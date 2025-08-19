¿Por qué nadie reclamó genocidio en la guerra de Corea (1950-1953), en la cual murieron 2 millones de civiles (un promedio de 54.000 civiles al mes durante los 37 meses de guerra)?

¿Por qué nadie dijo genocidio en Mosul (2016-2017) donde murieron 11.000 civiles en una sola batalla que duró 9 meses, (la mayor batalla urbana desde la Segunda Guerra Mundial)?

En la guerra de Irak (2003-2011) se estima que murieron directamente 200.000 civiles. En la guerra de Afganistán (2001-2021) se sabe que murieron directamente al menos 46.000 civiles ¿Alguien señaló genocidio?

En la guerra civil en Siria (2011-2021) murieron más de 300.000 civiles. En la guerra civil en Yemen desde el 2014 han muerto 377.000 civiles ¿Por qué nadie dijo genocidio?

Israel libra una guerra existencial contra enemigos crueles que admiten que tienen como objetivo destruirlo. El 7 de octubre Hamás cometió atrocidades indescriptibles; los terroristas violaron y acuchillaron a mujeres embarazadas, juntaron a niños pequeños para quemarlos vivos, y mataron a todo el que podían, entre ellos cientos de jóvenes indefensos en un concierto de música. Además de matar a 1200, se llevaron 250 secuestrados, 75 de ellos fueron asesinados en túneles, incluyendo los bebés de la familia Bibas. Si, ¡bebés!!

Hamás coloca a civiles como escudos humanos en mezquitas, hospitales, residencias y escuelas. Además, se roba la ayuda humanitaria y priva a los niños de una infancia sana y normal. Mientras tanto, Israel implementa medidas para proteger a civiles, pide evacuación antes de atacar y apunta únicamente a objetivos militares. Por entrar casa por casa en vez de bombardear, han muerto cientos de soldados israelíes.

Si nos referimos a los números, Gaza tiene una proporción de civiles fallecidos por combatiente de 1:1 o 1:2, menor que cualquier comparación moderna.

La infraestructura que Hamás construyó para atacar a Israel lo hizo con dinero de cooperación internacional. En vez de invertirlo en obras sociales o en construcción de paz, lo invirtió en subterráneos para almacenar armas, y en escuelas para enseñar a los estudiantes desde la primaria a desmontar y ensamblar fusiles, y ante todo, a odiar a judíos.

Ahora, el mundo está preocupado por genocidio al pueblo palestino. ¿En serio? ¿Y por qué no hay preocupación por las masacres en Siria o Somalia, o por los millones de kurdos perseguidos por el régimen turco desde hace décadas, ni por las hambrunas en Sudán, entre tantos otros crímenes atroces?

No hay genocidio en Gaza. Lo que hay es un grupo extremista, intolerante y barbárico, de lo más cruel que ha producido la humanidad en su historia reciente, el cual debe ser desmantelado militar y políticamente.

Genocidio es simplemente la palabra escogida por el “nuevo antisemitismo», que de nuevo no tiene nada, es el odio más antiguo del mundo.

Samuel Azout