Fabián Herrera
En el Reino del Águila, donde las torres de cristal observan el firmamento y los oráculos interpretan los números como constelaciones vivientes, surgió un presagio inquietante: el Informe ADP, guardián de la fuerza laboral, reveló –32 mil guerreros perdidos, la señal más débil vista en muchas lunas.–
Los sabios murmuraban en los pasillos del poder:
—“La Gran Fed deberá liberar un nuevo recorte de tasas…”
Pero otros advertían:
—“El verdadero juicio, el reporte oficial de empleo, solo hablará después de la gran asamblea.”
Y, sin embargo, la economía del Águila seguía fuerte, como un gigante que tambalea, pero jamás cae.
Ahora todos los reinos del oeste aguardan el miércoles próximo, día en que se reunirá El Gran Consejo de la Fed.
Los profetas anuncian con un 90% de certeza que la tasa será reducida nuevamente, pero recuerdan la advertencia de las últimas dos lunas:
la Fed baja el escudo… pero habla con voz severa, dura como hierro.
Ese doble lenguaje ha fortalecido al Dragón Dólar y frenado las marchas victoriosas de acciones y tesoros.
Más al sur, sin embargo, los reinos de Chile, Brasil, México y Colombia avanzan como ejércitos indomables, alcanzando alturas no vistas desde antes de los últimos dos concilios de la Fed.
Pero un poder más antiguo se despierta al oriente.
En la Tierra del Sol Naciente, los bonos a 10 años se alzan hasta 1.95%, tocando las puertas del mítico nivel del 2%, un muro que no ha sido cruzado en veinte años. Los magos del mundo entero contuvieron el aliento.
En Latinoamérica, los mercados marchan con resiliencia heroica. Las bolsas alcanzan nuevos picos y las monedas se detienen en su avance…excepto por dos guerreros rebeldes: Chile, impulsado por los vientos electorales y el vigor del cobre, y Colombia, sostenida por la intervención silenciosa de Crédito Público.
En el corazón del Reino Colombiano, el Banco de la República se prepara para una de sus decisiones más difíciles. Dos fuerzas colosales chocan en el centro del salón:
Fuerzas que empujan a subir la tasa:
• un riesgo fiscal que se expande como sombra creciente,
• ventas masivas de TES,
• el deterioro en la confianza de los inversores,
• y voces políticas que resuenan en los corredores.
Fuerzas que piden bajar la guardia:
• la inflación desciende,
• los alimentos caen como trigo en abundancia,
• el peso se ha fortalecido con brío,
• y el IPP cae 1.51% en noviembre.
El desenlace probable, según los sabios:mantener la tasa en calma, pero hablar con tono severo… o incluso subir 25 puntos básicos si los presagios se oscurecen.
Pero todos conocen el verdadero árbitro:
El Dragón Dólar.
Si se alza en vuelo, será señal de duda, si permanece sereno, será señal de confianza.
La Guerra Electoral del 2026
Los oráculos de Invamer revelaron los nuevos destinos:
Cepeda lidera la primera vuelta con 32%, apoyado por una izquierda unificada. La derecha suma más, pero está dividida en mil pedazos, con De la Espriella al frente con 20%. El centro, con Fajardo debilitado, lucha por mantenerse con vida. Los duelos de segunda vuelta muestran sendas distintas, pero una certeza:
Cepeda es casi seguro llegará al combate final. Los mercados, sin embargo, no tiemblan. Saben que la batalla está lejos y el campo aún se llena de nuevos contendientes.