Todos sabemos que nuestro recibo del gas lamentablemente sigue al alza y no es para menos, actualmente no se tiene un plan real que permita mitigar a corto plazo un proceso de regasificación diferente al de Ballena en el departamento de la Guajira y que puede estar listo en 1,5 años, eso dice TGI.

El tema además de ser económico y como todos los servicios públicos en su monopolio, Ecopetrol no suelta la cuerda a pesar de que el Ministerio de Minas y Energía le ha solicitado voluntad política para el grupo de Energía de Bogotá, al darle la administración. Donde, TGI invertiría cerca de US$150 millones para la instalación de una FRSU, permitiendo que ingrese más gas importado y poder anclarlo a gasoducto Ballena-Barranca, mejorando el suministro por la infraestructura que presenta al centro del país.



Esto dependerá del modelo de negocio que manifieste TGI, que más allá de la voluntad con suplir la molécula tan valiosa, valioso es el negocio del que Ecopetrol piensa a largo plazo en un contrato como esté, en un privado.

Los más afectados seguramente en menos de un año, sean por un lado el mercado no regulado, industrias y grandes consumidores, teniendo una variabilidad en su precio que puede superar el 200%; actualmente se compra el gas en US 9, pero este puede llegar a US20 o US30 de acuerdo con la necesidad de gas importado que se requiera.

El otro afectado, tal cual, como la energía, somos los del mercado regulado, que actualmente pagamos el 20% por millón de BTU y podría llegar al 30 o 40%, a pesar de los $1,3 billones pagados en subsidios por parte del ministerio de minas en lo que va del 2025, al sector del Gas Combustible Domiciliario y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Como lo he comentado anteriormente, el problema se acrecentó desde el año 2020, se ha evidenciado que el consumo se ha elevado un 68%.

Si nos quedamos con una sola regasificadora, por ejemplo, entre el 10 y el 14 de octubre SPEC (la única en el país) entrara en mantenimiento, y solo en 4 días afectará los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena, sin tener otra opción diferente que suspender el servicio.

Bajo este panorama es importante tener en cuenta las cifras que ha mencionado el gestor de mercado en su último informe, indicando que para el próximo año el faltante para el primer trimestre del 2026 pasaría de 58 MBTUD a 117 MBTUD.



No se sabe aún cual será la decisión, mientras tanto sigue en crecimiento y el país debe prepararse.



Iván Santisteban