Mucho se habla de la Inteligencia Artificial y sobre la necesidad de crear programas académicos relacionados con esta materia, en atención a que la sociedad se transforma y se requiere de nuevas habilidades no sólo relacionales también profesionales donde la Inteligencia Artificial mediará en todo aspecto. En tal sentido se adelantan acciones desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y desde la academia; cada día es más frecuente encontrar ofertas de programas de pregrado y postgrado relacionados con la Inteligencia Artificial, lo cual, ajeno de la opinión personal que se tenga y sobre los necesarios cuestionamientos éticos que se puedan hacer sobre los límites de la Inteligencia Artificial, es una realidad que hará de los humanos, minusválidos en temas de inteligencia natural, la que será asumida por medios artificiales.

El reto no es la incontenible llegada de la Inteligencia Artificial, en su lugar ¿Qué ha hecho Colombia para acoger la Inteligencia Artificial? Es increíble que se hable de Inteligencia Artificial cuando más de la mitad del territorio colombiano no cuenta con servicio de internet permanente, se tiene la montura pero no la bestia. Al político de turno se le hace agua la boca cuando habla de Inteligencia Artificial en un país sin conectividad. En la gran mayoría de las carreteras nacionales de Colombia no funciona el servicio de Internet, el Waze funciona por ósmosis. Es increíble que Colombia con grandes operadores y prestadores de servicios de telefonía móvil y de datos carezca de plena conectividad en las carreteras nacionales. Si se hiciese un ejercicio de medición de cobertura en internet se concluiría que un gran porcentaje del trayecto vial colombiano carece de un eficiente servicio internet, la excusa de Perogrullo no puede ser la inhóspita topografía colombiana.

Los señores operadores de internet se enfocaron en los centros urbanos y descuidaron las vías nacionales y terciarias. Hay peajes en donde las señales de internet no funcionan en un radio de varios kilómetros, y aún, así creen que la Inteligencia Artificial mediará en los peajes. Los colombianos son muy ingenuos pensando que la Inteligencia Artificial despegará en Colombia, seguramente sucederá como la carrera espacial, Elon Musk ofrece servicios de internet satelital y envía naves al espacio exterior, ¿Y Colombia? bueno, para Colombia, su carrera más importante es la Vuelta a Colombia en bicicleta.

Nota recomendada: Elkana es colombiano

Si realmente los colombianos quieren Inteligencia Artificial, deben empezar por ser inteligentes y, desde el Gobierno Nacional y la entidad reguladora de telecomunicaciones exigir a los operadores de servicios de telefonía móvil e internet que deben cubrir eficientemente el 100% de la red vial y dejar de lado los pretextos. Se deben eliminar los acuerdos tácitos entre operadores de internet, para repartirse los territorios cual ponqué. Colombia debe tener conectividad digital funcional para que la Inteligencia Artificial sea una realidad. El acceso a internet no puede ser un asunto exclusivo de los centros poblados, debe ir al sector rural, al monte, a la selva, al espacio aéreo, al mar, donde esté el verdadero desarrollo.

Hablar en Colombia de Inteligencia Artificial es como pensar en comprar un Ferrari para conducirlo por las trochas o por las glamurosas calles colombianas que cada tanto hay un hueco, acompañado de un reductor de velocidad gigantesco y unos taches metálicos clavados en la vía, producto de las genialidades contractuales del alcalde del momento ¿Cómo pensar en vehículos inteligentes en las vías colombianas si estas carecen de conectividad digital?

Pensar en grande implica empezar por poner orden en la casa, no pueden engañar con la Inteligencia Artificial mientras las carreteras colombianas carecen de óptimos servicios de internet y telefonía móvil. Claro que, en un País que ha demorado 80 años en construir un metro para su capital de más de 10 millones de habitantes, primero pavimentarán el río Magdalena antes de proveer servicios robustos de internet en todas las vías nacionales ¡Debieron haber elegido al Dr. Goyeneche, Colombia ya habría ido a Venus!

León SandovalFerreira