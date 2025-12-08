Ir al contenido principal

El expresidente Zapatero, hoy lobista pro Venezuela o lo que es lo mismo vedette a sueldo Maduro, amigo de Petro y de cuantos progresistas quedan en occidente ha multiplicado su patrimonio inmobiliario por 115 desde que dejó la Moncloa. Yo de mayor quiero ser vedette de un narco estado. Lo digo desde aquí, por si me lee alguien y me quiere contactar.

Renta bro, como dicen mis hijos, trabajar para los que manejan el flujo de los cientos de millones que se mueven desde Venezuela a Colombia, de Colombia al Caribe, del Caribe a Centro América, de ahí a México, de México a Estados Unidos… Pero de Venezuela a España, pasando también por Marruecos, de Marruecos a… No sólo compensa por multiplicar tu fortuna, sino por sanear financieramente el estado de la descendencia, los amigos y algunos conocidos.

La descendencia de Zapatero la conocimos en 2009 y nos asustó por el espantajo gótico del cuadro; dos hijas de carita palurda, rechonchas, de eye liner a carbón, uñas color escarabajo y vestidos largos y oscuros como el hábito de una bruja en una noche de invierno alemán. Hace poco hemos sabido que las niñas ya son señoras de cara rechoncha, dueñas de una empresa y de propiedades inmobiliarias, seguramente socialistas como el padre, gracias al cual no forman parte de esa juventud española sin poder adquisitivo suficiente para un piso. No seré yo la que critique que tu padre te ayude a dar tus primeros pasos, pero sí critico la procedencia de esa ayuda. Pensándolo mejor, tal vez no quiero trabajar para ese entramado del narcotráfico, no me llamen, prefiero seguir siendo una pobre mortal distributista y dejar que mis hijos se lo curren y yo les ayude en lo que pueda.

Pero este señor de cejas arqueadas, como las de Mr. Bean, es el tonto del progresismo internacional. Blanqueador de un dictador que se ha robado unas elecciones y tiene secuestrado a todo un país, Venezuela, que ha pasado de ser motor de Hispanoamérica a quedarse a la cola del mundo desde que pasó del capitalismo al comunismo de Chávez, y ahora es la narcodictadura de Maduro y Zapatero su relaciones públicas internacional. Deseando estoy de que hable “el pollo Carvajal” y tire de la manta y con él caiga el hombre de la ceja.  Sí, le tengo inquina y no es por ser una vedette, sino por malvado. Por ser el de “conviene que haya tensión”, por ese revisionismo histórico de la guerra civil y por ser el blanqueador de un terrorismo que hoy se sienta en el congreso de los diputados y todavía no ha pedido perdón. Porque de aquellos polvos… estos lodos.

El mismo Zapatero, ex presidente español, que sentó las bases para que hoy en España resuene cada poco tiempo ese discurso de unidad, memoria y concordia tan cursi y falso como el que claman los sanchistas y los acólitos del régimen como si los años de transición, de los gobiernos de González y de Aznar, hubieran sido tiempos siniestros y oscuros. Siniestros fueron por la existencia de los terroristas de ETA y del Grapo. Hoy desaparecidos como tal, pero insertados en grupos parlamentarios, y eso sí es oscuro.

Todo lo que hoy vivimos con Sánchez; las cesiones a los separatistas, los herederos de ETA como hombres de paz, la persecución a los jueces, el señalamiento a periodistas no afines… toda esa degradación institucional está dirigida al único fin, deshacer la España constitucional que nació tras un proceso de perdón y olvido; la transición, y convertirla en un estado federal comunista y republicano, donde la élite – esos políticos corruptos- vive a cuerpo de rey y el resto les pagamos la fiesta.

El socialismo actual español, el de Zapatero, responde a ese proyecto malvado y el error de Pedro, su heredero, ha sido enriquecer a los suyos antes de tiempo. Le han podido las ansias y les han pillado con más manos en las nalgas, digo en la masa.

Y para que dejemos de pensar en ello arman cortinas de humo ridículas, como las Charos, o como decir que la izquierda abertzale era pacifista (como dijo una indocumentada vedette progresista en TVE este fin de semana) o como el miedo a los fascistas… para que olvidemos que: un Peugeot con cuatro amigos recorrió la península buscando votos para unas primarias socialistas. De ellos, uno ya ha pasado por prisión y otros dos acaban de entran en el módulo tranquilo de Soto del Real… Tic tac sólo queda uno por entrar.

Almudena González

Almudena González Barreda

[email protected]
Periodista española especialista en tendencias, residente en Alemania desde hace una década, anteriormente vivió en Colombia unos años.
