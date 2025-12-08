En el Reino del Águila, donde las torres de cristal observan el firmamento y los oráculos interpretan los números como constelaciones vivientes, surgió un presagio inquietante: el Informe ADP, guardián de la fuerza laboral, reveló –32 mil guerreros perdidos, la señal más débil vista en muchas lunas.–﻿

Los sabios murmuraban en los pasillos del poder:﻿

—“La Gran Fed deberá liberar un nuevo recorte de tasas…”﻿

Pero otros advertían:﻿

—“El verdadero juicio, el reporte oficial de empleo, solo hablará después de la gran asamblea.”﻿

Y, sin embargo, la economía del Águila seguía fuerte, como un gigante que tambalea, pero jamás cae.﻿

Ahora todos los reinos del oeste aguardan el miércoles próximo, día en que se reunirá El Gran Consejo de la Fed.﻿

Los profetas anuncian con un 90% de certeza que la tasa será reducida nuevamente, pero recuerdan la advertencia de las últimas dos lunas:﻿

la Fed baja el escudo… pero habla con voz severa, dura como hierro.﻿

Ese doble lenguaje ha fortalecido al Dragón Dólar y frenado las marchas victoriosas de acciones y tesoros.﻿

Más al sur, sin embargo, los reinos de Chile, Brasil, México y Colombia avanzan como ejércitos indomables, alcanzando alturas no vistas desde antes de los últimos dos concilios de la Fed.﻿

Pero un poder más antiguo se despierta al oriente.﻿

En la Tierra del Sol Naciente, los bonos a 10 años se alzan hasta 1.95%, tocando las puertas del mítico nivel del 2%, un muro que no ha sido cruzado en veinte años. Los magos del mundo entero contuvieron el aliento.﻿

En Latinoamérica, los mercados marchan con resiliencia heroica. Las bolsas alcanzan nuevos picos y las monedas se detienen en su avance…excepto por dos guerreros rebeldes: Chile, impulsado por los vientos electorales y el vigor del cobre, y Colombia, sostenida por la intervención silenciosa de Crédito Público.﻿

En el corazón del Reino Colombiano, el Banco de la República se prepara para una de sus decisiones más difíciles. Dos fuerzas colosales chocan en el centro del salón:﻿

Fuerzas que empujan a subir la tasa:﻿

• un riesgo fiscal que se expande como sombra creciente,﻿

• ventas masivas de TES,﻿

• el deterioro en la confianza de los inversores,﻿

• y voces políticas que resuenan en los corredores.﻿

Fuerzas que piden bajar la guardia:﻿

• la inflación desciende,﻿

• los alimentos caen como trigo en abundancia,﻿

• el peso se ha fortalecido con brío,﻿

• y el IPP cae 1.51% en noviembre.﻿

El desenlace probable, según los sabios:mantener la tasa en calma, pero hablar con tono severo… o incluso subir 25 puntos básicos si los presagios se oscurecen.﻿

Pero todos conocen el verdadero árbitro:﻿

El Dragón Dólar.﻿

Si se alza en vuelo, será señal de duda, si permanece sereno, será señal de confianza.﻿

La Guerra Electoral del 2026﻿

Los oráculos de Invamer revelaron los nuevos destinos:﻿

Cepeda lidera la primera vuelta con 32%, apoyado por una izquierda unificada. La derecha suma más, pero está dividida en mil pedazos, con De la Espriella al frente con 20%. El centro, con Fajardo debilitado, lucha por mantenerse con vida. Los duelos de segunda vuelta muestran sendas distintas, pero una certeza:﻿

Cepeda es casi seguro llegará al combate final. Los mercados, sin embargo, no tiemblan. Saben que la batalla está lejos y el campo aún se llena de nuevos contendientes.

Fabián Herrera