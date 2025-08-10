Ir al contenido principal

Culminó con éxito la primera temporada de la serie de HBO ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

Cuando salió el tráiler, MUCHA CURIOSIDAD me causó el por qué los actores que personificaron a los integrantes de El Chavo del 8, tenían puestos botones con el logo de la Fundación Solidaridad por Colombia:

Dos manos naranjas encontrándose en un fondo blanco.

Solo hasta el octavo capítulo se descifró el motivo.

Qué gran sentimiento me dio ver que los hijos de Roberto Gómez Bolaños, creadores de la serie, hayan mencionado el nombre de Colombia junto a un intertítulo con la palabra ‘Bogotá’, a full pantalla, acompañada del año ‘1981’.

¡Orgullo nacional!

Resulta que en medio de la crisis existencial que tuvo Roberto al tomar la decisión de separarse de su esposa Graciela Fernández, para darse la oportunidad con Florinda Meza, llega a Televisa la invitación para que todo el elenco de El Chavo viniera a Colombia a una caminata en pro de los más pobres.

Gómez Bolaños reniega al principio porque siente que el canal dispone de su vida y su tiempo como le viene en gana. Y él se está separando de su familia.

Sin embargo, la causa social lo mueve y acepta. Y ustedes no se imaginan la emotividad que causa esa escena TAN BONITA cuando todos los personajes de El Chavo son recibidos por una muchedumbre de colombianos.

¡Se me escurrieron las lágrimas!

Sentí que Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del genio ‘Chespirito’, le rindieron homenaje a la recién fallecida Nydia Quintero Turbay de Balcázar, ex primera dama de la Nación.

Ella fue quien trajo a El Chavo a nuestro país.

Sí, el domingo 30 de agosto de 1981, la Fundación Solidaridad por Colombia, creada por doña Nydia (q.e.p.d), realizó en Bogotá la segunda versión de la Caminata de la Solidaridad.

En ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ poncharon la Torre de Colpatria, tal como ocurrió hace 44 años cuando los actores saludaron a los miles de colombianos asistentes, lo que comprobó la fama y el éxito del programa No. 1 de la televisión mexicana.

¡Gracias por la sentida mención! Lo que quiso decir que para la vida de Roberto Gómez fue muy importante visitar al país de la belleza.

Saludos,

Johann Benavides

@PrensaBenavides

Johann Benavides

[email protected]
