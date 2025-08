En un país atravesado por el crimen transnacional, las rentas ilícitas y el poder corruptor del dinero sucio, la inteligencia financiera no puede ser un lujo ni un botín político. Como todos sabemos, hace casi un año Colombia fue suspendida del Grupo ‘Egmont Secure Web’ (ESW) una red vital que conecta a más de 170 unidades de inteligencia financiera del mundo. La razón: el 04 de septiembre de 2024 el Presidente de la República divulgó sin autorización información confidencial proveniente de la unidad de inteligencia financiera de Israel IMPA (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority). En términos claros, Colombia quedó parcialmente ciega frente al crimen financiero internacional.

La UIAF no es una agencia cualquiera. Es el nodo central del sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es la entidad que procesa millones de transacciones, que encuentra patrones ocultos entre redes criminales, que permite rastrear la ruta del dinero desde las trochas de nuestras fronteras y la Colombia profunda hasta los paraísos fiscales. Sin ella, la Fiscalía, la Policía, la DIAN y las Superintendencias pierden una de sus principales fuentes de información confidencial para iniciar investigaciones criminales.

La suspensión del grupo Egmont no es un hecho menor. Las consecuencias son serias. Sin acceso a esta plataforma, la UIAF pierde capacidad de anticipar amenazas, de cooperar con otros países y de obtener inteligencia financiera vital. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que antes podían contrastarse con patrones globales hoy tienen menos contexto. Las redes de narcotráfico, trata de personas, terrorismo internacional, minería ilegal y corrupción sistémica sienten el alivio. En lugar de enfrentarse a una UIAF interconectada y ágil, se enfrentan a una entidad aislada, desprovista de su radar internacional y sin visión estratégica.

Pero el fondo del problema va más allá del incidente. Se trata de una concepción errada del rol que deben jugar las instituciones técnicas en la arquitectura del Estado. La UIAF, como cualquier órgano de inteligencia, debe estar blindada contra las presiones políticas, el amiguismo y la improvisación. No puede ser dirigida por personas elegidas por su cercanía con el Ejecutivo, sino por su experiencia en análisis financiero, cooperación internacional, inteligencia estratégica, derecho económico y tecnologías de la información.

Permitir que la inteligencia financiera se use como herramienta política, como se insinuó al desclasificar la carta procedente de Israel, erosiona la confianza que las demás unidades del mundo depositan en Colombia. Una vez perdida, esa confianza tarda años en recuperarse. ¿Qué otra unidad se atreverá a compartir información sensible con un país que no garantiza su reserva?

Es urgente asumir con humildad que esta suspensión no es una represalia externa sino un llamado de atención legítimo. La seguridad nacional, la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo se logra con un proceso de gestión del conocimiento del sistema financiero nacional en permanente interacción con los sistemas de información de agencias reconocidas en el mundo por combinar independencia institucional, capacidades tecnológicas avanzadas, cooperación internacional activa y marcos legales robustos, tales como FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) Estados Unidos, TRACFIN (Francia (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) de Francia, y UKFIU (United Kingdom Financial Intelligence Unit) del Reino Unido, que son referentes globales en la materia, como en alguna ocasión lo fue la UIAF de Colombia.

Por eso, lo que está en juego no es un simple asiento en una organización internacional, sino la credibilidad de Colombia como socio confiable en la lucha contra las economías ilegales. Para reconstruir esa credibilidad y revertir el aislamiento, el país debe actuar con rapidez y decisión.

Cinco elementos clave para recuperar la confianza internacional:

Restituir la autonomía de la UIAF: Reformar su marco normativo (Ley 526 de 1999) para blindarla frente a presiones políticas y garantizar su independencia técnica y administrativa. Fortalecer la confidencialidad: Implementar protocolos internos rigurosos para el manejo de información clasificada, con trazabilidad, controles de acceso y responsabilidad jerárquica en cada divulgación. Nombrar directivos con trayectoria técnica: Garantizar que quienes lideren la UIAF tengan formación y experiencia verificable en inteligencia financiera, análisis de riesgos y cooperación internacional. Emitir un acto de rendición de cuentas público: Explicar con claridad el incidente, asumir la responsabilidad institucional correspondiente y mostrar los correctivos adoptados para evitar que se repita. Lograr resultados concretos: Demostrar, mediante investigaciones exitosas, operativos con impacto y cooperación bilateral, que Colombia sigue siendo un actor comprometido en la persecución del lavado de activos.

Cuando estamos próximos a cumplir un año de esta suspensión urge tener una estrategia clara para evitar que Colombia sea objeto de una expulsión definitiva por parte del grupo Egmont, Colombia tiene el talento, los profesionales y la institucionalidad para recuperarse de este impase. Pero necesita enviar señales claras. Este no es el momento para la soberbia, la improvisación o la propaganda. Es el momento de recuperar el rumbo, con humildad técnica y sentido de Estado.

La lucha contra el lavado de activos es la columna vertebral de la seguridad nacional. Sin ella, los carteles se financian, las mafias crecen, la corrupción avanza y la democracia se debilita. Un país que no rastrea el dinero ilegal está condenado a ser rehén y presa del crimen. Es hora de unirnos como sociedad, no más improvisaciones, debemos defender el corazón de nuestra inteligencia estratégica financiera para anticipar las amenazas de la economía criminal global, Ya lo decía Manuel Castells (1998) “La economía criminal global es un desarrollo fundamental que transformará la manera en que entendemos las sociedades, las economías y las instituciones en nuestro tiempo.”

Por: Juan Carlos Nieto Aldana PhD.

Experto en Inteligencia Estratégica y Seguridad Nacional