El 12 de octubre se cumple un año del inicio de la Operación Perseo de las Fuerzas Militares[1], que busca recuperar El Plateado y el Cañón del Micay en el Cauca del control de columna Carlos Patiño de las disidencias de Iván Mordisco, del ELN, la Segunda Marquetalia y otro grupo mafioso denominado Los Pocillos; grupos armados ilegales que se disputan, con cerca de cuatro mil hombres, el control de ese territorio por las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. A lo largo del Cañón del Micay hay cerca de 40 mil hectáreas sembradas con hoja de coca y es un corredor estratégico de producción, transporte y salida de cocaína y oro por el pacífico hacia mercados internacionales.

Durante estos casi 11 meses las Fuerzas Militares “han desplegado en este territorio 8.134 miembros de la fuerza pública, distribuidos en 226 pelotones, los cuales son apoyados con seis helicópteros del Ejército y la Fuerza Aeroespacial de Colombia, junto a 12 carros blindados[2] sin que hasta ahora se haya recuperado el control del Cañón del Micay”

Hoy, después del atentado en contra de la base aérea Marco Fidel Suarez en la ciudad de Cali, por parte de la disidencia de Iván Mordisco, el presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que “esa acción ser debe a “la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay[3].

Sin desconocer los esfuerzos y avances que han realizado las Fuerzas Armadas, especialmente las Fuerzas Militares en ese territorio, esta aseveración del presidente de la Republica es cuestionada por un informe del Programa de televisión “Testigo Directo” que en el mes de junio de este año aseguraba que “¡Ni el ejército PUEDE entrar! El Micay, donde las disidencias cobran por retener soldados”[4]

Las FF.AA. sin apoyo del resto del Estado

El 12 de octubre de 2024 cuando se inicio la Operación Perseo el presidente Gustavo Petro en su cuenta X manifestó ““Iré al Plateado con todo el gabinete para con todos los habitantes del Micay trazar el plan de inversiones inmediato.[5]” Esta promesa no la cumplió y solo algunos de sus ministros estuvieron en el Plateado el 13 de octubre y allí Laura Sarabia presentó al menos 41 proyectos de inversión social que serían financiados por el Fondo Colombia en la Paz en el departamento y manifestó a través de X “venimos con toda la oferta institucional de los fondos de paz. La instrucción del presidente es una transformación integral del territorio, donde las Fuerzas Militares han hecho un trabajo excepcional, pero se necesita una oferta social para lograr una transformación real”[1].

Ese mismo día el presidente escribió en su cuenta de X “Agradezco el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía por facilitar la visita de seis ministros y varios directores de entidades a El Plateado, en Argelia – Cauca. El Gobierno hace presencia para llevar salud, educación, conectividad y servicios básicos[2].

Después de casi un año el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional llamó la atención sobre las limitaciones del Estado para consolidar su presencia en este territorio, donde “si bien las tropas han logrado avances, la oferta institucional de desarrollo no llega con la misma contundencia”[3].

Según el General Mejía “hace falta una acción unificada del Estado, que llegue a la misma velocidad con la que lo hace el Ejército. Hoy eso no pasa. El acompañamiento de otras instituciones no ha sido constante ni suficiente. Hemos contado con apoyos puntuales, como el del Ministerio TIC, que donó más de mil computadores para fortalecer la educación. También han llegado algunos programas de sustitución de cultivos, aunque tímidos”.

“Nos hemos quedado cortos en proyectos clave como arreglo de vías, construcción de acueductos, y en atender necesidades básicas insatisfechas. Los campesinos necesitan opciones reales para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, infraestructura, presencia institucional sostenida…. sin una presencia estatal efectiva y sostenida, la fuerza pública seguirá enfrentando sola una guerra cada vez más tecnológica y fragmentada”.

Ademas de esta información suministrada por el General Mejía, el Ministerio de Salud el 12 febrero de 2025 instaló en El Plateado un hospital de campaña suministrado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el cual fue atacado con drones cargados con explosivos por disidencias de las FARC el 17 de febrero y en mayo de 2025 informó en la cuenta de Facebook de Minsalud que había adjudicado un contrato para la construcción de un hospital en El Plateado, Cauca, por $21.484 millones, obra que se inicio el 13 de mayo de 2025[4].

Como se puede ver, las Fuerzas Armadas se quedaron solas con el objetivo de recuperar el Cañón del Micay, la intención de realizar una intervención integral y interinstitucional para transformar ese territorio del Departamento del Cauca quedo en el papel, los 41 proyectos de desarrollo hasta ahora no han aparecido, situación que se repite en el Catatumbo y muchas otras regiones donde el Presidente ha prometido acabar con la ausencia del Estado y promover el desarrollo de esas regiones.

Como bien lo plantea el General Mejía, retomar los territorios hoy controlados por los distintos grupos armados mafiosos no solo es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se requiere la participación de todo el Estado, de la Fiscalía General de la Nación que brilla por su ausencia en esos territorios, de los distintos ministerios, de las instituciones de desarrollo social y de la participación de los alcaldes y gobernadores, que este gobierno no los ha tenido en cuenta como se debiera.

Para lograr la recuperación integral del Cañón del Micay, del Catatumbo y otros territorios del país, contralados por los grupos armados mafiosos que se disputan de manera violenta las rentas criminales del narcotráfico y la minería ilegal, se requiere del liderazgo de un presidente que convoque a todas las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social nacionales y locales para trabajar en equipo de manera permanente, que prometa, se comprometa y cumpla y eso, parece, no va a ser posible en lo que resta del actual gobierno y las Fuerzas Armadas seguirán en esos territorios haciendo lo que pueden sin el apoyo integral del Estado.

Hugo Acero