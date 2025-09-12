Ir al contenido principal

Después de Colombia eliminar a la Selección de Venezuela de las eliminatorias al mundial 2026, y durante el mismo partido, los chistes racistas no se dejaron esperar: “que no hay servicio en Rappi”, “el que gane se queda con el Parque Berrío”, “la señora de la tienda (venezolana) no nos quiere vender cerveza…”, y así. Incluso en el centro de Bogotá después del partido hubo una riña masiva entre colombianos y venezolanos.

 Esos chistes sobre el país vecino reproducen un sentimiento innecesario entre dos naciones hermanas, unidad por una historia de lucha y emancipación, y es el sentimiento de superioridad racial, germen del nacionalismo, el racismo y el fascismo. El momento por el que atraviesa Venezuela, la hermana República, requiere de toda nuestra solidaridad y apoyo. Normalizar los “chistes” contra las personas migrantes de Venezuela reproduce la matriz del odio contra el pobre, el diferente, el desempleado, en últimas un arribismo propio de las elites y de quienes reproducen su mentalidad.

Como países bolivarianos, con la frontera compartida más grande, con una historia de solidaridad y lucha entre ambos pueblos, no podemos caer en la lógica del racismo. Más cuando en Latinoamérica y el mundo avanzan las derechas con discursos de odio y de persecución hacia lo diferente. Hace poco el incidente entre una barra chilena y otra argentina en Avellaneda demostró lo que causa el nacionalismo entre países hermanos, una violencia entre gente de la misma clase social por una idea de superioridad que no es futbolística sino racial.

Esta es una invitación a la fraternidad entre países hermanos, a que entendamos más allá de lo mediático y los montajes que Venezuela es un país hermano que necesita de nuestra solidaridad ante las amenazas imperialistas que desatarían una ola migratoria mucho mayor. Unámonos en un frente antifascista que más allá de consignas se materialice en la conciencia de la hermandad entre los pueblos en resistencia.

Pedro Baracutao

Pedro Baracutao

