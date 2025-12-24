Muy seguramente hemos oído y visto noticias de China en forma creciente desde hace unos años. Últimamente con las acciones del presidente Trump estas noticias se incrementaron muchísimo en todo sentido, alrededor de la guerra comercial (los aranceles) y el trasfondo geopolítico que tiene. Muchos analistas advierten que estamos viviendo el cambio de turno (Allison, 2017), similar a cuando en las praderas africanas el león dominante por muchos años, pero ya sin las fuerzas de su juventud, es retado por uno más joven dispuesto a comandar a la manada. Nadie lo podría saber con exactitud, pero sí que los hechos muestran que China va en el segundo lugar en PIB, y que su creciente poderío militar deja ver que puede llegar a ser un retador serio para la hasta ahora hegemonía de EEUU desde la segunda guerra mundial.

El despertar de China, que se dio desde los años 70, tiene como resultados sorprendentes que, partiendo de una población previamente dominada por imperios extranjeros (Japones, Británico), en condiciones de pobreza muy duras, habiendo pasado por una larga guerra civil y el devastador período comunista de su líder Mao Tse Tung (Mao Zedong) (1949-1976), en extremo polarizante pero que sentó las bases para el futuro crecimiento chino, y a partir del liderazgo de Deng Xiaoping (1978-1979, muy influyente hasta 1997)(Coase+Wang, 2012), ha tenido el enorme crecimiento que conocemos hoy y ha logrado sacar de la pobreza a 800,000 personas en solo 40 años (Banco Mundial, 2025) en un sistema que es comunista pero que actúa como capitalista en varios aspectos, que no permite a Occidente definirlo y analizarlo con nitidez frente a los paradigmas y conceptualizaciones habituales.

“Si se acepta que China es aún «comunista» los fundamentalistas de mercado tendrían que reconocer el boom económico de 2 décadas de ese comunismo (el comunismo entonces no genera pobreza).

Si China no es comunista, el ultraliberalismo tendría que reconocer que las reformas de mercado se llevan muy bien con una dictadura de partido único (el capitalismo entonces no genera democracia ni se necesita democracia para que triunfe el mercado).

Si se cree que China no es comunista ni capitalista sino una economía «mixta» se reconoce que una férrea conducción estatal del mercado también logra crecimiento (entonces la intervención estatal no produce crisis ni distorsiones como aseguró la teoría neoliberal durante tres décadas).

China desbarata todos los dogmas del fundamentalismo de mercado, aunque sus más fervorosos creyentes no parecieran darse cuenta” (Pineda, en X, 2025).

El análisis anterior lo encontré en X, escrito por el profesor mexicano sociologo-político César Pineda, y que sintetiza brevemente y a la perfección la gran confusión ideológica “Made in China” que nos genera en Occidente debido a que los Trumps, Mileis, Karts, Bukeles, de un lado y los Maduros, Sheinbaums, Lulas, Borics y Petros, del otro lado, entre otros, nos insisten en una discusión ideológica de dos polaridades, derecha versus izquierda, capitalismo versus comunismo. Unos más que otros para ser precisos. Ya el presidente Trump había bombardeado las bases del neoliberalismo (casi ya no hablamos de ese término desde el inicio de año cuando con los aranceles y su guerra comercial acabó con el propósito de la globalización, que hasta el momento era un pilar muy fuerte del neoliberalismo) (Späth, 2025), y puedo imaginar que muy seguramente sus ideólogos han tenido que ir adaptando a la fuerza y a última hora sus bravísimos discursos (Kaiser, Laje para citar algunos). La insoslayable realidad China sí que pone en jaque estas posturas extremas de uno y otro extremo.

Pareciera un momento propicio para abandonar esa polarización, con la que nos han manipulado con fines electorales especialmente en los últimos años. Ya hemos visto cómo los políticos actuan en forma similar, sin importar que sean de izquierda y hayan durado 200 años para por fin alcanzar el poder, a los de derecha que siempre habían controlado el poder. Sigue la misma corrupción, y aunque haya algunos énfasis declarados, las soluciones para la desigualdad estructural, la erradicación de la pobreza, la construcción de la competitividad de los productos nacionales con valor agregado, la mejora más que necesaria de la justicia, entre las más importantes, no están siendo llevadas a cabo en forma visible y contundente, ni cuando la derecha ha gobernado, pero tampoco ahora con la izquierda.

Momento propicio porque quienes se abanderan de los polos no tienen ya explicaciones para la confusión que genera China en ideologías, y cuál es mejor o peor, y demás discusiones que a la larga y en la práctica no llevan a nada sustancial. Lo que sí debería ocupar nuestra mente con el mayor esfuerzo, es enfocarnos en lo que necesita Colombia para aprovechar todos sus potenciales, y lograr salir del subdesarrollo, mejorar el bienestar para todos los nacionales, quitarnos de encima la violencia del narcotráfico y del tráfico ilegal del oro, y toda las corrupciones que nos tienen contaminados en todo, y por fín, vivir en paz.

Eso sí debería ser el centro y único foco de nuestros debates, dado que es lo único práctico de lo cual podríamos beneficiarnos.

Cierro con la visión de Xiaoping que, debidamente adaptada a la política actual (politiquería ideológica) y nuestro contexto y realidad nacional, nos debe poner a pensar y enfocarnos en lo que realmente importa:

“… creía que participar en debates teóricos conduciría a la pérdida de oportunidades y obstacularizaría el desarrollo. Los argumentos vanos son inútiles; la verdad solo se puede comprobar en la práctica. Debemos practicar y experimentar con valentía, absteniéndonos de sacar conclusiones antes de actuar”. Finalizada con su famosa frase “No importa si un gato es blanco o negro, mientras cace ratones, es un buen gato” (tomado de Vuan, X, 2025).

Rafael Fonseca Zarate