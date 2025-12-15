. La Bendición Engañosa: El Alivio de los Mercados del Sur (Colombia)

Honorables señores y damas del Consejo, escuchad la primera nueva de los feudos del Sur.

Por gracia de los cielos, la Inflación – esa bestia que devora el poder adquisitivo de nuestras monedas – ha mostrado un inesperado flaqueo.

El Índice de la Cesta Común solo ascendió un minúsculo 0,07% este mes, una cifra tan pequeña que ha sorprendido a los más sabios contadores del reino.

Esta pausa milagrosa se debe a dos grandes alivios:

Los Servicios del Gremio, cuyos precios ya no crecen con tanta avidez.

Y, crucialmente, una gran caída en el coste de los Víveres y Alimentos, gracias a que el Peso de la Moneda Real se ha fortalecido y el Gremio de Agricultores (IPP) ha bajado sus pretensiones.

El Veredicto del Adivino: Esperamos que la fiera Inflación se retire al final del año, quedando su aliento alrededor del 5,15%.

Pero ¡Guardad Vuestras Celebraciones! A pesar de este alivio en los precios, los mercaderes y prestamistas no alzan sus copas. El mercado de Renta Fija permanece sombrío, pues su mirada se ha desviado a una amenaza aún mayor que la inflación.

II. La Sombra de la Deuda: La Plaga Fiscal del Reino

El verdadero temor que ahora ensombrece el gran Reino de Colombia no es la inflación, sino la Deuda del Tesoro Real y el Riesgo Fiscal.

El Gran Edicto de Impuestos (la reforma tributaria) no se concretó, dejando un vacío en las arcas del reino equivalente a 16 billones de monedas de oro.

Nuestras señales de alarma son funestas:

La Deuda Bruta del Reino roza el 65% del Producto Interno, una cifra que no veíamos desde los días oscuros de la Gran Peste.

El Déficit Primario – el hueco entre lo que se gasta y lo que se recauda antes de pagar deudas – es cercano al 3%.

Se teme que el Déficit Fiscal Total alcance un aterrador 8%, el más alto registrado en la historia de nuestra casa real.

Las Arcas de Reserva del Gobierno están vacías, en sus mínimos históricos.

La Tragedia del Banco Real: El mercado exige ahora intereses más altos, no por miedo a la inflación, sino por el Riesgo que el Reino Quiebre. Esto obliga al Banco de la República a tomar una decisión dolorosa: Subir las tasas de interés a pesar de que los precios están bajando, para calmar la sed de los prestamistas internacionales.

III. El Edicto Controversial del Norte: La Reserva Federal

En el distante y poderoso Imperio del Norte (Estados Unidos), la Reserva Federal, el gran prestamista de esa tierra, ha emitido un edicto polémico.

Han decidido reducir las tasas de interés en 25 puntos, como se había anticipado.

La Contienda: Tomaron esta decisión antes de conocer la verdad sobre la Inflación (IPC) y el Empleo de sus súbditos, un movimiento imprudente.

La Reacción del Mercado Global: La alegría inicial se desvaneció pronto. Se produjeron ventas masivas de acciones y bonos.

IV. Los Destinos Cruzados y la Fuerza de los Metales

Los Mercados Internacionales

El gran índice S&P 500 del Norte intentó escalar a su máximo histórico, pero la suerte le fue esquiva.

En el Sur, las naciones de Latinoamérica han mostrado relativa fortaleza frente al Norte.

Chile lidera la marcha, con su Bolsa y Moneda robustas, por la esperanza de un giro político favorable al comercio.

Colombia y Brasil, gemelos en el destino, sufren por riesgos fiscales similares. Sus monedas han cedido tras semanas de fortaleza.

México se alza como el más fuerte de la región.

El Soporte de las Materias Primas

He aquí un presagio de gran esperanza: los Metales Preciosos y las Materias Primas se encuentran en una senda de fuerte ascenso:

El Oro (el activo refugio) y la Plata escalan con fervor.

El Cobre, vital para los reinos de Chile y Perú, se dispara.

Los Argumentos de los Sabios: La causa de este auge es estructural, un ciclo que trae grandes vientos para nuestra región:

La Reindustrialización de los gremios.

El temido Retorno de la Inflación global.

La demanda insaciable de energía, impulsada por las Máquinas de Adivinación (IA) y el despertar del subcontinente de India.

Fabián Herrera