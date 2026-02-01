Ir al contenido principal

I.  El Yugo del Hambre y la Sombra del Tesoro Vacío

El reino colombiano, se enfrentaba a una «Emergencia Económica,» una hambruna silenciosa que corroía los cimientos de la sociedad. Algunos culparon a la sequía implacable que asoló las tierras, reduciendo a polvo los campos de trigo y cebada. Otros, con voces silenciadas por el miedo, acusaron la avaricia del Rey Gustavo, quien, cegado por el oro, imponía tributos excesivos a sus vasallos, dejando a las aldeas hambrientas y a las arcas reales rebosantes. La «Sombra del Tesoro Vacío,» el «Riesgo Fiscal» acechaba, amenazando con desestabilizar la moneda y socavar la confianza en el cetro real.

II. El Dólar Débil y la Pérdida de Preponderancia

El «dólar débil,» la moneda de las Tierras Transatlánticas (EEUU), resonaba como un lamento fúnebre sobre los mercados del reino. Significaba la pérdida de «preponderancia,» la erosión del poder y la influencia. Las rutas comerciales se desviaban, los aliados se mostraban reacios a cooperar, y el reino se veía cada vez más aislado y vulnerable. El declive era palpable, un espectro que se cernía sobre la otrora gloriosa nación. 

III.  La Sorpresiva Ascensión de Sir Kevin de la Guerra

En medio del caos y la incertidumbre, surgió una figura inesperada: «Kevin Wars», nombrado Consejero Real de la FED en EEUU, provocando asombro y división entre los nobles. Algunos lo veían como un salvador, un estratega brillante capaz de guiar al reino hacia la prosperidad. Otros lo consideraban un advenedizo, un intrigante ambicioso que solo buscaba el poder para sí mismo. Su nombramiento exacerbó las tensiones preexistentes, dividiendo a la corte en facciones rivales.

IV. Las Correlaciones Rotas: La Fe Deshecha

Las leyes inmutables que gobernaban el reino colombianos, las «correlaciones», se estaban «rompiendo». Los campesinos, antes creyentes en que una mala cosecha era una prueba divina, comenzaban a culpar a la corrupción del Rey y sus consejeros. La fe en las tradiciones y las instituciones se desvanecía, dejando un vacío peligroso que amenazaba con ser llenado por el resentimiento y la rebelión.

Clara López inscribió su candidatura presidencial

La senadora Clara López inscribió su candidatura presidencial dejando claro que no participará en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. La congresista de izquierda fue avalada por el partido Esperanza Democrática e ira directamente a…
¿Laura Sarabia recomendó hojas de vida en el sector salud?

Crece el nuevo escándalo en el sector de la salud, luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, llamara la atención al exsuperintendente, Luis Carlo Leal, según el primer mandatario, por la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura…
Juan Carlos Pinzón invita a los votantes de Fajardo y de de La Espriella para que voten por el

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón invitó a los seguidores de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella a unirse alrededor de las mismas causas votando por él en la Gran Consulta. “Al doctor Fajardo, lo respeto, es un hombre muy valioso que…
Juan Fernando Cristo irá a la consulta de la centroizquierda

La asamblea del partido En Marcha dio luz verde al exministro Juan Fernando Cristo para que participe en la consulta de la izquierda denominada como Frente por la Vida. En su intervención en el evento, Juan Fernando Cristo, dijo que esta consulta será el…
Así reaccionó la política a la suspensión de la emergencia económica

Luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, comenzaron a darse las reacciones políticas a la medida, especialmente del sector de la oposición y de algunos gremios…
