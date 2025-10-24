Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Debo reconocer el esfuerzo de los candidatos presidenciales y de sus equipos de campaña, especialmente los de oposición e incluso  de algunos  independientes por firmas, que abandonan  sus «zonas de confort» para trasladarse a territorios extremadamente complejos por sus altos índices de inseguridad, con el objetivo de promocionar sus proyectos políticos y estrategicamente hacerse sentir como personas de «carne y hueso» dispuestas, si llegan a la presidencia, a mejorar sus condiciones de vida.  

Confieso, además, que esos mismos aspirantes, siendo ideológicamente  diferentes, han entendido sin pudor alguno que la carrera por el puesto público más importante de Colombia va más allá de poseer un  página web con fotos, vídeos y textos casi perfectos para la óptica del interesado. Y, en esta línea, han entendido que el cuestionado poderío de las redes sociales, sus miles de seguidores, sus miles de likes y sus miles de comentarios tóxicos solamente sirven como vitrina digital, pero poco aseguran una masiva votación y por ende un contundente triunfo.

De todo esto, lo mejor, infiero es que los políticos y sus asesores o estrategas se han percatado de la importancia y trascendencia de la comunicación humana para vender el producto político (candidato) y los servicios ofrecidos (agendas programáticas). De las reuniones en los sectores, oficinas y restaurantes «pupis» de la capital se dio el gran salto a realizar correrías, por ejemplo, por el sur occidente colombiano en donde el «cara a cara» con líderes de todos los sectores sirve para enlazar diálogos espontáneos que profundizan las enormes necesidades y el posible compromiso del aspirante con esas causas.     

El riesgo de tener un candidato de «cuello blanco», protegido con las bondades de la «vida bien» y poniendo a trabajar a sus equipos de base en  las regiones, en el caso de la búsqueda presidencial, seguramente es una táctica añeja y con negativos resultados. Es claro que el pueblo, el ciudadano, el elector  en estos  caóticos momentos necesita ser escuchado por un político con serios indicios de empatia por sus dificultades personales, familiares y comunales. Esto se viene logrando, como se observa en los reportes de los medios tradicionales y digitales.

Es pertinente hacer entender que la gente exige una conexión directa con el candidato para cruzar un saludo de manos, entrelazar un abrazo, un respetuoso beso de mejilla, un cariñoso saludo a los niños y el cruce  de palabras en lenguaje sencillo y directo. Pero sobre todo, el elector, con o sin cultura política buscará descifrar el sentido humano y la calidad de persona que está buscando su apoyo electoral. Siendo realista este cúmulo de sensaciones se hacen realidad cuando se pone en marcha la comunicación de cara a cara.   

Y ojo. No se trata crucificar la comunicación de doble vía originada por la tecnología y sus múltiples herramientas en aras de posicionar a los  candidatos y sus seguidores. En campaña política todo es válido. No obstante, como precisa en uno de sus apartes sobre el tema la Inteligencia Artificial (IA): «Permite a los votantes evaluar la autenticidad, el lenguaje corporal y el tono de voz del candidato, elementos cruciales para juzgar su credibilidad, más allá de mensajes pulidos por los medios de comunicación masivos».

O, mejor,  como dice, Diego Santos, columnista, El Tiempo: «Quizás haya llegado la hora de volver a algo que parece revolucionario: la política seria, la que no busca aplausos, sino soluciones. La que no mide el poder en seguidores, sino en resultados. Porque un país gobernado desde las redes vive en tendencia, pero nunca en progreso. Mi voto será para quien prometa no estar en las redes». La democracia sigue viva…

Édgar Martínez Méndez

Edgar Martinez

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia

| Confidencial Noticias | ,
Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Siga leyendo

Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas 

| Europa Press | ,
La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Siga leyendo

Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…
Siga leyendo

Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
Siga leyendo

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo