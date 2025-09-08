Mediante la búsqueda de soluciones que permita una tarifa más justa y también dándole un respiro a la intervenida empresa de servicios públicos en la costa, Air-e (con sobrecostos después de su intervención de al menos 4.000 millones de pesos, mediante el proceso de tercerización y dado por su exinterventor Edwin Palma) ha buscado un nuevo modelo de contratación-salvación ya aprobado por la Creg.



La nueva propuesta consiste en qué estás empresas de servicios públicos intervenidas, puedan acceder a la negociación directa de energías limpias y generadoras hidroeléctricas, permitiéndoles evitar el precio de bolsa cubriendo la demanda a un precio inconcusamente menor, trasladando un ahorro directo ojalá a los usuarios.



Con esto se espera que lleguen a los pequeños comercios e industrias en una región donde el servicio no solo es precario, deficiente y costoso.

El gobierno si bien apuesta a un modelo de ahorro, ojalá también le apostara a la mitigación y erradicación del robo de energía por parte de los usuarios y empresas; solo para el año 2024, las pérdidas se ubicaron en $541.751 millones en los departamentos La guajira, Atlántico y Magdalena.

Me preocupa también la falta de equilibrio, que, por un mal manejo, otros comercializadores que, si hacen la tarea tanto financiera cómo en atención, validen una expectativa del “ser pillo paga”, en una región en la que lamentablemente no le han funcionado las empresas de servicios públicos del sector energético, estableciendo una cultura de robo y corrupción.





Se espera que al retomar la resolución 101 067 de 2024, Air-e compre de manera directa el 82 % de su demanda, permitiéndole reducir costos de cerca del 18% y evitando una exposición de bolsa superior al 50% como sucedió el año pasado en el mes de septiembre. También, buscando saldar una deuda de 1,4 billones de pesos, de acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.



Así como Air-e otras empresas intervenidas pueden pasar a un modelo de salvación, justo o no, ojalá bien administrado.



Estos tienen una ventaja importante al buscar fuentes de energías renovables en alianza con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), a través de granjas solares y el impulso a los Proyectos de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).



Iván Santisteban