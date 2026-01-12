Siga el rastro del dinero.

Ésta es siempre la pista para encontrar al “malo” en cualquier trama policíaca o criminal que se precie. En este momento convulso que vivimos solo tendríamos que seguir el rastro que ha dejado el dinero en los últimos 15 años para comprender el silencio de muchos de nuestros políticos de izquierda cuchicuchi.

Me refiero al silencio de feminismo patrio y europeo en general, el histérico e histriónico, que hizo dar la vuelta al mundo el escándalo del beso, manipulando a una jovencita futbolista y calla ante las revueltas de Irán, que no sólo son valientes, sino que pueden cambiar el panorama geopolítico y desestabilizar la zona de Oriente una vez más. Les recuerdo que Irán es esa zona del mundo donde los terroristas de cualquier grupo islámico radical aquísiestán. Los hombres y las mujeres iranís ya están hartas, han decidido quemarlo todo y fumarse al líder en los cientos de fotografías que han quemado estos días. No sólo nos llegan pocas noticias de allí es que ninguna política morada o rosa o roja, veletas morales de la izquierda cuchicuchi, ha salido a apoyar a los cientos de mujeres y hombres que desde ese lado del mundo se levantan contra un régimen opresivo, inhumano, criminal.

Y qué me dicen de ese tic de esta izquierda y sus bots que repiten – como si fuera un síndrome asociado a un TOC- arengas contra Trump. Es obvio que el norteamericano no busca en Venezuela una democracia, busca algo que le funcione y si los hermanos Rodríguez le sirven a su fin le habrá compensado ser el matón del patio, haber roto un consenso internacional y, de ese modo, haber abierto una esperanza en el pueblo venezolano. Yo me quedo con la rendija de esperanza, ¡dónde va a parar! Ahora, si no pasa nada, si los días pasan y la oposición no puede entrar en su país, si no salen todos los presos políticos de las cárceles… esa esperanza se acabará esfumando como la llama cuando se sopla la vela y acabará apareciendo el agrio sentimiento de la injusticia, una vez más.

Está misma izquierda, que ahora es experta en derecho internacional, se olvida de que la ética elemental y el sentido común dictan que no hay deber de mantener a un régimen criminal que no ha sabido proteger a su pueblo y que el derecho no está para proteger regímenes sino para proteger personas. Curiosamente son los mismos que esta semana han llenado X de mensajes que aseguran que es Zapatero quien ha trabajado para liberar a los presos, y si se les deja un poco más asegurarán que también ha liberado a Venezuela de su Maduro. Pero nada de lo que dicen cuela y menos cuando el patrimonio del susodicho ha crecido tantísimo en los últimos años, ya les hablé de esto antes de Navidad.

Dicen que esta semana se reúnen Trump y María Corina, imagino que ella le dirá que urge una limpieza de instituciones y que los propios venezolanos han de organizarse de nuevo para pactar el país que quieren. Al fin y al cabo ella es la legítima interlocutora y Edmundo González el presidente en el exilio al que Maduro usurpó el poder, con la connivencia de la izquierda socialista y Podemos.

Almudena González