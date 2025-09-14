Por: María Eugenia Saldarriaga, Miembro Consejo Directivo y Asesora Women Economic Forum Colombia

La diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) han emergido en la última década para fortalecer el modelo empresarial moderno y sostenible, trascendiendo más allá de políticas de cumplimiento para convertirse en vectores esenciales de la excelencia empresarial, la cultura corporativa, el propósito de la compañía, el objeto social del negocio, el liderazgo y la competitividad. Esto enfoca la estrategia de la empresa de cara a lograr un alto alcance e impacto social y valor corporativo y sobre cómo, desde el sector privado y su propósito superior, es posible generar conciencia (tener clara la diferencia entre el bien y el mal) y la consciencia (percepción de esa realidad) colectiva para mejorar y transformar vidas.

Millones de mujeres en Colombia quedan al margen de las oportunidades económicas, lo cual no solo es injusto, sino que perjudica el crecimiento y la resiliencia del país, al cerrar la brecha de género, hacemos crecer la economía y trabajamos en pro de la equidad económica de las mujeres.

La diversidad de perspectivas en equipos heterogéneos fomenta la creatividad, conduce a soluciones más completas y equitativas, y desbloquea un mayor potencial de crecimiento económico y social.

Invertir en tecnología e innovación con enfoque de género y pensando en la equidad, no solo puede mejorar los resultados de una empresa, sino todo el mundo. Sin embargo, en un mundo «diseñado» para los hombres, su seguridad, salud y bienestar suelen quedar relegados, por esto, si priorizamos las necesidades de las mujeres, podemos desarrollar soluciones integrales, inteligentes y sostenibles que impulsen el progreso y desarrollo de toda la sociedad.

Quiero destacar a personas que respeto y admiro profundamente, personas que día a día dedican su vida y tiempo a trabajar por tejer puentes que fortalecen la capacidad estratégica de sus organizaciones en pro de los derechos humanos y la justicia social y de género y que fomentan la alineación entre todos sus actores. Personas que han sido capaces de construir y difundir un nosotros más grande en donde todos tenemos cabida.

Alexandra Parra: Experta en educación inclusiva y liderazgo transformador, aporta una mirada innovadora sobre cómo la equidad de género y el rol de la mujer son motores fundamentales para la sostenibilidad y la innovación. Su experiencia y trayectoria demuestran que, cuando se abren espacios de participación y liderazgo femenino, se generan soluciones más creativas, humanas y sostenibles, capaces de transformar comunidades y organizaciones.

Carolina Martínez Cuellar: Desde su experiencia y trayectoria nos cuenta cómo la innovación social se ha convertido en el verdadero motor del cambio dentro de La Rolita. Iniciativas como la brigada emocional han fortalecido el bienestar de quienes hacen parte de la operación, y la inclusión de mujeres mecánicas, operadoras, técnicas, gerentes y auxiliares demuestra que el liderazgo femenino puede manejar buses, talleres y hasta una empresa entera, con casco y botas o con tacones. Pero hay otro motor igual de poderoso: la inclusión de personas de diferentes perfiles y trayectorias, que hoy tienen la oportunidad de un trabajo digno y estable. Ese paso no solo fortalece la organización, también ha cambiado historias de vida y demostrado que la equidad y la diversidad son claves para una movilidad sostenible. La Rolita es prueba fehaciente de que la innovación social no es solo un discurso, sino una práctica que genera confianza, transforma comunidades y abre caminos

Jeffrey Jiménez: Como profesional y emprenderdor nos cuenta como a través del trabajo que desarrollan en su empresa Grün Management SAS BIC con una línea de merchadising con enfoque ecológico llamada Productos Grün, ha podido evidenciar que la sostenibilidad y la innovación no son posibles sin la participación activa y el liderazgo de las mujeres a lo largo de todo el proceso.

