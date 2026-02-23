¿La Alcaldía de Medellín está financiando la campaña de Creemos?

Las listas para el Senado y la Cámara de Representantes de Creemos tienen una ventaja estratégica insuperable: aparentemente han conseguido que todos los recursos que posee la Alcaldía y el Concejo de Medellín sean puestos al servicio de la campaña. Sin ningún tipo de vergüenza están dejando claro que, como son los de Fico, todos los recursos públicos que posee las entidades de Medellín están a su disposición para respaldar sus aspiraciones políticas.

Es que lo anuncian con bombos y platillos. Todas las publicidades con las que han inundado Medellín dicen de una forma u otra “somos los de Fico”, que no es más que gritar a cuatro vientos que son los dueños de la ciudad, que su jefe de campaña es el alcalde quien se supone debería estar gobernando para todos los medellinenses, pero que en la práctica ha dejado claro que lo único para lo que ocupa el cargo es para criticar al Gobierno Nacional y para enriquecer a su partido con los recursos de la Alcaldía.

El sábado pasado, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, un evento institucional que se supone debió haber sido para que la comunidad conociera una obra clave para su seguridad como lo es una estación de bomberos, una que estaba la alcaldía en obligación de entregarles, se terminó pervirtiendo en un evento de campaña para Creemos. Como denunció la misma ciudadanía, hastiada de la politiquería con la que se está manejando la administración municipal, lo que se ve es cómo se aprovechan de la convocatoria a un evento financiado con recursos públicos, de la ciudad, para poder llenar los espacios de banderas, camisetas y volantes de Creemos.

Aparentemente la orden que se le dio a todos los funcionarios y contratistas de cualquier entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín es que si no son capaces de demostrar cómo están usando el cargo para conseguir votos para Creemos la continuación de su trabajo está en duda. O al menos así es el caso que se denunció de una coordinadora de la Subsecretaría de Espacio Público la cual está utilizando el grupo de contratistas que tiene a su cargo para repartir publicidad política de Creemos bajo la amenaza de que no cumplir con esta orden implica pérdida del empleo.

Y si en la Alcaldía de Medellín se está poniendo toda la plata y mano de obra disponible para la campaña de Creemos, los copartidarios de Fico en el Concejo han logrado acuerdos similares. El concejal Santiago Narváez lleva haciendo gira de campaña para las listas de Creemos por toda Antioquia con la camioneta que le asigna el Concejo, el esquema de seguridad que le asigna el Concejo, todo pagado con el presupuesto del Concejo que es público y que sale de los impuestos de la gente de Medellín. Están tan seguros de que son amos y señores de todo lo público que ni siquiera le ven el problema a poner publicidad política en la camioneta; que no les extrañe que dentro de poco veamos enarbolada la bandera de Creemos en el Concejo de Medellín, en la Alpujarra y en cualquier edificio en donde funcione alguna entidad de la alcaldía.

Por eso cuando llegó Abelardo de la Espriella mandaron al traste la cultura Metro para mostrarle que el respaldo de Creemos se traduce en decirle que toda Medellín le pertenece, que todo lo que pida lo haga por los méritos de Creemos y Fico que nada le será negado.

Para esto querían recuperar Medellín, porque siempre se han sentido amos y señores de la ciudad y les aterroriza la idea de que el pueblo reclame lo que es suyo por derecho legítimo. Por eso no tienen vergüenza en poner toda la maquinaria de la Alcaldía al servicio de un partido político, porque viven convencidos de que lo público les pertenece para hacer y deshacer como les plazca.

Espero que la Procuraduría General de la Nación ya esté adelantando las investigaciones pertinentes, que actúe con el mismo rasero que tuvo con Daniel Quintero. No se puede permitir que el mecenas de Creemos en estas elecciones sea la Alcaldía de Medellín, que las donaciones de campaña que reciben los candidatos sean los impuestos de la clase trabajadora de la ciudad.

Alejandro Toro