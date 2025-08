Frente a los cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la Fuerza Pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país.

El Ministerio de Defensa acaba de presentar un proyecto de ley para regular la comercialización y uso de drones en el territorio nacional. Esto porque en el último año se han incrementado los ataques a la Fuerza Pública con estos dispositivos cargados con explosivos, actos terroristas ejecutados especialmente por parte del ELN y las disidencias de las FARC Según el Ministerio, en lo que va corrido de este año los ataques con drones se han incrementado en un 138%.

Es un tema preocupante, ya que pone en riesgo la vida de nuestros policías, soldados y ciudadanos. En este contexto, las razones expuestas por el Ministerio para regular el uso drones son las siguientes:

Amenazas a la seguridad y a la vida derivadas del uso de drones como armas, incluyendo ataques con cargas explosivas.

Vacíos legales en la regulación del uso de drones para fines de defensa o contramedidas.

Necesidad de trazabilidad para conocer la procedencia, tenencia y uso de cada dron y sus componentes.

Cumplimiento de compromisos internacionales, como los derivados de la OACI y los Convenios de Ginebra, que exigen a los Estados garantizar un uso seguro y responsable del espacio aéreo.

Protección de la privacidad y la convivencia ciudadana, dado que los drones pueden vulnerar la intimidad o ser empleados para actividades ilícitas.

El proyecto de ley busca definir los parámetros para la importación, fabricación, comercialización, adquisición, registro, uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control de los drones. Según este proyecto “toda persona que importe, fabrique, comercialice, adquiera o utilice drones debe estar registrada y mantener actualizada su información y contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuyo valor dependerá del riesgo de la operación; prohíbe la operación de drones sin autorización, en estado de embriaguez o bajoefectos de drogas, y en áreas restringidas como aeropuertos, bases militares o zonas donde se encuentre el presidente”[1].

Esta iniciativa del Ministerio de Defensa, en su conjunto, está más orientada a controlar a los usuarios de la economía formal, es decir a quienes de manera legal compran y utilizan estos aparatos para sus actividades económicas, culturales o de recreación, pero no va a poder controlar a los distintos grupos armados ilegales, grupos mafiosos, que los utilizan como acción terrorista para atacar la Fuerza Pública, para extorsionar o intimidar y lograr control de comunidades y ciudadanos en general.

Hay que resaltar que los delincuentes adquieren los drones en el mercado ilegal y ahí reciben asesoría y capacitación para adecuarlos y utilizarlos con fines criminales, ellos quedan por fuera de la regulación propuesta. Lo único que serviría para el control de la ilegalidad sería el endurecimiento de penas de utilización de estos aparatos con fines terroristas.

Teniendo el cuenta el contenido del proyecto de ley, es necesario desarrollar dos acciones, una orientada a racionalizar el control del mercado legal de drones y la otra el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la justicia para enfrentar este nuevo reto de seguridad, que modifica de manera sustancial los conflictos armados que hoy se presentan en distintos territorios del país entre el Estado y los distintos grupos de mafiosos y las confrontaciones que existen entre ellos por el control de las rentas criminales.

En el primer caso, hay que trabajar una reglamentación realista que logre el control requerido, pero que no termine haciendo muy dispendiosa la adquisición y operatividad de los drones a los sistemas de seguridad legales, como empresas de vigilancia o departamentos de seguridad públicos y privados que tiene la obligación de garantizar la operatividad y seguridad de instalaciones estratégicas (gas, energía, hidrocarburos, represas, aeropuertos, puertos, etc.), la seguridad de empresas importantes del país y la seguridad de los ciudadanos.

En el segundo caso, el Estado colombiano tiene la obligación de dotar a la Fuerza Pública de este y otros desarrollos tecnológicos, no solo para defenderse de los ataques de drones con explosivos, sino para retomar la iniciativa de combate en contra las distintas organizaciones mafiosas y terroristas que hoy inclinaron la balanza a su favor con la utilización de estos equipos con explosivos y que tienen a la fuerza pública en desventaja y a la defensiva.

El conflicto armado en Colombia cambió, ya no hay grupos guerrilleros que se quieran tomar el poder, sino grupos mafiosos que a cómo dé lugar van a defender sus rentas criminales. El Estado no está enfrentado grupos guerrilleros con ideología política, como sucedió hasta la desmovilización de las FARC-EP en 2016. Hoy, lo que queda son grupos mafiosos dedicados a las distintas rentas criminales, con vínculos con el crimen organizado transnacional. Atrás quedó “la revolución, la toma de poder y la defensa de los intereses del pueblo”. No son grupos armados que se mueven en columnas o acampan en un lugar determinado. No están dispuestos a enfrentar de manera directa a la fuerza pública, ni tienen la capacidad para hacerlo, por eso recurren a acciones terroristas y a la utilización de drones con explosivos.

Frente a estos cambios profundos en los conflictos armados que hoy tiene Colombia, se requiere que la fuerza pública cambie su estrategia y logística para enfrentar los distintos grupos mafiosos que hoy tienen control y gobernanza en distintos territorios del país, todos asociados a rentas criminales, especialmente narcotráfico y minería ilegal

[1] El Tiempo. Las claves del proyecto de ley para regular el uso de drones en Colombia: Mindefensa lo radicó ante los 162 ataques registrados en lo que va de año. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-claves-del-proyecto-de-ley-para-regular-el-uso-de-drones-en-colombia-mindefensa-lo-radico-ante-los-162-ataques-registrados-en-lo-que-va-de-ano-3476899#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Ministerio%20de%20Defensa,necesidad%20de%20controles%20m%C3%A1s%20estrictos%E2%80%9D.

Hugo Acero