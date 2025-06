Al presidente de la República, cada día es más difícil encontrarle una verdad; lo que indica que cada vez es más fácil encontrarle una mentira. Su capacidad de hacerlo realmente asombra: lo hace sin temor hacer descubierto, pero esto se hace más cruel, cuando se trata de la población más pobre que tiene Colombia, mi amada tierra del Chocó.

Esta semana en su aburridora trasmisión de televisión, lanzó otra mentira. Reclamó de manera hipócritamente enérgica, y comparándose con Duque, por la inversión realizada en mi departamento, mostrando una preocupación aparente, y que irónicamente aparece cuando faltan escasos 10 meses para elegir su reemplazo; una demostración que este señor utilizará, toda las artimañas conocidas y no conocidas para timar y embaucar.

Pero en su mentira el presidente, por alguna razón no se imagina que sus datos son fáciles de cotejar. Así que me hice a la tarea de buscar la verdad de las inversiones de este gobierno en el Chocó, en los tres años que lleva. Fue así como me fui a Planeación Nacional y conseguí las siguientes cifras.

En este gobierno se han comprometido 2,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (Única Bolsa Nacional), distribuidos de la siguiente manera:

De los anteriores datos llama la atención la gran diferencia que hay entre lo aprobado y lo ejecutado, si hacemos un cálculo matemático simple, nos damos de cuenta que el índice de eficiencia es del 48%, es decir el índice de ineficiencia es del 52%.

Por otro lado y de acuerdo a los datos que arroja el Departamento Nacional de Planeación, durante los 8 años del presidente Santos, la inversión en el Chocó llegó a un monto de 4.0 billones de Pesos, en los cuatro años de Duque fue de 4,6 billones de pesos, y en lo que va de este desgobierno, a duras penas sobre pasa la mitad de la inversión del gobierno pasado (2,6 Billones).

A esta cifra de 2,6 billones hay que hacerle la siguiente aclaración, esta representa el total de lo aprobado, no, de lo ejecutado.

En el gobierno Santos la ejecución de lo aprobado llegó al 75%, en el gobierno Duque al 92%, en lo que va corrido de este gobierno 48%.

En una cosa si dice la verdad el Sr. Petro, el Pacífico votó mayoritariamente por él, casi el 80% de los votos contados; lo que convierte a este gobierno en el mayor burlador y timador de los sueños de los habitantes de esa región. Solo para tenerlo en cuenta: en el gobierno de Duque se invirtieron 44.1 billones en toda la región, cifra récord en todos los gobiernos de Colombia.

Presidente: Es bueno estudiar, los datos no mienten y provienen de su mismo gobierno, evite tratar de engañar, siempre habrá alguien que lo haga quedar en ridículo.

Jefferson Mena Sánchez