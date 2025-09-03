Ir al contenido principal

En dos semanas Dayro Moreno cumple 40 años. Y lo increíble es que no hablamos de un exjugador recordando sus goles por YouTube, sino de un delantero todavía vigente, todavía activo, todavía con hambre de gol.

Dayro no es el ídolo perfecto fabricado por el marketing. No, Dayro es distinto: él es el ídolo del pueblo. El que recoge el cariño de los niños que lo ven como un superhéroe con guayos, y el que inspira a esos futbolistas aficionados que cada fin de semana se baten en canchas de tierra, soñando con meter un gol como los de él.

Porque Dayro representa lo que muchos veteranos quisieran vivir: ser un jugador de carne y hueso que, sin ser un superdotado, con garra, con talento y con constancia, alcanzó lo que parecía imposible. Dayro logró ser goleador histórico del fútbol colombiano… y al mismo tiempo seguir siendo el mismo bacán que juega en la cancha del barrio.

Un partido en El Carmen de Apicalá lo pinta de cuerpo entero: vacaciones, fútbol aficionado, y ahí estaba Dayro, sudando la camiseta, jugando como uno más. La gente no lo podía creer: el hombre que habían visto en estadios internacionales estaba ahora gambeteando en la cancha del pueblo. Selfies, abrazos, sonrisas… y ni una mala cara.

Esa mezcla de humildad y grandeza es lo que genera la Dayromanía. Dayro es un ídolo de carne y hueso para los niños que sueñan con ser futbolistas y para los adultos que cada semana se juntan a “echarse el picadito” con amigos. En él ven que sí es posible: que un jugador de pueblo haga historia.

Y lo mejor: justo ahora, ad portas de los 40 años, llega convocado a los dos partidos más importantes de Colombia en este año, los que definirán si vamos o no al próximo Mundial. No es un homenaje, no es una despedida: es la confianza de que todavía puede ser protagonista en la Selección.

Por eso emociona que hoy, con 368 goles a cuestas, pueda llegar a ser, quien lidere el ataque tricolor. Y lo más bonito: que a los 40 años siga representando la ilusión de todo un país.

Así que, querido Dayro, gracias por recordarnos que el fútbol no necesita ídolos de mármol. Basta con ídolos de carne y hueso… como usted

Ricardo Ferro

Ricardo Ferro

[email protected]
Excongresista y analista político
