En mi círculo de amigos y colegas circula un dilema que parece menor, pero en realidad define el ADN de esta ciudad: ¿existen los privilegios del rico o los privilegios del pobre? La discusión es intensa, plural y saludable. Lo malo no es que pensemos distinto; lo malo es que nadie sale con una hoja de ruta. Todos opinamos, nadie en la ciudad ejecuta. Bogotá, como siempre, queda en modo “reunión eterna sin acta final”.

La llamada guerra de clases no es un concepto académico: es una experiencia urbana diaria. Basta con recorrer el norte y luego el sur para entenderlo. En la 127 los parques brillan, los caños parecen renders de PowerPoint y la gente camina como si hubiera firmado un contrato invisible de buena conducta.

En el sur, en cambio, cualquier espacio público corre el riesgo de convertirse en botadero, foco de inseguridad o territorio de nadie. No es magia. Es cultura cívica. Y la cultura no se hereda por estrato, se construye por hábito.

Aquí aparece la primera gran pregunta incómoda: ¿por qué los ricos sí cuidan “sus” cosas y los demás no cuidan “las nuestras”? Porque muchos siguen creyendo que lo público no es de nadie, cuando en realidad es de todos. Y lo que es de todos exige más responsabilidad, no menos.

Pero preferimos la narrativa cómoda: “eso es culpa del Estado”, mientras botamos la basura al caño y luego protestamos por la inundación. Coherencia nivel: TransMilenio en hora pico.

Y ya que hablamos de TransMilenio, entremos al tabú premium: ¿por qué el transporte público es “de pobres” y el carro es “de ricos”? Esa idea no solo es clasista; es estratégicamente estúpida. En las ciudades que funcionan, el rico usa metro, tranvía y bus porque es eficiente, digno y rápido.

Aquí el que puede huye al carro como si el bus mordiera. Resultado: trancón democrático, contaminación igualitaria y estrés transversal. Todos perdemos, pero seguimos defendiendo el mismo modelo fallido. Negocio redondo para el subdesarrollo.

En la discusión con mis amigos emergen dos verdades que chocan de frente. La primera: el latino promedio se siente menor cuando habla de ciudad.

Se resigna. Cree que lo público siempre será feo, sucio y peligroso. Pero si ve al rico usando transporte público, cuidando el parque, respetando la fila, algo cambia.

El ejemplo contagia más que cualquier campaña institucional. El problema es que el rico también privatiza su comportamiento: se encierra, se blinda y se desconecta. Así no hay pedagogía urbana que aguante.

La segunda verdad es más cruda: nadie cuida lo que no siente propio. Nos ofendemos por bobadas en redes, pero nos da pereza ver progresar al vecino. Celebramos el fracaso ajeno con una sonrisa cínica y luego pedimos igualdad como si fuera un derecho automático. No lo es. La igualdad se construye con reglas claras y comportamientos consistentes.

Mi conclusión es simple, pero no popular: hay que cambiar la mentalidad, bajar la espuma ideológica y subir el nivel de diálogo. Menos guerra de clases y más gerencia social. Que el rico se monte al bus sin complejo y que el que se siente pobre deje de romantizar la precariedad. Que todos entendamos que la ciudad es una empresa colectiva: si la saboteamos, quebramos juntos; si la cuidamos, crecemos juntos.

Porque esta guerra de clases no produce justicia. Produce atraso. Y ya vamos bastante atrasados como para seguir vendiendo ese cuento como si fuera progreso.

Andrés Prieto Rodríguez