En el vasto Reino del Norte, los sabios del Consejo Económico celebraban con júbilo:

—¡Nuestro PIB creció 3%! —anunció uno, agitando un pergamino dorado—. ¡Más de lo que predijeron los oráculos!

Pero el júbilo duró poco. Los mensajeros trajeron noticias sombrías desde el Frente Laboral:

—Majestad, apenas se han creado 75 mil nuevos oficios. Los hechiceros del empleo se equivocaron otra vez… esperaban 100 mil. Y los registros antiguos fueron corregidos a la baja…

Alarmado, el Consejo giró su atención hacia la hechicera de tasas, Lady Fed, quien hasta entonces no tenía intención alguna de mover sus encantamientos.

—Quizá necesitemos tres pociones de recorte este año —susurró, mientras el mercado murmuraba con inquietud.

Como si fuera poco, el Emperador Trump desató otra tormenta desde su Torre de X:

—¡Nuevos aranceles! Y que tiemble quien comercie con el Reino de Rusia —tronó.

Algunos reinos cercanos como Brasil y México corrieron a abrir negociaciones.

Pero entre tanto caos, el reino de Colombia fue dejado fuera del hechizo.

—¡Buena nueva para nuestros cafetales y flores! —celebró el gremio de los exportadores.

El oro verde, el dólar, se fortaleció… hasta que las cifras del empleo lo debilitaron como si un conjuro se revirtiera.

Mientras tanto, los bonos del Tesoro y las acciones temblaban bajo la sombra del dragón de la desaceleración.

En el reino de Colombia, el Consejo del Banco Central mantuvo su bastón de tasa firme en 9,25%, ignorando con valentía los hechizos políticos.

Por otro lado, el Tesoro Real anunció más gasto, sin grandes recortes ni ajustes.

Los sabios advirtieron:

—¡Cuidado! El déficit real podría subir al 8.2% del PBI. No hay oro que alcance…

¿Y el futuro?

La probabilidad de que el Banco Central recorte su hechizo de tasa existe…

…pero será más lento y menos profundo de lo que muchos comerciantes esperaban.

