La economía del pacífico puede ser muy fácilmente definida; es una economía que se mueve entre los límites de la precariedad y la inexistencia, pero bien podríamos decir que esta situación está determinada por dos características que definen su estado: falta de visión y de ambición por parte, no solo del Estado colombiano, sino también de los gobiernos que han administrado el territorio nacional.

La primera es debido a la pereza que parece que despierta, el siquiera pensar en ese territorio como un territorio que pueda aportar algo más de lo que aporta actualmente que es nada. Una pereza que no permite que se haga una gran apuesta por ese pedazo de tierra, que lo único que produce es problema y violencia.

La anterior pareciera que es la mentalidad con la que se mira este territorio; en el pacífico todo es más complicado, dicen los funcionarios públicos; también afirman que es muy difícil hablar con ellos, porque nunca reconocen nada; es que la forma como maltratan al funcionario público hace que nadie quiera ir a la zona y mucho menos tomarse en serio la posibilidad de pensar en soluciones definitivas.

Tengo que reconocer que algunas de estas excusas son ciertas. Es verdad que es muy difícil que los habitantes de esta zona reconozcan cualquier avance, por lo general las discusiones siempre se desarrollan teniendo como base los mismos estribillos: la deuda histórica y la famosa frase del racismo estructural; esta última resulta ser a preferida de todos los sociólogos.

Pero tenemos que reconocer que para llegar a un punto donde se inicie a pensar en una solución debemos hacer borrón y cuenta nueva. Es decir la solución no puede partir del hecho de arreglar todo lo que en el pasado no se arregló, tenemos que empezar a solucionar lo que hoy no funciona, proyectando dicha solución ha resolver problemas estructurales que permitan unas mejores condiciones en el futuro próximo.

Para poder superar el obstáculo que genera la segunda frase, es imprescindible dejar de auto minimizarnos por medio de una especie de autocompasión, que nos permite escudarnos en nuestro color de piel para esgrimir la razón por la cual no se prospera en esta región; lo único que logramos con eso es recibir migajas como lo hacemos ahora, dejándosela fácil a los gobiernos que piensan que con los programas de subsidios se soluciona todo el problema, eso les resulta fácil: para eso tienen el presupuesto nacional.

La solución para el pacífico parte del meridiano obvio de la construcción colectiva, en donde el gobierno debe presentar un plan robusto para cambiar la realidad económica de una región que tiene mucho por ofrecer, es aquí en donde hablamos de la necesidad de que este país piense con ambición, una ambición que permita ver esta región como parte de la innovación que nuestra economía debe tener si de verdad quiere crecer de manera seria y constante.

Y qué nos dice el crecimiento actual? Pues nos dice que crecemos a un ritmo muy mediocre si se compara con el anhelo de acabar con la pobreza. Hoy de las seis regiones que tiene el país, solo tres de ellas aportan más del 65% del PIB nacional: El Pacífico aporta algo más del 16%. Muchos dirán bueno no están malo, pero depende la óptica, para los habitantes de esta región si lo es; y lo es porque la cifra simplemente es engañosa y atenta contra la productividad de la región.

Cuando se habla de un aporte del más del 16% del pacífico al PIB, se debe tener en cuenta que esta cifra incluye a Cali, Popayán y Pasto. Como se darán cuanta ninguna de esta ciudades son consideradas como parte del pacífico, puesto que cultural, étnica y socialmente son muy diferente a los pueblos que son propios de esta región. Cosa diferente si hablamos de Quibdó que en todos los aspectos mencionados anteriormente si asimila los usos y costúmbres propios de esa zona.

Así que hablar de 16% de la producción nacional es solo una forma de distraernos del problema, si sacamos a las ciudades capitales mencionados en el párrafo anterior nos daremos cuenta que esta cifra cae estrepitosamente, solo Cali aporta más del 9% del PIB nacional.

Es allí donde radica la urgencia de tener una visión clara de desarrollo para esta zona; es la productividad la única manera de acabar con los círculos de pobreza y hambre que son parte del paisaje en el pacífico. Una visión que permita construir una vocación para cada una de las zonas de esta región, partiendo de sus potencialidades, de lo que tiene que ofrecer y de donde es fuerte, una visión y vocación que permita definir para qué es bueno el territorio y de ese resultado direccionar todas las demás actividades que den respuesta a las demasiadas necesidades de sus habitantes.

Con una visión adecuada podríamos dar el paso para ser ambiciosos, y hacer crecer económicamente tanto esta zona, que permita que dicho crecimiento le aporte 2 o 3 puntos más al PIB nacional y de paso promover la empresa privada, lo que resultaría en reducir los niveles de desempleo y pobreza, esto lógicamente, debe ir de la mano de la adecuación del territorio en términos de seguridad y de infraestructura.

El pacífico puede ser la solución a los problemas de crecimiento de nuestra economía, es esta zona, desaprovechada económicamente, la que puede dar el rendimiento necesario para que nuestra economía sea cada vez más robusta, para que nuestra canasta exportadora sea cada vez más diversa y amplia, para ofrecerle al mundo una cantidad de producto y de recursos que hoy solo son aprovechados por los pájaros.

Será que nadie se ha puesto a pensar que el cinturón de cobre que recorre el pacífico y que se explota en Chile, Perú e incluso Ecuador, tiene su continuidad en el pacífico colombiano, será que hay que ser muy inteligente para llegar a tan obvia conclusión?, seguramente si hay cobre allá, hay cobre acá.

Jefferson Mena Sánchez