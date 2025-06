Emiratos Árabes unidos nos muestra el camino para convertir a Colombia en potencia mundial en IA

En un mundo marcado por los cambios vertiginosos de la tecnología pocas naciones han logrado avanzar con tanta rapidez, claridad y determinación como Emiratos Árabes Unidos. En apenas unas décadas este país ha pasado de ser una economía basada en el petróleo a convertirse en un referente global en innovación, sostenibilidad y sobre todo en inteligencia artificial. Su historia reciente nos demuestra que cuando hay visión política, voluntad institucional y capacidad de articulación, los cambios profundos sí son posibles.

Emiratos entendió temprano que el desarrollo del siglo XXI ya no dependería únicamente de los recursos naturales, sino del conocimiento, la digitalización y la capacidad de anticiparse a los desafíos del futuro. En 2017 se convirtió en el primer país del mundo en crear un Ministerio de Estado para la Inteligencia Artificial, una acción profundamente estratégica, pues a través de esta cartera se ha diseñado una política pública nacional de inteligencia artificial que incluye formación de talento, infraestructura digital, normas éticas y uso transversal de tecnologías en todos los sectores del Estado.

Lo más notable del enfoque emiratí es su coherencia, teniendo en cuenta que las ideas no se quedan en el papel. Han creado la Universidad Mohamed Bin Zayed de Inteligencia Artificial, un centro académico de excelencia dedicado exclusivamente a la investigación y formación en este campo. Allí no solo se forman emiratíes, llegan jóvenes de todo el mundo, incluidos estudiantes latinoamericanos, atraídos por un modelo educativo de alto nivel y visión global. Este esfuerzo académico demuestra que Emiratos no quiere ser solo consumidor de tecnología, sino generador de conocimiento.

Además, han convertido a ciudades como Dubái y Abu Dabi en verdaderos ecosistemas tecnológicos, donde la inteligencia artificial no es un concepto abstracto, sino una herramienta cotidiana, pues se usa para optimizar el tránsito, gestionar hospitales, mejorar la atención en las entidades públicas y anticipar soluciones en temas de seguridad, medio ambiente y educación. Las decisiones de política pública se apoyan en datos, modelos predictivos y sistemas inteligentes que ayudan a aumentar la eficiencia y la transparencia.

Todo este avance ha sido posible gracias a una gobernanza que articula al sector público con el privado, que promueve la inversión extranjera y que entiende que la tecnología debe estar al servicio de la gente. El Ministerio de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Trabajo Remoto ha sido el eje articulador de esta transformación. No actúa de manera aislada, trabaja con otras carteras, con universidades, con organismos multilaterales y con empresas de base tecnológica para garantizar que la innovación llegue a cada rincón del país.

Pero lo que más debe destacarse es que Emiratos no ha cerrado sus puertas. Por el contrario, ha hecho de la cooperación internacional un pilar de su modelo. La inteligencia artificial, bien lo saben, no se desarrolla en soledad. Por eso han firmado acuerdos de investigación, han participado en foros globales y han establecido alianzas estratégicas con países de todos los continentes.

En ese contexto, la relación entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos se ha fortalecido notablemente. En 2024, ambos países firmaron dos acuerdos orientados a promover el desarrollo de la inteligencia artificial y la educación digital en Colombia mediante el intercambio de personal, estudios conjuntos y consultoría en políticas públicas. Además, en 2025 en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales, con un énfasis especial en la inteligencia artificial.

Buena parte de este impulso ha sido posible gracias al trabajo diplomático de alto nivel de ambas embajadas. El embajador de Colombia en Emiratos, Luis Miguel Merlano Hoyos, ha facilitado alianzas clave entre universidades, emprendedores e instituciones, mientras que el embajador emiratí en Colombia, Su Excelencia Mohamed Abdulla Ali Binkhater Alshamsi, ha sido un interlocutor activo y comprometido, promoviendo una relación estratégica centrada en la educación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Hoy más que nunca, tenemos una oportunidad de oro para aprender, cooperar y crecer junto a naciones que ya están recorriendo ese camino. Emiratos Árabes Unidos nos extiende la mano con generosidad y nosotros debemos responder con visión y compromiso. Siendo esta una oportunidad para reconocer el papel fundamental que han desempeñado nuestros embajadores, el impulso institucional de Emiratos y el poder transformador de la inteligencia bien aplicada. Colombia tiene talento, tiene potencial y lo que nos corresponde ahora es conectar ese potencial con una estrategia de futuro.

Alejandro Toro