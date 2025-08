Quiero reflexionar sobre el fenómeno de ‘La vieja chancluda’, tras la biopic ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

En redes sociales no cesan los insultos hacia Florinda Meza, pues quedó evidente en la serie que ella mantuvo amoríos con Carlos Villagrán ‘Quico’, y luego con el productor y director de los programas de ‘Chespirito’, Enrique Segoviano.

Una estatua de la actriz estaría a punto de ser derribada en Zacatecas, México.

Se le ha responsabilizado de habérsele metido por los ojos a ‘Robert’ y ‘destruir’ el matrimonio de Graciela Fernández, que duró 23 años y dejó 6 hijos, a quienes Meza denominaría en una entrevista como “seis de los siete defectos de Bolaños”. (El séptimo era “estar casado”). Lo dijo sin filtro delante del comediante.

Lo cierto es que en esta historia tanto Fernández como Meza son las viudas de ‘Chespirito’.

Ambas quedaron solas. ¿A quién le tocó la peor parte?

Fernández ayudó a impulsar la carrera de Roberto, desde diseñarle los vestidos de ‘El Chapulín’, ‘El Dr. Chapatín’ y ‘El Chavo’, hasta animarlo a no desfallecer cuando apenas se abría paso en la industria.

Le crió los hijos y por eso, cuando Roberto saltó a la fama, se mostró ‘rebelde’ para acompañarlo a eventos sociales, grabaciones, a la vida social de la televisión.

Y, ahí fue donde Florinda Meza le tomó ventaja.

A Florinda le correspondió la etapa mayor de Bolaños. Ya era un señor cincuentón. Se llevaban 20 años de diferencia.

Le cuidó el Parkinson y sus problemas respiratorios por la adicción al cigarrillo.

Se envejeció junto a él.

Y aunque lo opacó y ni lo dejaba responder en las entrevistas, le aguantó sus chocheras de viejito.

Se sacrificó y no fue mamá porque no reversaron la vasectomía; pero más allá, por el poco deseo de Bolaños de engendrar un octavo hijo, presuntamente, para no hacerle más daño a Fernández y a los primogénitos.

Meza, de 76 años, sacaría un documental para rendir su versión.

¿Hubo ‘venganza’ de los Gómez Fernández?

