.

El reloj ya está corriendo. El contrato vigente bajo el modelo ASE vence en 2026, y si no hay un modelo que cumpla con la ley, con los estándares técnicos y financieros exigidos, la ciudad enfrentaría un limbo: ¿qué pasará con los residuos de los más de 10 millones de habitantes si no hay recolección clara, eficaz y legal?

Galán tiene todavía la oportunidad de rectificar, de cumplir lo que prometió. Pero para eso debe moverse con urgencia: mejorar la transparencia, corregir los diseños financieros, adjudicar los fondos detenidos, ejecutar acciones concretas en contenedores, recolección, puntos críticos. Porque la ciudad no puede seguir nadando entre basura.

Quena Ribadeneira