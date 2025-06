La IA como Motor de Oportunidades: Más Allá de la Brecha Digital

El año de las revoluciones silenciosas

Como ha sido una constante en este 2025, cada semana presenciamos avances vertiginosos en inteligencia artificial. Nos hablan de agentes autónomos cada vez más sofisticados, de capacidades mejoradas en la producción de texto y video que rozan lo indistinguible de lo humano, y de aplicaciones médicas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Sin embargo, estas maravillas tecnológicas tienen, hasta ahora, un alcance limitado que amenaza con profundizar aún más la brecha digital existente.

Los números son contundentes: según el informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft llamado “Conectividad Rural en América Latina”, un 32% de la población de América Latina y el Caribe, o 244 millones de personas, no accede a servicios de internet.

La situación es particularmente alarmante en las zonas rurales, donde menos de un 37% tiene opciones de conectividad, frente al 71% en áreas urbanas. En Europa, aunque la penetración digital es mayor, persisten desigualdades significativas: según el estudio «Digital Divide in the European Union» de Gomes y Dias, Rumania, Grecia y Bulgaria registran las mayores proporciones de no usuarios, y existe una brecha de hasta 16 puntos porcentuales en habilidades digitales entre ciudadanos urbanos y rurales.

Esta realidad cobra mayor relevancia cuando observamos el panorama regulatorio. La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la llamada «One, Big, Beautiful Bill» que prohibiría a los estados regular la IA durante 10 años, junto con las exenciones fiscales para personas de mayor patrimonio, sugiere una dirección preocupante: la concentración de beneficios en quienes ya tienen acceso y recursos.

El potencial transformador invisible

Pero aquí surge una paradoja interesante. Mientras las grandes corporaciones tecnológicas celebran la desregulación y los países desarrollados debaten sobre modelos de lenguaje y computación cuántica, en las periferias del mundo digital está germinando una revolución diferente. Una revolución que no necesita de infraestructuras multimillonarias ni de políticas gubernamentales grandilocuentes, sino de algo mucho más poderoso: el ingenio humano catalizado por herramientas accesibles.

Pensemos en una artesana textil de Otavalo, Ecuador, que nunca tuvo acceso a educación formal en marketing pero que ahora, con un teléfono básico y una conexión intermitente, podría usar asistentes de IA para traducir las descripciones de sus productos a cinco idiomas y optimizar sus publicaciones en redes sociales. O en un pequeño agricultor del interior de Brasil, que podría utilizar modelos de IA de código abierto para predecir patrones climáticos y optimizar sus cultivos sin depender de costosos servicios de consultoría agrícola.

Un estudio reciente del Banco Mundial titulado «Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America» revela hallazgos cruciales sobre el futuro del trabajo en la región. Los investigadores encontraron que entre 30 y 40 por ciento de los empleos en América Latina tendrán algún tipo de interacción con la IA generativa.

Sin embargo, «exposición» no es sinónimo de «reemplazo». Los datos muestran una realidad esperanzadora: mientras que solo entre 2 y 5 por ciento de los empleos enfrentan riesgo real de automatización completa, entre 8 y 12 por ciento de los trabajos podrían transformarse positivamente. Es decir, por cada empleo en riesgo de desaparecer, hay aproximadamente tres que podrían mejorar y volverse más productivos gracias a la IA.

Más allá de la educación y la salud: El ecosistema invisible de oportunidades

Si bien los beneficios de la IA en educación y salud son innegables y ampliamente documentados, existe un territorio inexplorado de oportunidades que podría transformar radicalmente la base de la pirámide económica:

1. Democratización del conocimiento técnico especializado

La IA está eliminando barreras de entrada a campos que tradicionalmente requerían años de formación especializada. Un carpintero en Honduras puede ahora usar IA para generar planos arquitectónicos básicos, calcular estructuras y presupuestos. Una costurera en Albania puede crear patrones de moda personalizados y predecir tendencias sin haber estudiado diseño.

El estudio del Banco Mundial, mencionado anteriormente, encontró que ciertos trabajadores autónomos con potencial de “aumentación” incluyen arquitectos, agentes inmobiliarios, fotógrafos y músicos, mostrando cómo la IA puede potenciar tanto trabajos de alta como de mediana calificación.

2. Microemprendimientos hiperpersonalizados

La capacidad de la IA para analizar datos y personalizar servicios permite a pequeños emprendedores competir en nichos que antes eran inaccesibles. Según el artículo del Foro Económico Mundial «Trees, oceans and mental health: 3 ways entrepreneurs are using AI to solve global challenges», Wysa, una plataforma de apoyo mental basada en IA, ha mantenido más de 500 millones de conversaciones con más de 5 millones de personas en 95 países, demostrando cómo soluciones simples pueden escalar globalmente.

3. Cadenas de valor inclusivas

Los modelos de IA pueden conectar productores rurales directamente con consumidores urbanos, eliminando intermediarios y aumentando los márgenes de ganancia. Imaginemos cooperativas de café en Colombia usando IA para predecir demanda, optimizar rutas de distribución y hasta crear experiencias de realidad aumentada para sus clientes finales.

4. Servicios financieros verdaderamente inclusivos

Más allá del microcrédito tradicional, la IA permite crear perfiles de riesgo sofisticados basados en patrones de comportamiento alternativos, no en historiales crediticios tradicionales. Esto podría desbloquear capital para millones de emprendedores informales que actualmente operan al margen del sistema financiero formal.

