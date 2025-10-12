En el final de la democracia está La Catedral, una red informal y descentralizada de instituciones que ejerce un control ideológico sobre las sociedades abiertas, similar a cómo una catedral medieval centralizaba el poder espiritual y cultural. La «Catedral» representa la alianza entre academia y periodismo, fundaciones, burocracias estatales, creadores de contenido y ONG, que actúan como guardianes de una ideología progresista dominante. La Catedral es un concepto desarrollado por Curtis Yarvin, un bloguero y polemista norteamericano creador del concepto de Ilustración Oscura y una especie de ícono de la derecha en medio de la guerra cultural e ideológica impulsada por llegada al poder de MAGA.

La Catedral no es un complot y el concepto está lejos de teorías de la conspiración como el “Deep State”. Se trata más bien de un “consenso orgánico” que establece dogmas y verdades morales incontestables sin recurrir a la coerción directa. Para el filosofo Nick Land, La catedral es un fenómeno de “progresismo entrópico» que acelera el colapso del capitalismo. Pero la idea no es nueva, Joseph de Maistre en su obra Del Papa, ya consideraba al igualitarismo ilustrado una forma de coerción social específicamente elitista, un liderazgo artificial alejado de las jerarquías naturales.

Lo cierto es que las elites traicionaron a la democracia, Christopher Lasch describe este fenómeno en La Rebelión de las Elites, como transformaron el liberalismo en enemigo de la libertad. La Catedral es la responsable directa de la crisis de las democracias y está provocando un colapso social de consecuencias imprevisibles.

La Catedral ya sido descrita en Colombia por Álvaro Gómez Hurtado, como “El Régimen”. Para Gómez era preciso “derrocar al régimen” para que la sociedad pudiera llegar a un “acuerdo sobre lo fundamental”, porque el régimen solo puede existir contra ese acuerdo, o fuera de ese acuerdo. El régimen opera al margen del pacto social y crea una hegemonía política autónoma, marginal e incivil. El régimen, como La Catedral, es una acción de violencia indirecta y constante, contra la ciudadanía.

Personalidades singulares como Jorge Eliecer Gaitán, Laureano Gómez, Rojas Pinilla y Álvaro Uribe, se ha posicionado en contra del régimen y en favor de la ciudadanía y en el caso de Uribe se trató de un fenómeno particularmente interesante porque fue una disrupción surgida desde el mismo centro del régimen, que forzó a La Catedral sustituir de facto el pacto del 91 por un intento de hegemonía política creando un nuevo pacto, marginal e incivil, con el terrorismo, que ha arrastrado a la sociedad al vertiginoso escenario de otro pacto, este con el crimen organizado. El régimen nos ha impuesto una dinámica que va desde el pacto del 91, al pacto de la picota.

Dice Nick Land que La Catedral es responsable del retraso en la adopción de nuevas tecnologías y de frenar la creación de riqueza del capitalismo, mediante regulaciones y mitologías y ha terminado por promover una fuga masiva de la razón a través de movimiento Wok, que es un verdadera catástrofe cultural al situar a millones de personas jóvenes por fuera del marco de la ilustración, empujándolos al mundo oscura del mito y la violencia tribal. Por eso es necesario “derrocar al régimen”.

Sino devolvemos pronto el poder a los ciudadanos la sociedad quedará en manos de una nueva elite extremista no ilustrada. Una Catedral de lo primitivo, o el régimen de los criminales.

Es necesario optar por una posición enérgica y extrema para conjurar la rebelión de la elites y restaurar la libertad y la razón y llevar adelante un nuevo pacto ciudadano, Yarvin lo llama “un reinicio soberano”, en todo caso un “acuerdo sobre lo fundamental”, un acuerdo para impulsar una nueva legitimidad auténticamente popular. En Colombia, como en el mundo, ya están surgiendo figuras que entienden, o presienten, la magnitud de lo que está en juego y que saben que hay jugar del lado de los ciudadanos. Para usar el tropo que Yarvin propone con La Catedral, es necesario echar de allí a los falsos sacerdotes y devolverla a los creyentes.

Jaime Arango