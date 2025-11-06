Se conmemoran 40 años de la barbarie cometida por el grupo terrorista EME19 en el principal centro judicial de Colombia, El Palacio de Justicia. Acto tenebroso que dejó imborrables heridas en la memoria colombiana, con el paso de los años, sirvió de pretexto para humillar las FFMM y doblegarlas frente a grupos subversivos. Si hay algo cierto, es el hecho de que las FFMM son los verdaderos grandes héroes de este espantoso evento. Son sus miembros los que han debido soportar inagotables procesos judiciales, ríos de tinta y filmografías cuestionando su proceder. Empero, hicieron lo debido, cumplieron con su deber constitucional de mantener la majestad de la justicia al retomar el centro judicial para garantizar la estabilidad institucional.

Consecuencia del demencial acto del grupo terrorista EME19, Colombia toda, debió pagar un precio muy alto, no sólo por las pérdidas de invaluables vidas humanas y daños materiales, también porque el grupo terrorista infractor financiado por el narcoterrorista Pablo Escobar, terminó romantizado. Convertido en el ideal de los subversivos, imponiendo condiciones al Estado y sus líderes y herederos, durante decenios pelechando del erario en cuanto cargo público y proceso existentes. Sus tiznadas banderas ondean con orgullo entre las altas jerarquías gubernamentales; sus antiguos combatientes son presentados para ante las nuevas generaciones como impolutos, decentes y sin culpa alguna.

Para verdades el tiempo. En época de desmemoria, bien vale recordar porqué el EME19 fue un grupo terrorista e izar sus banderas es rendir culto a la barbarie. El grupo terrorista EME19 llevó a cabo más de 500 secuestros extorsivos. Su gran negocio: Secuestrar personas a cambio de dinero. Los ocultaban en las mal llamadas cárceles del pueblo que operaban en Bogotá y Cali. Adaptaban casas en sectores populares con socavones en los que enterraban en vida a sus secuestrados, como la joven Camila Michelsen secuestrada en 1985, permanecería dos años en su poder, por su liberación pagaron 500,000 dólares. Miguel de Germán Ribón, en 1978 su liberación costó cinco millones de pesos. Donald Cooper por su liberación en 1975 cobraron un millón de dólares; similar ocurrió con Hugo Ferreira, exministro y gerente de Indupalma en 1977. Por la liberación de Álvaro Gómez Hurtado en 1988, se pagaron con el cobarde asesinato de su inerme escolta Juan de Dios Hidalgo. Aquellos fueron afortunados porque regresaron vivos.

Hubo otros que no regresaron: José Raquel Mercado, líder sindical, secuestrado sometido a juicio revolucionario en 1976, cuyo cadáver apareció en una bolsa en la Glorieta de la Carrera 63 con Calle 50 de Bogotá. El misionero Chester Allen Bitterman secuestrado y asesinado en 1981. Los tres hermanitos Álvarez Murillo también en 1981, secuestrados cuando se dirigían al colegio, sus cadáveres aparecerían seis meses después en inmediaciones de Gachancipá, Cundinamarca.

Para los desmemoriados, el EME19 llevó a cabo 48 tomas terroristas con sangre y fuego, entre otras, las tomas simultáneas del 07 de agosto de 1986 en Nemocón (Cundinamarca) y Belalcazar (Cauca), ese mismo año cometieron atentados terroristas contra la Embajada de Estados Unidos, la Planta de Coca-Cola y el entonces, ministro de Gobierno, Jaime Castro, que luego sería elegido alcalde capitalino. Sin olvidar el secuestro de 14 diplomáticos cometido en la Embajada dominicana en Bogotá durante febrero y abril de 1980 y, la amenaza de matar dos rehenes cada diez minutos, el que terminaría con la liberación de los secuestrados y los terroristas para desestresarse, veraneando en Cuba, con una tula de tres millones de dólares en efectivo.

Seguramente, hace 40 años, los terroristas además de incinerar los expedientes de los extraditables y secuestrar altos magistrados claves en lugar de diplomáticos, creerían que terminarían nuevamente, viaticando en el paraíso de Los Castro, pero, no contemplaron que, las FFMM y de Policía no se los permitirían esta vez ¡Respeto por las FFMM y de Policía!

León Ferreira