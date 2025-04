Leyendo y escuchando todo cuanto ha dicho la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, tras la manifestación frente de su casa de un grupo de ciudadanos que se sintieron atropellados por la congresista y siete de sus colegas que hundieron con su voto la posibilidad de tener unas condicione dignas de trabajo, refuerzo mi conclusión de que ella no calculó bien las consecuencias que tendría una decisión como esa.

Puede que detrás de la protesta estén varios políticos del Pacto Histórico, pero eso es algo que resulta anecdótico, porque, aunque esto sea cierto, también es cierto que la gente no es boba y no se deja llevar ciegamente.

Por supuesto que hay colombianos que están bastante molestos con ocho de los congresistas que integran la Comisión Séptima, entre los que se encuentra la senadora Nadia Blel, porque deben someterse a las condiciones que a sus patrones se les dé la gana por una jornada de trabajo diaria, que, en muchas ocasiones, son mal pagas.

Estas personas son las que esperan que Colombia legisle a su favor para que las condiciones con las que trabajan mejoren y son quienes hoy, sienten rabia porque en estos momentos hay un grupo de senadores como Nadia Blel, que en lugar de aprovechar que son mayoría, no dan las discusiones y mejoran los proyectos, y si en cambio prefieren evadir el debate con propuestas de hundimientos para de esta manera llevarse el trofeo de haber acabado con una de las promesas de Gustavo Petro.

Pero eso sí, a la hora de buscar votos para la reelección en sus curules o para sus posibles herederos en el caso de que no deseen continuar como senadores, no faltará que prometan legislar en favor de un trabajo con unas condiciones dignas.

Dirá la senadora Blel que el proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno a consideración del Legislativo, era inconveniente para el país: qué destruye miles de empleos, y es aquí donde pregunto: ¿Cuáles son los beneficios que trae para los trabajadores al dejarlos bajo el sistema laboral actual?

Me gustaría además que la senadora me preste su bolita de cristal, esa que le permite adivinar lo que pasará en el futuro con los miles de empleos que, según ella, se acabarían sí se aprobaba la reforma laboral.

Claro que los colombianos tienen motivos para dar a conocer sus molestias y no es ningún delito hacerlo, lo que es delito es provocar desmanes y protagonizar actos vandálicos en medio de una manifestación.

Más bien senadora Nadia Blel, reconozca que a usted no le gustan las protestas que se hacen contra sus actuaciones como política. No diga que es acoso porque no lo es, y si así fuera, tendríamos entonces que decir que cuando se hace una manifestación en la Plaza de Bolívar, que con esto se acosa a los senadores y a todos los funcionarios públicos que están dentro de las instalaciones del Capitolio Nacional y del Edificio Nuevo del Congreso.

Lo mismo cuando le protestan al alcalde de Bogotá frente al Palacio de Lievano; o lo que es peor, que el Centro Democrático acosó a Juan Manuel Santos cuando sus congresistas se desplazaron hasta la puerta de la Casa de Nariño para manifestarse en contra de su Gobierno.

Parece que a la senadora Nadia Blel se le olvidó que al presidente Iván Duque, sus opositores protestaron haciendo sonar la cacerola en la entrada de su conjunto residencial y, que en los municipios la gente protesta frente a la alcaldía, pero también frente a la casa de los mandatarios. Si todo esto es una manera de acosar a alguien como lo llama la congresista, entonces en Colombia protestar sería un delito.

En Colombia mi querida senadora, se le protesta al presidente de la república, a los alcaldes y gobernadores, y también a los congresistas, cuando sus actuaciones van en contra de lo que quiere la población del común.

Sí lo que quiere la senadora Nadia Blel es que la protesta en Colombia se convierta en un delito, perfecto, está en todo su derecho de pensarlo y proponerlo, pero entonces, dígalo de frente.

Oscar Sevillano