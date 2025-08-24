En la gran aldea global, la semana arrancó con buen ánimo. Los guerreros de la renta variable marchaban victoriosos, celebrando que el temido dragón del IPC de EE.UU. había sido domado. Sin embargo, su primo el IPP apareció de repente, lanzando llamaradas de inflación y recordándole al pueblo que el fuego todavía no estaba apagado.

El Consejo de Sabios de la Fed entonces cambió sus planes: lo que antes eran sueños de recortes abundantes de tasas en septiembre, ahora se redujo a un par de gotas de alivio en lo que queda del año.

Mientras tanto, el poderoso dólar perdió parte de su armadura y retrocedió ante los guerreros emergentes como el real brasileño y el peso colombiano. En las tierras del petróleo, la fuerza se debilitaba, atrapada entre guerras lejanas y menos viajeros en camino. Pese a todo, los castillos de EE.UU., Japón y Europa seguían erguidos, mientras los guardianes de los bonos del Tesoro sufrían castigos por la noticia inflacionaria.

El despertar latinoamericano

En el sur del mapa, los reinos de Colombia y Chile brillaron con fuerza: sus mercados treparon más de 40% en dólares, impulsados por la caída del dólar, el resurgir de las materias primas y nuevos viajeros de capital en busca de tesoros escondidos. Los sabios dicen que, además, los precios aún lucen como gangas frente al resto del mundo y que los vientos políticos podrían traer rallies preelectorales

El reino colombiano

Las acciones locales vivieron días de gloria, y el peso logró contener al dólar cerca de los $4.000 gracias a los cofres de divisas que el gobierno promete traer. El rey Tesoro usó su caja fuerte (unos 18 billones) para recomprar deuda en pesos y dólares, calmando así a los mercados y preparando la entrada de nuevas monedas extranjeras en los meses venideros.

Aun así, en los pasillos del castillo se murmura sobre peligros: la dependencia de un lejano aliado, el franco suizo, y la necesidad de refinanciar deudas de corto plazo.

En la economía real, el reino reportó un crecimiento de 2,1% en el segundo trimestre, menos de lo esperado. Aunque hubo un leve avance trimestral (+0,5%), junio trajo un retroceso (-1,1%) que dejó al pueblo con sabor agridulce.

La saga de Ecopetrol

El caballero petrolero presentó ganancias de 1,8 billones, en la parte baja de lo que esperaban los cronistas. Sus problemas son claros: las minas de exploración producen menos, la refinación anda floja y los gastos pesan como armaduras oxidadas.

Pese a ello, su acción en la plaza subió hasta $1.700, pues los mercaderes ya habían descontado lo malo y ahora ven valor en su precio. Eso sí, sigue siendo uno de los caballos más arriesgados: puede llevarte al triunfo con grandes retornos… o meterte en batallas políticas inciertas.