En nuestra empresa, la inclusión no es un discurso, sino una práctica, por con sellos como SEA+, durante este tiempo de operación hemos vinculado a mujeres en condición de vulnerabilidad en los procesos productivos circulares, convirtiendo lo que antes era un reto social en un motor de innovación y cambio sostenible. En el marco de la economía circular y la transición regenerativos, la equidad de género se convierte en un catalizador de impacto: cuando las mujeres lideran y participan en cada etapa de los procesos, no solo se generan productos sostenibles, también se fortalecen comunidades, se multiplica el valor social y se transforma la manera en que entendemos la innovación.

Creo firmemente que cuidar el ambiente y avanzar en sostenibilidad de liderazgo femenino. que la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad tienen rostro diverso y equitativo.

Mónica Colín de Velásquez: Desde hace dos años, con mi empresa EmpoderaHer, inicié una investigación para medir cómo la gestión formal de la diversidad, la innovación

Los resultados son contundentes: las organizaciones que implementan significativamente más de situarse en el rango superior (ICI ≥ 0.85). Además, aquellas con más del 50% de mujeres en posiciones de alta dirección registran los niveles más elevados de innovación en todos los sectores analizados. Estos hallazgos confirman que la equidad no es solo un principio ético, sino una estrategia tangible de competitividad y sostenibilidad.

Nos comparte cómo esta evidencia puede convertirse en acción. Habla de la diversidad como catalizador de innovación, del liderazgo femenino como motor de resiliencia y creatividad, y de la inclusión como ventaja competitiva en un mundo en verdadera disrupción no surge de repetir lo conocido, sino de abrir espacios a lo distinto: cuando poderosas que impulsan tanto la innovación empresarial como el desarrollo sostenible de la sociedad.

Paola Andrea Urueña: En mi experiencia trabajando con mujeres he podido comprobar como el deporte es clave en la innovación y una actividad importante para el

ayuda a las mujeres en su autoestima y en el desarrollo de habilidades como la empatía y una mayor capacidad y discernimiento en la toma de decisiones.

Al romper techos de cristal, superar sesgos y desafiar estereotipos de género, las mujeres se convierten en modelos y ejemplos a seguir, inspirando a otras generaciones y creando redes de apoyo generando así un impacto significativo en innovación y liderazgo.

Una investigación de la Women´s Sport Foundation, muestra que las de ocupar niñas que practican académicas más largas y mayores a pesar de los beneficios evidentes que trae el deporte a nuestras vidas, la tasa de abandono del deporte es mayor en las niñas que en los niños, debido a factores como las expectativas sociales, la falta de inversión en programas de calidad y el no apoyo por parte de sus círculos de influencia para dedicarse de forma profesional a algún deporte.

El 80% de las mujeres empresarias que hacen parte de la lista Fortune 500 practicó algún deporte durante su etapa formativa, en contravía, el 21% de las deportistas profesionales, ha sufrido abusos sexuales al menos una vez durante su infancia en contextos deportivos.

Cierro mi nota con esta reflexión:

El principal desafío que tenemos quienes alzamos nuestra voz y trabajamos arduamente por la Equidad de Género y el Liderazgo Femenino, es derribar narrativas negativas y estereotipos tóxicos y excluyentes que nos encierran en pensamientos rígidos que nos limitan y no nos permiten avanzar como mujeres, como país, como comunidad, como sociedad.

Debemos tener claro que la equidad de género va mucho más allá de la igualdad salarial y la representación de mujeres en cargos jerárquicos, esto implica abordar de manera profunda, explícita y específica los temas de bienestar, salud mental y empoderamiento económico sostenible, su relación con la productividad de la mujer en las empresas y la reputación corporativa desde una perspectiva de género.

Las mujeres, en muchos casos, enfrentamos presiones y desafíos particulares en el entorno laboral, familiar, y social, factores que pueden tener un impacto directo en nuestro bienestar físico, mental, emocional, económico y espiritual.