Mediante la búsqueda de soluciones que permita una tarifa más justa y también dándole un respiro a la intervenida empresa de servicios públicos en la costa, Air-e (con sobrecostos después de su intervención de al menos 4.000 millones de pesos, mediante el proceso de tercerización y dado por su exinterventor Edwin Palma) ha buscado un nuevo modelo de contratación-salvación ya aprobado por la Creg.

La nueva propuesta consiste en qué estás empresas de servicios públicos intervenidas, puedan acceder a la negociación directa de energías limpias y generadoras hidroeléctricas, permitiéndoles evitar el precio de bolsa cubriendo la demanda a un precio inconcusamente menor, trasladando un ahorro directo ojalá a los usuarios.

Con esto se espera que lleguen a los  pequeños comercios e industrias en una región donde el servicio no solo es precario, deficiente y costoso.

El gobierno si bien apuesta a un modelo de ahorro, ojalá también le apostara a la mitigación y erradicación del robo de energía por parte de los usuarios y empresas; solo para el año 2024, las pérdidas se ubicaron en $541.751 millones en los departamentos La guajira, Atlántico y Magdalena.

Me preocupa también la falta de equilibrio, que, por un mal manejo, otros comercializadores que, si hacen la tarea tanto financiera cómo en atención, validen una expectativa del “ser pillo paga”, en una región en la que lamentablemente no le han funcionado las empresas de servicios públicos del sector energético, estableciendo una cultura de robo y corrupción.

Se espera que al retomar la resolución 101 067 de 2024, Air-e compre de manera directa el 82 % de su demanda, permitiéndole reducir costos de cerca del 18% y evitando una exposición de bolsa superior al 50% como sucedió el año pasado en el mes de septiembre. También, buscando saldar una deuda de 1,4 billones de pesos, de acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

Así como Air-e otras empresas intervenidas pueden pasar a un modelo de salvación, justo o no, ojalá bien administrado.

Estos tienen una ventaja importante al buscar fuentes de energías renovables en alianza con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), a través de granjas solares y el impulso a los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).

Iván Santisteban

Iván Santisteban | Opinión

[email protected]
Ingeniero ambiental y presentador de noticas en Radio Santa fe y Pronto Noticias
El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca). «Es un grave delito cometido tanto por las personas que…
Se complican las cosas para David Racero

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara, David Racero, está siendo investigado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia. Racero tiene en su contra señalamientos por supuestamente exigir pagos de los sueldos de algunos miembros de su Unidad de…
Los dos partidos que esperan respuesta del politólogo Esteban Salazar

| Periodista Infiltrado | ,
El analista político y politólogo, Esteban Salazar, todavía no ha decidido cual es el partido político por el que presentará su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá. Salazar se encuentra revisando las dos opciones por las cuales se podría…
Richard Aguilar quiere volver al Senado, pero vistiendo de rojo liberal

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Tomada de instagram El Partido Liberal en su intención de aumentar el número de curules en el Senado obtenidas en 2022, busca llevar a sus filas a personas que garanticen seguridad en la elección. Por lo anterior, muchos dan por hecho la llegada…
Líderes comunales son el principal blanco de la violencia política en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
Por: Doris Santa Fe Lejos de desaparecer, la violencia política en Colombia se ha reconfigurado. En 2025 ya no se mide solo en cifras: se siente en el miedo de quienes hacen campaña en los territorios. Aunque los registros muestran menos casos que en años…
