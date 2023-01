El sur totalmente olvidado

Desde hace cuarenta años se sabe que la carretera Popayán – Pasto colapsaría en la zona del municipio de Rosas porque había una monumental falla geológica. Los gobiernos de las infraestructuras del mercado, es decir, la ingeniería del mercado que emergió en el gobierno de César Gaviria, veloz y eficiente para los análisis de costo-beneficio, pero lenta y atrasada tecnológicamente puesto que el negocio está centrado en fraccionar y extender los contratos hasta el final de los tiempos, recurriendo a artimañas jurídicas que la ley deliberadamente permite por lo cual todos los problemas los imputan a la geografía, ya que desde hace tres décadas, funcionarios públicos y contratistas han formado poderosos carteles de corrupción mediante los cuales los costos son bajos, pero los precios altos, en consecuencia los márgenes de utilidad infinitos pues nunca dejan de crecer porque las obras son eternas. Emilio Tapias, el rey de la corrupción en obras de infraestructura, decía en alguna entrevista que había corrupción porque los precios que permitía el presupuesto de la nación eran muy buenos. Es decir, desde el ministerio de Transporte se definen los márgenes mediante los cuales los carteles de la infraestructura se organizan para asaltar las finanzas públicas. Por eso la plata nunca alcanza y las obras nunca logran el 100% proyectado.

De esta manera, la infraestructura de Colombia es atrasada, con menos de un 25% de buenas vías con las cuales se especula para dar la imagen de que es un país que se moderniza. Mentiras, espejismo, engaño a la nación, ya que siempre las obras quedan cortas, jamás se terminan a plenitud, que se suma a la ausencia de un sistema intermodal porque no hay tren, la navegabilidad por los grandes ríos está subutilizada puesto que transporta los desechos humanos de las comunidades asentadas en sus orillas, y la sedimentación en la zona del canal del Dique es también por los miles de desaparecidos de la guerra de los paramilitares contra campesinos indefensos cuyos cuerpos quedaron en el fondo de la desembocadura del Magdalena en el mar Caribe, razón por la cual es un campo santo. Lo mismo se puede decir del río Cauca, del Atrato, del Telembí y de muchos más.

La crisis moral de Colombia se resuelve dejando pasar desastres. Así lo piensa la clase dirigente. No hay que detenerse para seguir avanzado y continuar robando. Cínicos. Mientras tanto, Colombia y sus regiones no se desarrollan. Suficiente mirar lo que ha sucedido en la vía desde Bogotá hasta Ipiales – Puente de Rumichaca. Que es también la desgracia con las Rutas del Sol de Sarmiento Ángulo.

Bogotá – Ibagué. El robo de los Nule, ahora en sus mansiones de casa por cárcel. En el Boquerón solo se hizo un túnel, y el que construyeron parece una cueva obscura sin oxígeno. Ahora con la ampliación del tercer carril, ya Conconcreto, del Grupo Empresarial Antioqueño GEA, se bajó del proyecto porque el negocio ya no es bueno por X o Y razón. Recuerden la crisis en la construcción del Túnel de la Línea con la firma de un tipo Collins, y la obra aún no está cien por ciento terminada, pero sí pagada tres veces más de lo que Uribe presupuestó con su ministro del Opus Dai. La doble calzada de Cali a Popayán ya se la robaron una vez, y ahora avanza en su segunda ejecución. La doble calzada entre el Aeropuerto Nariño y la capital del departamento, se la tumbaron una vez, y hoy es una vía rarísima, pues tiene dos kilómetros de doble calzada, luego un trayecto de dos carriles, continúa con otro pedazo de doble calzada y diez kilómetros antes de llegar a Pasto se convierte nuevamente en una vía de dos carriles. Es el producto de los genios de la infraestructura de la ineficiencia y la corrupción. Y el tramo de la desgracia actual, entre Popayán – Pasto, nunca ha superado la fase de promesas y estudios. Duque prometió terminarlos. Sin embargo, no sabemos qué alcance tiene lo entregado por la exministra Orozco: ¿doble calzada entre Timbío – Estanquillo (75 kms) o entre Popayán y Pasto (270 kms)?

