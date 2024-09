La marcha de las canas

El pasado 19 de septiembre diez mil ciudadanos y ciudadanas en BOGOTÁ se congregaron en la plaza de Bolívar para apoyar la lucha social y el logro de la reforma pensional y asimismo para darle un respaldo al presidente.

De esta manera la ciudadanía le manifiesta la corte constitucional la importancia de esta reforma y los esfuerzos para hacerla realidad. La vejez en Colombia debe cambiar no puede ser un gasto sino por el contrario un periodo digno en el cual la inversión social permita que la edad logeva sea una edad dorada

En medio de arengas y carteles muchos de ellos elaborados a mano de manera artesanal con corazones y colores, llevaban mensajes de apoyo y respaldo al Presidente y rechazaban los actos de saboteo y conspiración que ha tenido que vivir el mandatario. Esta marcha sostuvo una mezcla de dos factores uno advertir la importancia de esta reforma pensional y dos manifestar el apoyo al presidente.

De ninguna manera la gestión de avanzar en una reforma pensional puede desvanecerse, es la única reforma aprobada de la agenda social del gobierno Petro, y a pesar de qué han llegado muchas demandas que la contradicen es importante hacerle saber a la corte que esto es un saboteo a nuestro estado de derecho.

La cámara de representantes acogió el texto del Senado en una apremiada batalla contra el tiempo del legislativo, por el calendario de aprobación lo cual no dio margen al debate y hace que de una la ley sea vulnerable, pudiendo ser inasequible por formalidades no subsanables. Las reformas son actos administrativos que proponen los estados de acuerdo a sus programas de gobierno.

El gobierno del cambio se comprometió con una reforma pensional para combatir la pobreza en la longevidad, las intromisiones de la corte constitucional formalista atentan contra la voluntad del pueblo, si se regresara el texto a cámara por formalidad de debate y someter a un momento dilatorio en manos de la oposición.

El ambiente de un golpe de Estado blando, bajo un manto de legalidad no tanto al uso de las fuerzas militares sino de votaciones insulsas en el congreso que dilatan los avances de las reformas sociales, es decir otra forma de golpear al estado es desgastar al administrador, ¿un saboteo? esto también es una forma de hacerle perder tiempo.

Además, preocupantes las denuncias de posibles atentados contra la vida del presidente, y los planes para asesinarlo. Así digan que usa esto para victimizarse, los hechos que él mismo describe generan miedo y apoyo irrestricto en la multitud.

Claramente este gobierno ha tenido dificultades, y se le suma la lluvia de ataques de una oposición tóxica y cero propositiva, comportamiento nefasto de las bancadas. Sin embargo, la argucia de nuestro mandatario es negociar y armar consensos, el arte de la política y así avanzar.

Así desde la gestión se refleja la importancia y la coherencia de esas acciones que se traducen en políticas y transformaciones reales. En las palabras del presidente habita la razón para justificar el poder para darle sentido a su mandato, y en la medida que la gestión avanza se hace visible la promesa del cambio.

El mejor ecosistema para el discurso, el relato y la oralidad, es la reunión de gentes, la concentración de las masas, la movilización la plaza pública, y en esta ocasión el presidente Petro aprovechó la plaza de Bolívar para convocar al pueblo a escucharle, esta manifestación permanente evoca a los grandes oradores de Latinoamérica poniéndose a la par del doctrinario de la Revolución.

Un acento fuerte y reclamo a los medios tradicionales de comunicación y al periodismo que está pagado por la oposición, pero que desde la plaza pública y las redes sociales esclarece cada acto de denuncia que tiene a favor la honestidad que lo ha caracterizado.

En pocas palabras nos dijo si estamos haciendo y los poderes van cambiando, en su discurso nos dijo el cambio implica amar a los animales, amar al planeta, amar lo que se hace y ayudar a la gente, como con energías limpias, con educación gratuita y de calidad, con un sistema de salud que nos trate como pacientes no como clientes, con carreteras puentes y avenidas, con vivienda, con estado que nos cuide, que piensa en nuestro futuro y en la continuidad de un proceso vital para el cambio.

¡Como dice la canción de Carlos Mejía Godoy No pasaran! los venceremos, amor no pasarán, si manaña que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pajaros y niños aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasaran!

Marcela Clavijo