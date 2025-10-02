Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Hablaré sobre la primera línea de Petro, y no precisamente de la cercanía y de la afinidad del presidente con el grupo de manifestantes del estallido social en Colombia del 2022, tampoco de los cuestionamientos sobre su relación con las drogas, como lo han sugerido algunas personas cercanas al él durante los últimos años. Habló de su primera línea de funcionarios y del círculo cercano para sacar adelante el plan de Gobierno.

Aunque el término primera línea hace referencia a las posiciones militares en áreas de guerra, hay un contexto de una organización estatal, donde se marcan las jerarquías y los liderazgos, para orientar el éxito o el fracaso de esta.

Es evidente, el mayor karma que ha tenido #PetroLíderMundial ha sido su incapacidad para armar una línea sólida de altos funcionarios que lo respalden y así sacar adelante sus planes y reformas. Desde el inicio de su periodo quedó en evidencia la dificultad para consolidar un equipo firme, capaz de mantenerse unido.

Un primer remezón ministerial que sacó del radar a figuras experimentadas en gestión pública fue el comienzo de una serie de episodios vergonzosos que acapararon la atención de la opinión pública. Verónica contra Nicolás, Hollman contra Nórida, Laura contra Armando, Carlos contra Alfredo, Francia contra Laura, Laura contra Gustavo, Eduardo contra Armando y las que aún quedan por ver.

Lo que hemos evidenciado en la cúspide de esta pirámide, se replica perfectamente en la gestión de cada una de las instituciones gubernamentales. El desequilibrio que existe entre el interés personal y el colectivo nunca había sido tan marcado como lo es en este Gobierno. Ni que decir de su incapacidad para alinear discursos y movilizar jugadas políticas en el Congreso.

Y claro que al interior de todos los gobiernos hay fricciones, pero nunca se había visto tanta rencilla escalada a escenarios mediáticos, como las vistas desde hace tres años. El gobierno de Petro sabía que su mayor reto era mantenerse unido para afrontar la férrea resistencia que iba recibir, gracias al poco margen con el que ganó las elecciones en el año 2022.

Insinuar a Gustavo Petro como líder mundial es un mal chiste, eso no es serio. Es insensato, cruel y va en contra de toda teoría de liderazgo existente para las organizaciones. Incapaz para armar un grupo que supiera respaldarlo, y débil para mantener la armonía al interior de su séquito, son sus cartas de presentación para cargar banderas y causas que le quedan grandes a todas luces.

Hoy queda la sensación de que Petro fue usado por varias personas de su círculo cercano para satisfacer sus vanidades personales: salir del anonimato, aumentar su poder dentro del Estado, apalancar campañas futuras, mover negocios y aprovechar al máximo los cuatro años de este Gobierno para sacar la mejor tajada.

El petrismo como proyecto político se quedó solo en un discurso, que aún sirve para mantener la fidelidad de los seguidores, quienes incapaces de ver la decadencia de su caudillo buscan razones para aplaudir sin reflexión. Ojalá que Petro guarde muy bien el discurso que le regaló impreso su actual directora del DAPRE, Angie Rodríguez, como un recuerdo de una fidelidad que le fue esquiva en su paso por la presidencia.

Petro nunca pudo armar una verdadera primera línea de gobierno.

Luis Carlos Martínez

Luis Carlos Martínez

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Siga leyendo

Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
Siga leyendo

Ministro de Minas y Energía también se quedó sin visa para ingresar a los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha confirmado este lunes que las autoridades de Estados Unidos han retirado su visado, en línea con la reciente decisión de la Administración de Donald Trump sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro. «Gaza…
Siga leyendo

Nicolás Petro enfrentará juicio disciplinario en la Procuraduría

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito. Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de…
Siga leyendo