La vía entre San Francisco – Mocoa se la robaron una vez, y ahora avanza en un proyecto que se extiende hasta el 2030, es decir, es imposible pensar en una solución de corto plazo. La 4G entre Pasto e Ipiales, terminada en un 90%, porque falta un trayecto entre San Juan – Rumichaca, es una obra alucinante, en medio de la nada, pues los lazos de integración con Ecuador están determinados por ecuatorianos que vienen a Ipiales y a Pasto a comprar por la ventaja que les da el dólar, pero no para avanzar a una integración profunda en temas productivos, de educación, ciencia, tecnología, infraestructura, desarrollo regional, medio ambiente, energía, entre otros. Esa integración no avanzó porque la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dejó de ser un proyecto de integración con perspectivas interesantes desde cuando Uribe firmó el TLC con Estados Unidos. Ese TLC acabó con el sueño de la integración andina, puesto que Colombia le dio la espalda a la región para entregarse incondicionalmente a la superpotencia. De esa manera, Nariño, Cauca, Putumayo y sur del Huila, es un enorme territorio olvidado y marginado, de una belleza y riqueza inconmensurable, y de un valor estratégico extraordinario puesto que conecta el Pacifico, con el Amazonas y el Atlántico. El futuro de Colombia pasa por el Pacífico y por el sur comenzando por Nariño que tiene todas las condiciones para un desarrollo endógeno del siglo XXI.

Hace cuatro décadas existió un proyecto para tener una refinería en Nariño aprovechando el petróleo que se extrae en el Putumayo. Petrosur se llamó ese sueño, un tío de quien escribe esta columna, estaba detrás del mismo, pero Ecopetrol nunca lo aprobó. Todo terminó en una entrevista que le hicieron en la revista Semana. La bestialidad del centro. Hoy Nariño no tendría problemas de desabastecimiento de gasolina y gas. Ecuador que ha hecho mejor las cosas, proveerá de gasolina al sur olvidado, vía el puerto de Tumaco y camiones cisterna.

Las soluciones estructurales se demorarán, pero hay que hacerlas, de lo contrario es abandonar y para siempre al sur, dejándolo en manos de la informalidad y de la ilegalidad, y quedar por fuera del proceso de paz.

Un grupo de pastusos, la mayoría viviendo en Bogotá y otros en el exterior, envió una corta nota al presidente pidiéndole que es hora de apurar la doble calzada de Popayán – Pasto y la carretera al Putumayo. Está bien, pero eso no tendrá ningún impacto real antes de cuatro a ocho años. El gobierno debe abrir una licitación con firmas extranjeras para hacer en tiempo cierto la doble calzada entre Cauca y Nariño. Meterse con firmas colombianas es alargar la agonía del territorio, porque el modelo de corrupción – eficiencia en los contratos de infraestructura hará que esos cuatro años se conviertan en diez, doce, quince,…..y los doce billones en treinta o más, porque la corrupción no se conforma con millones, solo le sirven billones, y al final del siglo serán trillones.

Ahora bien, hay un problema al interior del territorio. La carta de aquellos notables del sur se preocupa solo de la zona andina, y no menciona para nada a Tumaco que también sufrirá las consecuencias de la falla de Rosas. El puerto es la oportunidad inmediata para sacar y traer productos. A la vez el puerto amerita una pronta y profunda inversión para mejorar el ingreso de buques de mayor calado, y crear una industria para la producción de embarcaciones de mediano tamaño. El exgobernador Luis Ernesto Chávez tiene una visión muy clara de para qué sirve y qué hacer para mejorar el puerto en sus capacidades y desarrollos complementarios.

La solución inmediata por La Sierra tiene un riesgo, dado que la falla geológica también le puede llegar. Por eso el bypass temporal para esquivar los derrumbes es otra solución de corto plazo. Y por los aeropuertos de Pasto, Ipiales y Tumaco se pueden llevar otros productos, por ejemplo, para la salud, que caben en los C-130 de la fuerza aérea.

Al final, el problema del sur es un efecto combinado de actores internos y externos, por la indolencia del centro, y la incapacidad, falta de visión, responsabilidad y exceso de corrupción de una mayoría de la dirigencia política del sur.

En 1945, mi padre, Carlos C. Acosta, en ese entonces gobernador de Nariño, hizo un texto sobre el futuro del Departamento en el cual, sí y solo sí se agroindustrializaba se podría desarrollar. Setenta años después sigue siendo la mejor alternativa para lo que tiene que ver con la tierra y el agua, a lo que hay que sumarle las industrias creativas, las de salud, las 4.0, electrónica, naval, y otras que la política de reestructuración productiva y de ciencia y tecnología tienen que impulsar dentro del plan nacional de desarrollo, y que están consignadas en un documento que este autor elaboró para FESCOL en 2021 “Nariño una misión al futuro”, que se puede consultar en www.libraryfes.de.

No olvidar que la falla de Rosas es la falla del estado y de la dirigencia de Colombia como consecuencia de un monumental derrumbe ético, institucional, productivo, científico, tecnológico y de visión.

Jaime Acosta