La brecha digital: ¿Barrera o protección temporal?

Sin embargo, aquí es donde la realidad golpea con fuerza. El estudio «Buffer or Bottleneck?» del Banco Mundial revela que casi la mitad de las posiciones que podrían potencialmente beneficiarse de las mejoras están obstaculizadas por deficiencias digitales que les impedirán realizar ese potencial. Específicamente, 6.24 por ciento de los trabajos ocupados por mujeres y 6.22 por ciento de los ocupados por hombres se ven afectados debido a estas brechas.

La ironía es palpable: en las zonas más pobres, la falta de infraestructura digital podría ofrecer un amortiguador temporal del riesgo de automatización inminente para algunas ocupaciones, pero al mismo tiempo, esta misma carencia impide que millones accedan a las herramientas que podrían transformar sus vidas productivamente.

Algunas ideas para cerrar la brecha

Para América Latina:

1. Infraestructura compartida y sostenible En lugar de esperar mega-inversiones en fibra óptica, promover modelos de conectividad comunitaria usando tecnologías satelitales de bajo costo y redes mesh. Franz Drees-Gross, exdirector de Infraestructura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, señalaba en 2021 que el costo de cerrar la brecha de banda ancha en Latinoamérica representaría solo el 0,12% del PIB anual de la región, una inversión mínima con retornos exponenciales.

2. Centros de IA comunitarios Establecer espacios físicos en comunidades rurales y barrios marginales donde emprendedores puedan acceder a computadoras con capacidad de procesamiento para entrenar modelos simples de IA, similar a los cybercafés de los años 90 pero enfocados en creación, no solo consumo.

3. Programas de «IA para el pueblo» Desarrollar interfaces de IA en lenguas indígenas y con metáforas culturalmente relevantes. Un asistente de IA que entienda quechua o guaraní no es solo inclusión lingüística, es validación cultural y apertura de mercados.

4. Alianzas público-privadas inversas En lugar de que el gobierno subsidie a grandes tecnológicas, crear incentivos para que startups locales desarrollen soluciones de IA para problemas locales, con la condición de que sean de código abierto y replicables.

Para Europa:

1. Programa «IA sin fronteras» Aprovechar la diversidad lingüística y cultural europea como laboratorio para desarrollar IA verdaderamente multilingüe y multicultural, priorizando las regiones con menor desarrollo digital como Romania, Grecia y Bulgaria.

2. Cooperativas digitales transfronterizas Facilitar la creación de cooperativas de trabajadores digitales que puedan ofrecer servicios potenciados por IA a través de las fronteras europeas, especialmente beneficiando a regiones con alto desempleo juvenil.

3. «Sandbox» regulatorios inclusivos Crear espacios de experimentación regulatoria específicamente diseñados para emprendedores de comunidades desfavorecidas, donde puedan probar soluciones de IA con apoyo legal y técnico gratuito.

4. Fondos de IA social Establecer fondos de inversión específicos para startups que usen IA para resolver problemas de las comunidades más vulnerables, con métricas de éxito basadas en impacto social, no solo retorno financiero.

La ventana de oportunidad

Estamos en un momento crítico. Mientras los gigantes tecnológicos pelean por regular o desregular la IA según sus intereses, existe una oportunidad única para que las comunidades marginadas tomen las riendas de su propio desarrollo tecnológico. La IA, a diferencia de revoluciones tecnológicas anteriores, tiene una característica única: su democratización es posible a través de modelos de código abierto, interfaces simplificadas y hardware cada vez más accesible.

Según el estudio «Empowering women entrepreneurs in developing countries» de Brookings Institution, cuando se combina acceso a capital con capacitación empresarial y cambio de mentalidad, el impacto en emprendedoras mujeres es significativamente mayor. La IA puede ser el catalizador que acelere estos tres componentes simultáneamente.

El futuro es descentralizado

La verdadera revolución de la IA no vendrá de Silicon Valley o de los corredores tecnológicos de Europa. Vendrá de millones de micro-innovaciones en las favelas de Río, en los pueblos andinos, en los pueblos de la España vaciada alejados de la modernidad. Cada vez que un emprendedor de la base de la pirámide usa IA para resolver un problema local, está escribiendo una línea de código en el sistema operativo del futuro.

Como señala el Observatorio de Desarrollo Digital de la CEPAL, el 60% de las empresas de América Latina y el Caribe que utilizan internet tienen una presencia pasiva, es decir, no aprovechan esta herramienta para realizar transacciones. La IA podría ser el puente que transforme esta presencia pasiva en participación activa en la economía digital.

No necesitamos esperar a que la brecha digital se cierre para empezar a construir puentes. La IA, usada creativamente y con propósito social, puede ser el material con el que construyamos esos puentes. Y tal vez, solo tal vez, descubramos que quienes están del otro lado de la brecha tienen tanto que enseñarnos como nosotros a ellos.

El desafío no es solo técnico o económico; es fundamentalmente humano. Se trata de creer que cada persona, sin importar su código postal o su cuenta bancaria, tiene el potencial de ser no solo un consumidor de tecnología, sino un creador, un innovador, un emprendedor. La IA puede ser la herramienta que democratice esa posibilidad. La pregunta es: ¿estamos listos para una verdadera revolución desde abajo?

El futuro no se predice, se construye. Y es hora de que todos tengan las herramientas para construirlo.

Raúl Arce