Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Premio Nobel es uno de los galardones más reputados, reconoce a personas e instituciones que han hecho aportes significativos en los campos de la física, la química, la medicina, la literatura, la paz y la economía. Su origen está en la voluntad testamentaria de Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) célebre inventor sueco, cuyos desarrollos más importantes están en la industria de los explosivos y bélica, siendo la dinamita su invento más popular. Nobel fue descrito como un hombre solitario que cargó con una gran culpa: El haber construido su fortuna a partir de inventos que serían empleados en la guerra, de allí que hubiese dispuesto que el 94% de la gran fortuna que amasó, sería destinado para constituir un fondo para los premios que llevan su nombre y que, anualmente por esta época, son anunciados con polémicas de por medio sobre los méritos del galardonado.

De las cinco categorías originales de los Premios Nobel tres son objetivas y generalmente son recibidas por ciudadanos de países desarrollados o por personas que tienen vínculos con países donde las ciencias avanzan y se hacen aportes significativos a la humanidad; ciencias como la física, la química y la medicina evolucionan en países desarrollados. Las otras dos categorías originales, literatura y paz, son premios con un altísimo contenido político y circunstancial. Son considerados, para algunos, premios de consolación destinados a personas y organizaciones de países no desarrollados. El Premio Nobel en economía merece comentario aparte, toda vez que, no estaba dentro de la voluntad testamentaria de su benefactor, fue creado por el Banco de Suecia y empezó a concederse en 1969.

Sólo 18 latinoamericanos han recibido el Premio Nobel. La gran mayoría en las categorías de literatura y paz, lo que evidencia que Latinoamérica es caldo de cultivo para la imaginación y la violencia. Caso especial, Argentina, que ha sido el país latinoamericano más galardonado, cinco ocasiones, tres de las cuales en ciencias (Dos en medicina y uno en química). Por su parte, Brasil sólo ha tenido uno en medicina al ser galardonado Peter Medawar, nacido allí, pero de nacionalidad británica. Comparado con otras nacionalidades, lo han recibido 13 israelíes, 13 chinos, 28 japoneses, 70 franceses, 108 alemanes y 377 estadounidenses, por citar algunas cifras.

Lo anterior permite pensar que, los Premios Nobel en literatura y paz, son galardones otorgados según el tablero de ajedrez de la geopolítica como ocurrió con el Nobel en literatura de 1992. Muchas veces son entregados sin mayores merecimientos o simplemente por provocar golpes de opinión. Grandes escritores como Borges, Cortázar, Kafka, Joyce, Woolf, Rulfo, Orwell o Pesoa jamás ganaron en Literatura, pero el cantante y pintor Bob Dylan sí lo ganó y hasta demoró para aceptarlo. Hitler fue nominado al Nobel en Paz, mientras el expresidente Barack Obama lo ganó con nulos logros en esa materia, probablemente, le fue concedido por ser el primer mandatario estadounidense biétnico. Los Premios Nobel en materia de literatura y paz, no siempre son los más meritorios, ni están destinados para los de más méritos.

No vale la pena entrar en polémicas en tratándose de Premios Nobel en literatura y paz, son subjetivos y políticos, buscan llamar atenciones y revolcar pareceres. Curiosamente, Colombia tiene dos Nobel, uno de ellos en paz, una broma total.

En suma, si se tratara de méritos, el presidente Donald Trump debió ser el Nobel de Paz 2025, ayudó a apagar ocho conflictos, hizo más por la paz que su coterráneo Obama. Los noruegos, como los hábiles jugadores de póker expertos en despistar, usan el discurso de los derechos humanos y la problemática ambiental para hacer negocios, no en vano le sacan el jugo a la industria petrolera. Ellos no reconocerán que un hombre del talante y la estatura de Trump pueda hablar de paz.

León Sandoval

León Ferreira

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Tribunal Superior de Bogotá dio hora y fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso judicial de Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes interesadas en el proceso judicial que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por falsos testigos por el que ya fue juzgado en primera instancia, para leer la decisión en segunda instancia. La cita…
Siga leyendo

Iván Cepeda y Carolina Corcho se mantienen en la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico, a pesar de las dudas que acompañan la jornada que está próxima a realizarse. «Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo…
Siga leyendo

“Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias asegura que hay EPS que estarían cobrando servicios de salud por personas ya fallecidas, y va más allá, pronosticando un mal futuro para el proyecto de reforma a la salud. —Senador Arias, usted ha dicho que las…
Siga leyendo

Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
Con la aclaración por parte del Consejo Nacional Electoral a los precandidatos del Pacto Histórico, se desató una nueva crisis en la coalición de izquierda que apoya al presidente Gustavo Petro. Luego de que el CNE dejará claro que el 26 de octubre tendrá…
Siga leyendo

Condenan al exsenador Carlos Barriga por parapolítica

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra del exsenador, Carlos Barriga, al comprobar sus nexos con el paramilitarismo durante la época en la que ejerció como congresista. De acuerdo con la…
Siga leyendo