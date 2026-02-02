La educación media es hoy el eslabón más débil del sistema educativo colombiano y, al mismo tiempo, uno de los puntos donde más se define el futuro de los jóvenes y del país. Es el momento de la transición entre la escuela y la vida adulta, entre seguir estudiando, entrar al mercado laboral o quedar atrapado en la informalidad, el desempleo o la inactividad. Si Colombia quiere hablar en serio de productividad, empleo juvenil y movilidad social, tiene que empezar por aquí.

Durante años hemos puesto el foco en ampliar cobertura en educación básica y en financiar la educación superior, pero la educación media, grados décimo y once, ha quedado en tierra de nadie. El resultado es alta deserción, baja pertinencia y poca conexión con las oportunidades reales de estudio y trabajo. Muchos jóvenes no ven un valor concreto en terminar el colegio porque no encuentran una ruta clara después de graduarse. Para demasiados, el diploma de bachiller no abre puertas.

El problema central es de pertinencia. Lo que se enseña en buena parte de la educación media está desconectado de las habilidades que demandan el mundo productivo, la formación técnica y tecnológica, y buena parte de la educación superior. No se trata de convertir el colegio en un centro de entrenamiento laboral, pero sí de reconocer que las trayectorias educativas deben ser más diversas y flexibles. No todos los jóvenes seguirán el mismo camino, y el sistema debe estar diseñado para acompañar esa diversidad, no para ignorarla.

Esto tiene efectos económicos y sociales profundos. La baja pertinencia de la educación media alimenta el desempleo juvenil, que suele ser el doble del promedio nacional, y la informalidad. Muchos jóvenes terminan en ocupaciones de baja productividad, sin protección social ni posibilidades reales de progresar. Otros simplemente se desconectan. Eso no solo es un drama individual. Es una pérdida masiva de talento para el país.

La educación media debería ser el puente entre la educación básica y múltiples opciones postmedia. Formación técnica y tecnológica, educación universitaria, emprendimiento o inserción laboral con posibilidades de seguir estudiando. Para eso se requiere articular mejor el sistema escolar con el SENA, las instituciones técnicas y tecnológicas, las universidades y el sector productivo. También se necesita orientación vocacional seria, desde grados tempranos, que ayude a los jóvenes a tomar decisiones informadas.

Hay además un fuerte componente de desigualdad territorial. La brecha entre lo que puede ofrecer un colegio urbano de mayores recursos y uno rural o de periferia urbana es enorme. La oferta de programas, laboratorios, conectividad y docentes especializados varía de forma dramática. Esto reproduce desigualdades desde el inicio de la vida adulta. Un joven de una zona rural tiene menos opciones, no por falta de talento, sino por falta de oportunidades.

Por eso la educación media debe ser prioridad de política pública. Se necesitan reformas que la hagan obligatoria en la práctica, que diversifiquen su oferta, que integren componentes académicos y técnicos, y que fortalezcan la calidad docente. También se requieren apoyos económicos a los hogares más vulnerables para reducir la deserción. Muchos jóvenes dejan el colegio no porque no quieran estudiar, sino porque necesitan trabajar.

Invertir en educación media no es un gasto más. Es una de las políticas con mayores retornos sociales y económicos. Mejora la empleabilidad, reduce la probabilidad de informalidad, fortalece la productividad y abre caminos de movilidad social. También reduce riesgos sociales asociados a la exclusión juvenil.

Si queremos un país con más crecimiento y menos desigualdad, la discusión no puede quedarse solo en la universidad. El verdadero cuello de botella está antes. La educación media es donde se juega buena parte del futuro de Colombia. Ignorarla es seguir condenando a miles de jóvenes a trayectorias limitadas. Ponerla en el centro es apostar por un país con más oportunidades reales.

Daniel Gómez Gaviria