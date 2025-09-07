El 24 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al Cártel de los Soles como una organización terrorista global especialmente designada (SDGT, por sus siglas en inglés) y como los miembros de organizaciones terroristas designadas representan una amenaza continua, se justifica el uso de fuerza letal contra ellos incluso fuera de combate, además todos los miembros de una organización terrorista son considerados terroristas y por lo tanto blancos legítimos.

Esta es una visión realista y como anotaba Robert D Kaplan, «el realismo nos libera del moralismo de sofá, porque asume responsablemente la necesidad del orden como primer fundamento de la comunidad política», esta frase está en un libro que se llama La Mentalidad Trágica y que trata básicamente de la necesidad de recuperar para nuestra civilización el sentido trágico de la vida porque «la tragedia define los límites de la naturaleza humana y de los acontecimientos mundiales». El 11S alguien apagó las luces de la fiesta en que éramos felices y entramos en un territorio de niebla e incertidumbre en el cual la política se convirtió en una gestión de crisis permanente.

La lancha partió la noche del 31 de agosto desde Unare, un pueblo en las costas venezolanas, rumbo a Trinidad, probablemente fue bombardeada y hundida con toda su tripulación el 1 de septiembre. Esta acción de combate reafirma la posición de los Estados Unidos sobre que cualquier miembro de una organización terrorista es un blanco, igual que sus medios y recursos, no fue una operación de interdicción de sobre narcotráfico sino la eliminación de un célula terrorista y por lo tanto es moralina barata alegar que fue un asesinato, o que es una violación del derecho internacional humanitario. Esa retórica quedó atrás en el tiempo, nuevas amenazas requieren de una nueva legalidad, una legalidad realista.

El caso de la organización terrorista Cartel de los Soles es particularmente ilustrativo en cuanto a la afirmación anterior. No existe un caso previo en el que una estructura criminal haya capturado un estado, ha semejante fenómeno se acerca, pero no es igual, el caso de Hezbolá en el Líbano, pero este grupo nunca logró el control total de estado libanes, como si pasa en Venezuela con el Cartel de los Soles. Insight Crime sugiere que este cártel no es una organización monolítica, sino un sistema de corrupción que beneficia a múltiples actores dentro y fuera del gobierno, pero a pesar de no contar con una estructura jerárquica determinada, funciona a través del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que aporta un cierto sistema de administración y de las fuerzas armadas que aportan la logística. Se trata de la organización criminal más grande del mundo.

Por medio de una etiqueta gris denominada Tren de Aragua este cartel realiza actividades clandestinas de carácter violento en otros países, también posee redes de desinformación y células de agitación para crear escenarios políticos inestables y confusos en países vecinos que favorezcan sus actividades criminales. Cuenta con socios políticos y protege en su territorio a otros grupos terroristas. Es por lo tanto una amenaza hibrida diferente y de un tamaño y un alcance que no había tenido antes ninguna entidad del crimen organizado, ni siquiera los proxys iranies en oriente medio llegaron tan lejos. Por eso la operación que esta llevando a cabo los Estados Unidos es tan vital para América Latina.

El objetivo estratégico del Cartel de los Soles es extender su modelo de gobernanza criminal a Colombia en asocio con el Pacto Histórico, por eso es muy importante que Maduro y su organización sean expulsados del poder antes de certamen electoral colombiano en el 2026. Cuando se apaguen los soles también terminará la aventura petrista de transformar el crimen en vanguardia política y eliminar el sistema democrático en Colombia.

Los Estados Unidos están viendo con claridad la amenaza que supone esa organización terrorista, está adelantando una respuesta político militar innovadora, dejando de lado el buenismo y las ilusiones. Eso de por si es ya un avance, recuperar la visión trágica de la vida y de la política para que gente realista y seria encare el nuevo desafío que el crimen organizado impone a las democracias.

Jaime Arango