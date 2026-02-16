Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Colombia lleva décadas hablando de desarrollo rural. Lo ha hecho en planes nacionales, en acuerdos de paz, en discursos presidenciales y en reformas agrarias sucesivas. Sin embargo, el campo sigue atrapado en una paradoja: es estratégico para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento exportador, pero continúa rezagado en productividad, infraestructura y acceso a oportunidades. El problema no es que falten programas. El problema es que ha faltado un enfoque productivo coherente y sostenido.

En muchas regiones rurales persisten tres brechas estructurales. La primera es de conectividad física. Colombia tiene cerca de 140.000 kilómetros de vías terciarias, y una proporción significativa se encuentra en mal estado. Para miles de productores, el costo de sacar un bulto de café o de arroz puede duplicar o triplicar su margen de ganancia. Sin acceso eficiente a mercados, no hay competitividad posible.

La segunda brecha es financiera. El pequeño y mediano productor enfrenta barreras de crédito, altos costos de aseguramiento y limitada capacidad de inversión en tecnología. La consecuencia es baja capitalización y alta vulnerabilidad ante choques climáticos o de precios.

La tercera brecha es de conocimiento y articulación. La asistencia técnica es fragmentada, la innovación llega tarde y la conexión entre universidades, centros de investigación y productores es débil. Se produce, pero no siempre se transforma ni se agrega valor.

Durante años el debate rural ha oscilado entre dos extremos: el asistencialismo y la confrontación política sobre la tierra. Las transferencias monetarias y los subsidios son necesarios para mitigar pobreza, pero no sustituyen una política de desarrollo productivo rural. Del mismo modo, redistribuir tierra sin infraestructura, sin crédito y sin mercados no crea prosperidad sostenible.

La experiencia internacional muestra que el desarrollo rural exitoso combina cinco elementos: infraestructura productiva, financiamiento adecuado, innovación aplicada, acceso a mercados y reglas claras. Colombia no parte de cero. Existen instrumentos, agencias y experiencias exitosas. Lo que ha faltado es articulación y prioridad estratégica.

Primero, se requiere una apuesta seria por infraestructura productiva rural. No solo carreteras terciarias, sino distritos de riego, centros de acopio, electrificación confiable y conectividad digital. El internet rural no es un lujo; es una herramienta para acceder a precios, vender directamente y reducir intermediación ineficiente.

Segundo, el crédito debe transformarse en un instrumento de desarrollo. Garantías más amplias, seguros agropecuarios modernos y esquemas de financiamiento de largo plazo pueden elevar la productividad. El objetivo es  permitir inversión y modernización.

Tercero, la formación técnica rural debe conectarse con cadenas productivas reales. Educación media pertinente, formación técnica y tecnológica orientada a agroindustria, logística y transformación pueden cerrar brechas de empleabilidad juvenil y evitar migración forzada hacia ciudades.

Cuarto, es necesario fortalecer encadenamientos productivos. El salto no está en sembrar más hectáreas, sino en transformar, empacar, certificar, llevar productos frescos y vender mejor. Esa transición requiere incentivos correctos y coordinación público-privada.

Quinto, se necesita seguridad jurídica y estabilidad institucional. Invertir en el campo exige reglas claras en materia de propiedad, licenciamiento ambiental y consulta previa. La incertidumbre paraliza decisiones productivas y retrasa proyectos estratégicos.

El desarrollo rural no puede verse como política social aislada. Es política económica. Un campo productivo reduce pobreza, genera empleo formal, estabiliza territorios y fortalece la seguridad alimentaria. Además, tiene implicaciones fiscales: regiones que producen más aportan más al crecimiento nacional.

Colombia tiene condiciones excepcionales: diversidad climática, ubicación estratégica y conocimiento acumulado. Pero el potencial no se traduce automáticamente en resultados. Requiere decisiones consistentes durante varios gobiernos, disciplina en la ejecución y evaluación permanente.

Daniel Gómez Gaviria

Daniel Gómez Gaviria

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Siga leyendo

Los candidatos al Senado más visibles, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…
Siga leyendo

Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

| Confidencial Noticias | ,
La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Siga leyendo

Capturan a un estadounidense integrante de una red de tráfico de armas en Colombia

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026. La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y…
Siga leyendo

Gobierno Petro dice no necesitar ayuda internacional por inundaciones

| Europa Press | ,
El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando…
Siga leyendo