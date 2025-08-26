Con la inminente caída de Maduro, tiembla más de un político latinoamericano

Uno de los señalamientos más graves que pesan sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello es el de haber convertido al Estado venezolano en la sede de una organizaciónn internacional de narcotráfico: el Cartel de los Soles.

Esa acusación les valió no solo las recompensas más altas que Estados Unidos ha ofrecido por un jefe de Estado en ejercicio, sino también uno de los mayores despliegues militares norteamericanos en Suramérica en toda su historia.

Pero lo realmente explosivo no será la captura o el juicio, sino lo que venga después. Como ocurre en el mundo del narcotráfico, tarde o temprano alguien busca negociar beneficios a cambio de información. Y cuando eso suceda con Maduro, Diosdado o con alguno de sus lugartenientes, se encenderá el ventilador más poderoso que haya visto América Latina.

Ese ventilador no se limitará a confirmar rutas, socios o lavado de activos. Lo que muchos temen es que salgan a la luz los nombres de políticos de otros países que habrían recibido dinero del Cartel de los Soles para financiar campañas y sostener proyectos políticos. Por eso, en más de una capital latinoamericana, algunos dirigentes ya deben estar rezando para que sus nombres no aparezcan en la lista.

Sin embargo, tiene más reversa un avión en pleno vuelo que un ventilador de capos que negocian su condena. Y si algo demuestra la historia es que cuando alguien de adentro habla, nunca lo hace solo de lo suyo: entrega a otros, porque su mayor carta de negociación es la información.

La caída de Maduro no será entonces solo el derrumbe de un régimen. Podría convertirse en el detonante de una tormenta que golpee a varios países, sacuda campañas políticas del pasado y exponga vínculos incómodos entre el narcotráfico y la democracia.

Conviene estar atentos. El ventilador aún no se enciende, pero cuando lo haga será implacable: ningún país estará a salvo, ni ningún político podrá declararse intocable. Y en ese momento, la verdadera caída no será la de Maduro, sino la de quienes creyeron que podían esconder eternamente de dónde venía el dinero que los llevó al poder.

Ricardo Ferro