Debo reconocer el esfuerzo de los candidatos presidenciales y de sus equipos de campaña, especialmente los de oposición e incluso de algunos independientes por firmas, que abandonan sus «zonas de confort» para trasladarse a territorios extremadamente complejos por sus altos índices de inseguridad, con el objetivo de promocionar sus proyectos políticos y estrategicamente hacerse sentir como personas de «carne y hueso» dispuestas, si llegan a la presidencia, a mejorar sus condiciones de vida.

Confieso, además, que esos mismos aspirantes, siendo ideológicamente diferentes, han entendido sin pudor alguno que la carrera por el puesto público más importante de Colombia va más allá de poseer un página web con fotos, vídeos y textos casi perfectos para la óptica del interesado. Y, en esta línea, han entendido que el cuestionado poderío de las redes sociales, sus miles de seguidores, sus miles de likes y sus miles de comentarios tóxicos solamente sirven como vitrina digital, pero poco aseguran una masiva votación y por ende un contundente triunfo.

De todo esto, lo mejor, infiero es que los políticos y sus asesores o estrategas se han percatado de la importancia y trascendencia de la comunicación humana para vender el producto político (candidato) y los servicios ofrecidos (agendas programáticas). De las reuniones en los sectores, oficinas y restaurantes «pupis» de la capital se dio el gran salto a realizar correrías, por ejemplo, por el sur occidente colombiano en donde el «cara a cara» con líderes de todos los sectores sirve para enlazar diálogos espontáneos que profundizan las enormes necesidades y el posible compromiso del aspirante con esas causas.

El riesgo de tener un candidato de «cuello blanco», protegido con las bondades de la «vida bien» y poniendo a trabajar a sus equipos de base en las regiones, en el caso de la búsqueda presidencial, seguramente es una táctica añeja y con negativos resultados. Es claro que el pueblo, el ciudadano, el elector en estos caóticos momentos necesita ser escuchado por un político con serios indicios de empatia por sus dificultades personales, familiares y comunales. Esto se viene logrando, como se observa en los reportes de los medios tradicionales y digitales.

Es pertinente hacer entender que la gente exige una conexión directa con el candidato para cruzar un saludo de manos, entrelazar un abrazo, un respetuoso beso de mejilla, un cariñoso saludo a los niños y el cruce de palabras en lenguaje sencillo y directo. Pero sobre todo, el elector, con o sin cultura política buscará descifrar el sentido humano y la calidad de persona que está buscando su apoyo electoral. Siendo realista este cúmulo de sensaciones se hacen realidad cuando se pone en marcha la comunicación de cara a cara.

Y ojo. No se trata crucificar la comunicación de doble vía originada por la tecnología y sus múltiples herramientas en aras de posicionar a los candidatos y sus seguidores. En campaña política todo es válido. No obstante, como precisa en uno de sus apartes sobre el tema la Inteligencia Artificial (IA): «Permite a los votantes evaluar la autenticidad, el lenguaje corporal y el tono de voz del candidato, elementos cruciales para juzgar su credibilidad, más allá de mensajes pulidos por los medios de comunicación masivos».

O, mejor, como dice, Diego Santos, columnista, El Tiempo: «Quizás haya llegado la hora de volver a algo que parece revolucionario: la política seria, la que no busca aplausos, sino soluciones. La que no mide el poder en seguidores, sino en resultados. Porque un país gobernado desde las redes vive en tendencia, pero nunca en progreso. Mi voto será para quien prometa no estar en las redes». La democracia sigue viva…

Édgar Martínez Méndez