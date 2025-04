Elkana Bohbot es un colomboisraelí de 36 años, cuya esposa Rebecca González y su pequeño hijo son también colombianos. Elkana tiene una heladería en Tel Aviv, capital política de Israel, fue contratado para vender helados durante un festival musical que se celebraría el 07 de octubre de 2023 en Reim al sureste de Israel. Ese día allí, el Grupo terrorista Hamas llevó a cabo un acto demencial, fueron asesinadas 1.200 personas y secuestradas 251. Elkana fue uno de los secuestrados, pudo haber huido, se quedó para atender a las personas heridas, desde entonces ha permanecido durante más de 540 días secuestrado en poder los terroristas de Hamas.

De las 251 personas inicialmente secuestradas, muchas han sido asesinadas, como los infantes Bibas, y algunos cadáveres han sido entregados a las autoridades de Israel, no obstante, aún hay 58 personas secuestradas, entre las cuales se estima que, hay 35 asesinadas y 23 sobrevivientes, justamente, Elkana Bohbot es uno de los sobrevivientes que ha sido instrumentalizado en dos oportunidades mediante videos de supervivencia. Elkana narra con dolor y tristeza las paupérrimas condiciones de su secuestro, exige el apoyo del gran Sindicato israelí Histadrut Labor Federation en el cual ha permanecido durante 15 años, reclama al Gobierno Israelí el fin de la guerra y su liberación, así como su derecho de regresar al seno de su hogar junto a su esposa y a su hijito, próximo a cumplir cinco años de edad.

El grupo terrorista Hamas, ha presionado la entrega de secuestrados a cambio de la liberación de subversivos detenidos por las autoridades de Israel, no obstante, Hamas deshonró su palabra, realizó actos publicitarios consistentes en la tétrica entrega de cadáveres en medio de un cruel espectáculo militar con tintes de carnicería; por otro lado, también se camuflan en Gaza entre mujeres, ancianos y niños como si fuesen realmente víctimas de Israel. Lo que los terroristas de Hamas hacen al pueblo de Israel no tiene justificación alguna, ejercen presión sobre la sociedad civil israelí para que salgan a las calles a marchar contra las medidas de bélicas adoptadas por el Presidente Benjamín Netanyahu, cuando el derecho a la defensa de Israel contra Hamas es legítimo, así como a buscar justicia por la barbarie por éstos cometida.

Elkana es doblemente víctima de Hamas, como secuestrado aislado de su familia y, ahora como instrumento de presión sobre Israel, atribuyendo la suerte del secuestrado al Gobierno de Israel, lo cual es paradójico, porque Elkana es también colombiano ¿Qué hace el Gobierno colombiano por su liberación? Poco o poquísimo; no lo trata como un connacional. No en vano, el Gobierno colombiano no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, y ha anunciado que, mientras Netanyahu esté en el poder no reestablecerá relaciones binacionales. La intención del Gobierno Colombiano es la de abrir un consulado colombiano en Gaza para atender palestinos, seguramente a los de Hamas también. La permanencia de Netanyahu en el poder se los impide. De hecho, Jerusalén en los documentos oficiales de la Cancillería colombiana es oficialmente nombrada en idioma árabe. Probablemente, los terroristas de Hamas lleguen a Colombia bajo la condición de refugiados tras ayuda humanitaria, hasta gestores de paz los hagan. Todo es posible en la mente delirante de quien malgobierna el País.

Al Gobierno colombiano de turno, le resultan más importantes los gazatíes y de contera los terroristas de Hamas. Si Elkana fuere palestino, el Gobierno Colombiano ya hubiese enviado aviones y acudido para ante la Corte Penal Internacional para denunciar su secuestro. Lamentablemente, la lupa del Gobierno Colombiano sólo mira para un lado, no le interesa la suerte de los colomboisraelíes; está más preocupado por gobernar para el universo revolucionario que para el pueblo colombiano que lo eligió. Sus correvolucionarios del terrorista ELN le recomendaron “(…) ir al psiquiatra y se eche una revisadita porque va muy en contravía por lo que (sic) fue elegido (…)”. Sin comentarios.

León SandovalFerreira