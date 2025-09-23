El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría fijaron para el 26 de octubre de 2025 la realización de consultas populares, internas e interpartidistas, concebidas como mecanismos para que los partidos tomen decisiones internas, que podrán ser presidenciales, destinadas a elegir un candidato único a la Presidencia, o legislativas, orientadas a conformar listas al Senado y a la Cámara. En la jornada participarán colectividades como el Polo Democrático, Alianza Verde, Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, La U, MAIS, MIRA, Nuevo Liberalismo y otros movimientos. Aunque no será una sola consulta unificada, sí será un conjunto de procesos paralelos de partidos y coaliciones, cada uno con sus propias reglas, candidatos y desafíos jurídicos.

Capítulo aparte merece la consulta del Pacto Histórico, que enfrenta un alto riesgo jurídico tras la exclusión de Colombia Humana (del presidente Petro) y de Progresistas (liderada por María José Pizarro) de la fusión que otorgó personería al nuevo partido único. Esta decisión dejó en el limbo a varios aspirantes al Congreso y precandidatos presidenciales como la propia Pizarro y Gustavo Bolívar, privando al movimiento de un candidato único y de la posibilidad de construir listas legislativas conjuntas. Dicho panorama representa una amenaza real para la legitimidad del proceso, pues la fuerza más emblemática del Pacto quedaría sin un aval concreto. Aunque la coalición insiste en avanzar pese al galimatías jurídico, la consulta expone tensiones internas que pueden desembocar en divisiones, litigios y en una menor capacidad de articular listas unificadas y candidaturas sólidas de cara a las elecciones de 2026.

Para rematar, la polémica no solo es legal, también es política, toda vez que uno de los principales nudos lo constituyen Roy Leonardo Barreras y Daniel Quintero, candidatos cercanos al gobierno y con el beneplácito del mismísimo presidente, donde ambos conocen plenamente la lógica de los operadores políticos y la trama del poder, lo que les garantiza confianza en el petrismo sin ser vistos como traidores, pero al mismo tiempo son viejos actores reconocidos por todo el establecimiento político desde la izquierda, el insípido centro y también por las derechas: centro derecha, derecha media y “derechita vergonzante.

Aunque el caso de Roy es de analizar con mayor detalle, en la medida que su trayectoria lo conecta con el Partido de la U, donde figura como fundador “santista” y cuenta con el respaldo de gamonales regionales, además de haber defendido una agenda liberal y progresista dentro del Pacto Histórico, podría sumar apoyos de la U, del Partido Liberal, de sectores moderados de Cambio Radical y del Partido Conservador, todos los que hacen parte del establecimiento que históricamente comparte la misma cobija del poder. A este respaldo se añadiría el de la izquierda en una eventual segunda vuelta, que vería en él a un escudero leal de Petro desde la campaña pasada. En conjunto, Barreras representa más de lo que cualquier otro candidato podría ofrecerle al presidente y a los políticos tradicionales para mantener su estatus.

Por los lados del centro político está el ya insípido Sergio Fajardo, quién aspira sórdidamente en llegar hasta la segunda vuelta presidencial (de haberla) en absoluta soledad, sin ninguna clase de consulta, aunque vale la pena decir que la mejor descripción de su posición se la escuché al ministro Benedetti cuando lo comparó con la trilogía de la película Volver al Futuro: “siempre es el mismo candidato, el mismo tipo, el mismo destino, con el mismo comienzo y el mismo fin”; es decir, que es el “Marty McFly” de la política colombiana, que dará los mismo resultados de no corregir el rumbo en que le puede ayudar su costosísimo asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí por 100 mil dólares mensuales (contratado hace unos días atrás). Benedetti no ahorró palabras ladinas para decirle al siempre austero fajardo que ojalá le ayude en algo el estratega catalán para que deje se ser tan “amanerado, por los muñecos de títeres”.

En la orilla verde-morada aparece Claudia López, quien hasta hace poco lograba reunir a un sector importante de colombianos que la veían como un centro más estructurado, crítico y con experiencia ejecutiva, en contraste con el desdibujado verde fajardista. El mismo polémico Benedetti recordó que era la mejor posicionada hace unos meses, y advirtió que ella debió quedarse en el centro para tender puentes con varios sectores políticos, pero su desplazamiento marcado hacia la derecha, le hizo perder ese enfoque inicial que hoy refleja un estancamiento peligroso de su precampaña, concluyó el ministro.

Y desde luego, la derecha del show está a cargo de Abelardo de la Espriella, que puede empezar a reflejar un declive a la baja, en un meteórico zambullido político, aunque se sostiene muy potencializado en las virtuales redes sociales pero con una escasa fuerza política real sin propuestas ni respaldo real (es decir, todo irreal), sumado a que lo persigue su pasado como abogado de Alex Saab, señalado testaferro de Maduro. Mientras Vicky Dávila mejora en percepción después de 2 meses sin rumbo, producto del atentado al senador Miguel Uribe Turbay, que la desubicó entre las idas a la Clínica y las agudas críticas cuando trasladó su directorio político a la Santafé limitándose a culpar a Petro por todo, sin ofrecer propuestas para Colombia, pero ella debe entender que su imagen mejora en la calle porque ha empezado a confrontar a su rival directo que es Abelardo de la Espriella.

Dicen por ahí que estamos ante un nuevo síndrome del “Abelardo-Benedetti”, cuya fusión caribe confunde las polémicas identidades del ministro y del mediático abogado, constituyéndolos como dos actores políticos opuestos, pero igualmente histriónicos, capaces de mover fichas o desordenar el tablero electoral con sus actuaciones, lo que conlleva a que la gente empiece a confundirlos y se vuelva un arma de doble filo para el Petro-Uribismo, pero le pone picante al debate polarizante. Sumado a que los dos piensan en voz alta que los demás candidatos son “histéricos, parecen una caja de pollitos”, y que todos los candidatos están flojos, aunque para el ministro del Interior no superan 7% en las “amordazadas” encuestas, pero se decanta por unos nombres que podrían dar sorpresas: Iván Cepeda, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Claudia López y Roy Alejandro Barreras. Desde luego que no menciona a su alterego barranquillero, pero allí está más vivo que histérico.

Todo lo anterior aplica siempre que no irrumpan multimillonarios capitales capaces de distorsionar la opinión pública, toda vez que la verdadera legitimidad electoral no depende de cifras infladas, sino de propuestas sólidas y verificables; por ello, la regulación de encuestas, fruto de un consenso multipartidista, buscó preservar la equidad democrática y evitar el surgimiento de ‘outsiders’ multimillonarios al estilo Rodolfo Hernández 2.0, sostenidos en el show, las redes y las grandes inversiones mediáticas.

En conclusión, el escenario electoral de octubre está marcado por consultas enredadas, tensiones internas y candidaturas debilitadas, con el Pacto Histórico en riesgo de perder legitimidad entre decisiones jurídico-políticas con polarización y espectáculo mediático, aunque la preservación de la democracia dependerá de propuestas serias y de contener la influencia de capitales multimillonarios que agranden candidatos enanos.

Luis Fernando Ulloa