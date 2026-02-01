I. El Yugo del Hambre y la Sombra del Tesoro Vacío

El reino colombiano, se enfrentaba a una «Emergencia Económica,» una hambruna silenciosa que corroía los cimientos de la sociedad. Algunos culparon a la sequía implacable que asoló las tierras, reduciendo a polvo los campos de trigo y cebada. Otros, con voces silenciadas por el miedo, acusaron la avaricia del Rey Gustavo, quien, cegado por el oro, imponía tributos excesivos a sus vasallos, dejando a las aldeas hambrientas y a las arcas reales rebosantes. La «Sombra del Tesoro Vacío,» el «Riesgo Fiscal» acechaba, amenazando con desestabilizar la moneda y socavar la confianza en el cetro real.

II. El Dólar Débil y la Pérdida de Preponderancia

El «dólar débil,» la moneda de las Tierras Transatlánticas (EEUU), resonaba como un lamento fúnebre sobre los mercados del reino. Significaba la pérdida de «preponderancia,» la erosión del poder y la influencia. Las rutas comerciales se desviaban, los aliados se mostraban reacios a cooperar, y el reino se veía cada vez más aislado y vulnerable. El declive era palpable, un espectro que se cernía sobre la otrora gloriosa nación.

III. La Sorpresiva Ascensión de Sir Kevin de la Guerra

En medio del caos y la incertidumbre, surgió una figura inesperada: «Kevin Wars», nombrado Consejero Real de la FED en EEUU, provocando asombro y división entre los nobles. Algunos lo veían como un salvador, un estratega brillante capaz de guiar al reino hacia la prosperidad. Otros lo consideraban un advenedizo, un intrigante ambicioso que solo buscaba el poder para sí mismo. Su nombramiento exacerbó las tensiones preexistentes, dividiendo a la corte en facciones rivales.

IV. Las Correlaciones Rotas: La Fe Deshecha

Las leyes inmutables que gobernaban el reino colombianos, las «correlaciones», se estaban «rompiendo». Los campesinos, antes creyentes en que una mala cosecha era una prueba divina, comenzaban a culpar a la corrupción del Rey y sus consejeros. La fe en las tradiciones y las instituciones se desvanecía, dejando un vacío peligroso que amenazaba con ser llenado por el resentimiento y la rebelión.

Fabián Herrera