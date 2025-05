Meses atrás, en una visita el presidente Gustavo Petro a Domingodó en el Municipio de Carmen del Darién en donde se entregaba un proyecto de conectividad, El presidente habló del proyecto del tren interoceánico que comunique los océanos Pacífico y Atlántico en nuestro país, esto como solución a los problemas que viene presentando el canal de Panamá; el cual a pesar de su ampliación en el 2016 y de sus nuevas esclusas no alcanza a satisfacer las necesidades de una empresa naviera que cada vez crece más en el mundo.

Pero el canal de Panamá no es el único con estas dificultades, también pasa lo mismo en el canal de Suez, el cual también fue renovado hace poco; permitiéndole prestar los servicios a embarcaciones de hasta 20 mts de calado o 240 mil toneladas de peso muerto (todo el peso de la embarcación incluido el peso de la nave misma) y aun así no es suficiente, debemos de recordar que hoy existen embarcaciones con dimensiones mucho más grande de las que pueden pasar por ambos canales

El Presidente en un acto, que espero sea real y no sea la acostumbrada cortina de humo que utiliza su gobierno para desviar la atención de los muchos problemas que afronta y por lo que se dice en las redes sociales, también con su familia; o por el simple hecho de congraciarse con una comunidad que votó por él y que no ha visto las inversiones anunciadas y a la que ahora necesita para promocionar su atropellada constituyente, plantea el tema y abre la discusión sobre el proyecto que desde su punto de vista es la solución más acertada, pero la verdad es que no lo es y explicare porque.

El proyecto del tren es la opción menos visionaria que se puede plantear, ¿por qué Colombia y especialmente el Chocó se debe conformar con un Renault 4, si podemos tener un Ferrari? ¿Por qué invertir en un tren cuando podemos ser la solución del transporte marítimo a nivel mundial?

El canal húmedo del Chocó nos brinda la oportunidad de poder facilitar el transporte de mercancías a nivel mundial, dándole paso a buques de más de 200 mil toneladas, permitiéndoles que pasen por sus más de 200 kms y sus 7 túneles, más de 80 barcos diarios de ida y vuelta, con una distancia entre barco y barco de 5 kilómetros.

De acuerdo con los expertos con los que he hablado del tema, el canal húmedo del Chocó permitiría que los tiempos de tránsito de estos buques se reduzca de una manera sustancial comparado con lo que pasa hoy en Panamá, en donde se necesita que las embarcaciones sean guiadas de esclusa en esclusa, más el tiempo de llenado de cada una de ellas, más el tiempo de inspección, transporte y acarreo de los mismos; que hace que los tiempos de espera sean demasiado largos, en cambio el tiempo en el canal húmedo del Chocó sería de aproximadamente 9 horas, porque sería de flujo libre.

Tiene razón el Presidente cuando habla de los análisis de impacto que se deben desarrollar en el estudio, máximo cuando el trazado que más conviene pasa por el parque nacional los Katíos en la parte nor occidental del Chocó, pero la ingeniería de hoy puede garantizar desarrollar el proyecto teniendo el menor impacto posible, el otro tema que hay que valorar es la existencia de pueblos Negros y comunidades Indígenas en la zona, que con un adecuado trabajo de consulta, no con los representantes nacionales, sino con los de los del territorio se podría salvar el escollo.

Lo mejor de este proyecto es que Colombia no tendría que poner un solo peso, puesto que si la decisión se toma será solo cuestión de concesionar el proyecto a empresas multinacionales, las cuales con un estudio financiero bastante pesimista podrían recuperar su inversión en 12 años, mismo tiempo en que las regalías del proyecto (peajes) podrían añadir un par de puntos al PIB nacional, lógicamente el principal beneficiario de estas ganancias debe ser el pueblo Chocoano.

Presidente, una consideración respetuosa por su dignidad de mandatario de todos los colombianos, en vez de estar buscando consensos para cambiar la constitución debería hacerlo para proyectos como este, que sin lugar a dudas debe concitar un acuerdo nacional para que se garantice su realización, de esa manera usted haría un gran aporte al Pacífico Colombiano en especial al Chocó y al pueblo negro de Colombia al cual usted le debe tanto y por lo que veo de su gobierno, le quedará debiendo sino hace lo correcto con este proyecto, porque por donde uste lo ve definitivamente no es.

Jeferson Mena