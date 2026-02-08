I. El sombrío augurio de los videntes

Los videntes del mercado, aquellos sabios que leen las señales del firmamento económico, observan con creciente consternación la trayectoria de la Plaga de los Precios. Sus cálculos, trazados en intrincadas tablas astrológicas, revelan que el índice de precios al consumidor podría alcanzar entre 630 y 640 unidades, un nivel que amenaza con sumir al reino en el caos y la desesperación. Las cosechas se pudren en los campos, los herreros no pueden pagar el mineral, y los campesinos temen el invierno que se avecina. El espectro del hambre se cierne sobre nuestra tierra, alimentado por esta plaga implacable.

II. El hechizo del oro prestado y la mano pesada del tesoro real

Javier Cuéllar, Guardián del Tesoro Real Colombiano, ha desatado una controversia en los mercados. Con un despliegue de poderío sin precedentes, ha ordenado la compra masiva de oro extranjero, drenando las arcas del reino y alterando el flujo natural del comercio. Algunos lo aclaman como un estratega astuto, fortaleciendo las defensas económicas del reino contra la tormenta que se avecina. Otros, sin embargo, lo acusan de distorsionar el mercado, impidiendo que los precios encuentren su equilibrio natural y favoreciendo a ciertos mercaderes en detrimento de otros. Se susurra que el Guardián del Tesoro Real está tejiendo su propio Hechizo del Oro Prestado, buscando controlar los hilos del destino económico de nuestro reino.

III. Intrigas en la corte y rumores de guerra: el telón de fondo de la especulación

Las intrigas en la corte, las maquinaciones de los nobles y los rumores de guerra con reinos vecinos añaden una capa de complejidad a la situación económica. Los concilios secretos de Iván Cepeda, las alianzas matrimoniales propuestas con tierras lejanas, y las tensiones crecientes con el imperio vecino de Estados Unidos sobre la isla de Cuba, generan especulación y desconfianza. Los mercaderes temen que una guerra o una crisis política repentina pueda desestabilizar el reino y destruir sus fortunas. En estos tiempos inciertos, la prudencia y la astucia son las mejores armas. La nominación de Worsch a la Guardia Real de la FED solo ha aumentado la volatilidad.

