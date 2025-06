“Rogamos a todos los dioses que concedan eterna prosperidad a esta ciudad y no permitan que desaparezca hasta que el hierro ardiente nade sobre el mar y las hojas no vuelvan a brotar en primavera”. Así rendían homenaje a Roma en su cumpleaños en la célebre Oración de los Griegos. La Tabula Peuntigerina, el único mapa de caminos que se conserva de Antigüedad tardía registra cuatro mil ciudades, fue en ellas donde sucedió todo. La historia de occidente es historia urbana y esa historia es la de la libertad, la de la comunidad de ciudadanos, donde las acciones del estado estaban sometidas a su voluntad y no al contrario, porque fue este sometimiento el que fue dando forma a las leyes y sentido al destino de la comunidad. Desde la ciudad antigua la delegación de fuerza no es delegación de derecho. La primera policía la creó Augusto, se llamaban Vigiles, pero ni el más humilde de los romanos pensó jamás que si los Vigiles no podían garantizar su seguridad, sus derechos como ciudadano, entonces él, no podía hacerlos valer. La inacción del estado no puede ser el final de los derechos del ciudadano porque el ciudadano es precisamente una entidad con derechos, independiente del estado, intangible y autónoma. El ciudadano es soberano.

Cuando la señora Yaneth Franco, enfrenta en las calles a los barbaros velados que atacan la ciudad está afirmando su soberanía y la de sus conciudadanos, su derecho, su libertad, las calles son suyas y las reclama porque el gobierno de la ciudad ha incumplido el pacto de protegerla, un pacto por el que ha pagado y que está escrito en la ley, porque ese gobierno es el que está sometido al ciudadano y este en su soberanía, con sus propios recursos, puede hacerla cumplir, porque es SU ley, no la de una abstracción que se llama gobierno incapaz de proveer el bien común pero si de establecer el mal común.

Se trata de la libertad como valor superior, los llamados bloqueos atentan gravemente contra ese valor y quienes lo llevan a cabo son una especie de no ciudadanos, tiranos de ninguna parte, la restricción física de la movilidad es una ofensa mayor y admisión de semejante acción, así sea temporal, implica que la autoridad ha abandonado a los ciudadanos en favor de los invasores y por lo tanto es la gente la que tiene que recuperar sus calles y hacer valer su derecho que no depende decisiones de gobierno, el derecho a bloquear no existe, el de la libre movilidad sí. Hay que ser claros en cuanto a que la delegación del uso de la fuerza en una organización estatal no es delegación del ejercicio de los derechos y si la organización delegada, si el gobierno de la ciudad no honra dicha obligación pierde de facto el monopolio de la fuerza y esta pasa al ciudadano. Esto es automático, las personas lo saben, por eso intentan, como se vio recientemente, romper los bloqueos y enfrentar a los ocupantes y cuando la autoridad se vuelve contra los ciudadanos y por lo tanto se pone del lado de la arbitrariedad y la violencia, cuando protege a los ocupantes, se pone fuera de la ley. La fuerza policial no se creó para mediar entre los ciudadanos y agresores, se creó para proteger a los ciudadanos y su libertad, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia.

La ciudad ha sido la cuna de la libertad, desde siempre, por eso la imagen de miles ciudadanos solitarios caminando las autopistas desiertas, en silencio, como quien camina al exilio, porque la autoridad se volvió contra ellos y los abandonó, prefirió la tiranía de los violentos y los ocupantes y ahora estos miles deberán caminar horas hasta sus hogares, sus trabajos, sus escuelas. Solos. Saben que un gobierno que no puede garantizar ni siquiera el transporte público no es nada, no gobierna y peor aún, cuando ellos, solidariamente, quisieron ayudar a recuperar ese servicio, su propio gobierno usó la fuerza en su contra, declaró libertad para las bandas criminales, anónimas y encapuchadas y para los ciudadanos la soledad.

Jaime Arango