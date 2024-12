¡El Metro hasta la Calle 100 empieza a ser una realidad!

La extensión hasta la 100 no es solo más viaducto para el Metro, es la primera de muchas soluciones para los habitantes de Suba y Usaquén que hoy están condenados al trancón eterno de sus localidades.

La radicación del documento de prefactibilidad de la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) a la Empresa Metro de Bogotá para la extensión de la Primera Línea del Metro (PLMB) hasta la Calle 100 es solo la última acción de muchos esfuerzos para hacer este sueño realidad.

Mucho nos dijeron que no insistiéramos con incluir en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 el compromiso de llevar el Metro hasta la Calle 100; que no tendría aval de la Administración Distrital, que los concejales no apoyarían la propuesta y que era impopular. Más equivocados no podían estar: el Alcalde Galán la apoyó, la mayoría del Concejo votó a favor del artículo del Plan donde se incluyó y los ciudadanos reconocen que ahora Suba y Usaquén no estarán aisladas del tan anhelado Metro de Bogotá.

En 2021 la Empresa Metro contrató con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) estudios de factibilidad que demostraron la viabilidad de este proyecto, con 3.25km más de viaducto y tres estaciones nuevas (Calle 80, Calle 92 y Calle 100), y un costo de alrededor de $3 billones (precios 2021). La radicación del documento de prefactibilidad de la firma China CHEC, empresa que hace parte de Metro Línea 1 S.A.S., concesionario de la PLMB, puede o no mostrar un proyecto diferente al estudiado en 2021, pero demuestra una cosa: estamos cada vez más cerca de subirnos al Metro en la Estación Calle 100. Ahora corresponde a la Empresa Metro revisar el documento presentado.

¿Y lo nuevo? No solo el documento de CHEC, sino que este busca que la extensión se haga por medio de una Alianza Público Privada de Iniciativa Privada (APP – IP), la primera iniciativa de esta naturaleza para un proyecto metro ferroviario en Colombia. Así podremos buscar la ejecución y operación de la obra sin depender tanto de los recursos del Distrito y, esperamos, tampoco de la disponibilidad y voluntad del Presidente de turno para lograr acuerdos de cofinanciación nacional.

Hoy el Metro va desde el Portal de las Américas hasta la Av. Caracas con Calle 72 en 23.9km de viaducto. Beneficia a los habitantes y trabajadores de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Si seguimos trabajando en la extensión, los beneficiados estarán ahora también en Usaquén y Suba, y en la Calle 100 podrán hacer conexión con el TransMilenio de la Av. 68, de la Autopista y, a futuro, con el RegioTram del Norte para recorrer la Sabana de Bogotá.

No escuchen a quienes les dicen que no: la extensión del Metro de Bogotá hasta la Calle 100 comienza a ser una realidad y los actores están comprometidos. ¡El Metro no lo para nadie!

Juan David Quintero