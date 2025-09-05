Ir al contenido principal

Esta semana inició una mendaz campaña internacional de prensa contra Israel, en la que participan más de ciento cincuenta medios de comunicación audiovisuales, impresos y digitales, entre los que se cuentan medios colombianos. Todos al unísono siguen la misma línea editorial: Tildar falazmente al Estado de Israel como estado genocida y asesino de periodistas. Esta campaña en ciernes obedece a una acción financiada por conglomerados antisionistas que pretenden hacer posar a los victimarios como víctimas de Israel.

Es absolutamente falso todo lo que se ha dicho contra Israel, su gobierno y su pueblo en esta campaña que pretende manipular la opinión pública contra el pueblo judío y su causa propia, que no es otra que su existencia. Así duela a muchos “odiadores”, Bené Israel son el pueblo elegido. Eretz Israel es la tierra prometida y elegida por El Eterno para su pueblo, a quien escogió entre lo más vil del mundo, halló gracia y dispuso con los grandes patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. 

Algunos piensan que la ley contenida en la Torah es fantasía, desconocen que es la palabra de El Eterno que se ha mantenido incólume con el paso de los milenios, ni una sola coma ha sido cambiada. El Libro Irmeyahu, para los cristianos Jeremías, 36:37-38 consigna: “He aquí Yo los reuniré de todos los países a donde los desterré allá con mi enojo, mi furia y con gran ira, los haré retornar a este lugar, y los haré habitar con seguridad. Serán para Mí por pueblo, y Yo seré para Ellos por D-os.” Elección que ya había ocurrido mediante el pacto celebrado por El Eterno con Abraham y luego sería ratificado con Isaac y Jacob, conocido éste como Israel, padre de las doce tribus, cuyos hijos y descendientes padecerían 430 años de cautiverio en Egipto.

Moshe, el más grande todos los profetas, es designado por El Eterno para sacar a Bené Israel del cautiverio egipcio hasta Eretz Israel, la tierra prometida y elegida, lo que finalmente ocurriría luego de cuarenta años deambulando por el desierto conduciendo 600,000 varones, mujeres y niños. Sería Yehoshua quien finalizaría la gesta mosaica, cuando las doce tribus tomaron posesión de la tierra que El Eterno eligió para Ellos, lo que costó refriegas y combates, se estima ocurrió en el año 1406 antes de la era cristiana; en buena cronología, han transcurrido 3.431 años de presencia de Bené Israel en Eretz Israel.

Los Bené Israel tienen el derecho milenario a Eretz Israel, les corresponde por herencia divina. Israel durante milenios ha defendido ese derecho. Desde el 14 de mayo de 1948, fecha en la que David Ben Gurión (1886-1973) proclamó la independencia del Estado de Israel ante la partida de las tropas británicas. El moderno estado tiene derecho a existir, a defender su tierra y su gente de quienes no aceptan su existencia, lo que ha hecho desde siempre y seguirá haciendo bajo el amparo de D-os.

El 07 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamas atacó con sevicia a más de 1.200 personas dejando estelas de muerte y sufrimiento, detonante de la guerra que hoy existe. Los terroristas se esconden entre población civil, la que utiliza como escudo. La guerra contra Hamas es legítima y justificada. Israel no ha cometido, ni comete genocidio alguno. Se trata de una mentira que hace carrera resultado del odio contra Israel. Por ejemplo, Israel utiliza el carbón colombiano para generar electricidad, entre otros, para beneficio de la población civil que instrumentaliza los terroristas de Hamas, nunca para armamento. Israel al guerrear por sí mismo, guerrea por la humanidad. No en vano, Israel es el pueblo elegido por El Eterno. Paz, larga existencia y bendiciones sin fin para Bené Israel, Eretz Israel y Yerushalaim.

León Sandoval

León Sandoval

[email protected]
