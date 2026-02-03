Arrancamos febrero de 2026 con un gobierno que hace malabares discursivos para mantenerse en el avance energético, tanto en los hogares como en la opinión pública.

La semana pasada, el Ministerio de Minas salió a descartar tajantemente la posibilidad de un apagón, una declaración que busca calmar los mercados, pero que choca de frente con la fragilidad financiera que carcome al sistema por dentro.

La realidad energética de Colombia hoy se debate entre lo que se promete, lo que se teme y lo que realmente se debe.

La desconfianza es tal que una noticia falsa sobre la eliminación de subsidios para estratos 1, 2 y 3 corrió como pólvora. Aunque La Silla Vacía lo desmintió, el pánico ciudadano revela una verdad incómoda: el bolsillo de los colombianos más vulnerables se estremeció, la gente no necesita que le expliquen decretos; necesita facturas pagables.

Ante este descontento, el Gobierno lanza una apuesta audaz: sustituir progresivamente los subsidios monetarios por la instalación de energía solar en barrios vulnerables. La idea, en el papel, apunta a la «democratización» de la energía. Sin embargo, cambiar flujos de caja mensuales por infraestructura física es un reto logístico gigantesco.

¿Podemos instalar paneles en millones de tejados a la velocidad que se agota la paciencia social?

En el Caribe, el drama de Air-e nos recuerda que la ideología no paga deudas. Voceros de la compañía han sido claros: el cobro de 8 pesos adicionales por kilovatio es una aspirina para un cáncer y no resuelve la crisis estructural de caja.

El apagón que el Ministerio niega podría no llegar por falta de agua en los embalses, sino por falta de dinero en los bancos, eso sí, con la cruda responsabilidad y mala administración por quien asumió la sustitución de Electricaribe.

Y en medio de este dilema coyuntural, perdemos de vista el horizonte, Rafael Grossi, director de la OIEA, nos recordaba recientemente que América Latina debe mirar hacia la energía nuclear si quiere descarbonizar con seguridad.

Mientras el mundo busca estabilidad de base (baseload), nosotros seguimos apostando todo a la intermitencia, rogando que no haya un nuevo fenómeno de El Niño y tratando de tapar déficits billonarios con medidas de centavos.

La transición energética es necesaria, sí. Pero no puede construirse sobre la ruina financiera de las empresas distribuidoras ni sobre la ansiedad de los usuarios. Negar el apagón lo difícil es garantizar la solvencia técnica y económica para que esa negación sea una realidad sostenible y no un simple deseo político que además apalanque sedientos gotereros de la administración pública-energética y las terminen quebrado.

Sera que hay suelo firme para sostener el mercado, esperemos que artimañas se buscan.

Iván Santisteban